La sección del tiempo de este programa estadounidense es ya mejor que muchos blockbusters

Olvídate de Los Vengadores o de Proyecto Rampage porque el verdadero poder de seducción de la imagen catastrofista no lo tiene ninguna superproducción del momento, sino una cadena estadounidense de pronósticos del tiempo.

Probablemente ya hayas oído hablar del huracán Florence, el ciclón de categoría 4 al que se le prevén vientos máximos de 215 km/hora que va a tocar, en los próximos días varios estados norteamericanos. Los niveles de agua a pie de calle para las zonas más azotadas van a ser de entre tres pies (91 centímetros) y nueve pies (2.7 metros).

You'll be seeing the NHC potential storm surge flooding graphic a lot over the next few days as #Florence nears the coast. Here's how to interpret it; pic.twitter.com/rE8khlonWj — NHC_Surge (@NHC_Surge) 11 de septiembre de 2018

Pero una cosa es verlo, incluso leerlo en gráficos que advierten de la peligrosidad, y otra muy distinta ver las calles de los alrededores de nuestra casa suburbana colapsadas por la brutal tormenta.

The Weather Channel se ha valido de un sofisticado programa de simulación de imagen real para meter a su meteoróloga Ericka Navarro en el ojo del ciclón. Nada de números, nada de mapas: el encuentro cara a cara fingido con esos eventos catastróficos con los que, a pesar de que los “weathermen” nos advierten insistentemente de que son motivo de evacuación de urgencia, todavía nos hacen presenciar cómo algunas personas creen que podrán resistirlo desde sus casas. Coches flotando por la avenida, aguas envenenadas con tóxicos, peces muertos arrastrados por la riada. Y por supuesto, inundaciones completas de tu vivienda.

This @weatherchannel visualization of storm surge is an amazing and sobering use of technology to show what hurricanes like Florence can do pic.twitter.com/fuszIcOR3s — Brian L Kahn (@blkahn) 13 de septiembre de 2018

Si esta escena te ha animado (a mí al menos me parece mejor producción televisiva que el 95% del contenido diario), que sepas que es un tipo de producto que podría expandirse en la parrilla audiovisual. Como cuentan en The Verge, los gráficos de esta realidad mixta se han creado por The Weather Channel en asociación con la compañía de realidad aumentada The Future Group usando el motor Unreal Engine. Sí, el mismo que se usa para videojuegos como el Mass Effect o el Assassin's Creed.

Eso significa que los efectos, en lugar de elaborarse en postproducción, como ocurre en la mayoría de películas, está hecho en tiempo real en función de los parámetros que tú le incluyas. Esto permite todo un universo de posibilidades informativas gráficas, como ya han puesto en marcha desde esta propia cadena en su representación en vivo de lo que supone el impacto de un rayo sobre un tronco o la fuerza de un tornado a 100 kilómetros por hora. ¿Qué será lo siguiente? ¿Una recreación de una nevada en Los Alpes? ¿El tornado y posterior tsunami chileno de 1960? ¿Sobrevivir junto a Jack y Rosa en la fractura del Titanic? ¿Contemplar el antes y el después de Pompeya o Hirosima?

Las catástrofes reales tienen un impacto emocional mayor que cualquier desastre de ficción. Por muy espectacular que nos parezca la colisión de dos superhéroes, nada es tan alarmante como algo que podría llegar a tu porche mañana. Por desgracia (y por suerte para esta cadena), el río revuelto que es ahora mismo el proceso de cambio climático va a provocar más desastres naturales y con efectos más devastadores. Así que sí, queremos más. Queremos ver el parte meteorológico antes que la película de la semana.