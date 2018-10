Un segundo y se acabó el temblor: así funciona la electroterapia capaz de "revertir" el párkinson

Los seres humanos somos, claramente, seres tecnófilos. Necesitamos la tecnología para sobrevivir, pero también para mejorar. Algunas aplicaciones son increíbles, tal y como hemos podido ver en un reciente vídeo donde un afectado de párkinson recupera, en un segundo, su movilidad. Y todo gracias a la tecnología. El tratamiento, que se llama Estimulación Cerebral Profunda (o DBS, por sus siglas en inglés), lleva ya unos años entre nosotros.

Un viejo y retirado Marine del Ejército británico se sienta frente a un pequeño público. Una médico le da instrucciones. El temblor que lo posee es tan fuerte que es incapaz de tocarse la nariz o coger un vaso: padece la enfermedad de Parkinson.

Tras un par de instrucciones, la médico toca una tablet y, de pronto, el veterano parece calmarse de inmediato. "¿Bien? ¿Te sientes mejor?", le pregunta. "Me siento genial", contesta el hombre. De pronto,** puede hacer todo lo que antes no podía**. Las lágrimas se le escapan, mientras toca el dedo de otra persona. "Ha vuelto", comenta entre susurros su familia.

