Series animadas, raps, videojuegos: cómo Xi Jinping está enseñando a los chinos a ser buenos patriotas

Mao introdujo en China un estilo de gobernanza llamado “presidencia colectiva”. Este requiere que se magnifique la importancia de los líderes individuales, potenciar una única figura central para, se dice, contribuir a la estabilidad y fortaleza del plan conjunto. Y desde hace unos años Xi Jinping y su equipo de gobierno se ha volcado a esta misión utilizando todas las nuevas herramientas disponibles a su alcance.

Llámale Xi Dada (“tío Xi”), como se le llama desde hace un tiempo en la prensa, los espacios propagandísticos y también por parte de la misma ciudadanía. Hay merchandising tradicional, platos decorativos o camisetas, por ejemplo, pero no sólo eso. Según el medio People’s Daily existe al menos una serie conocida como “Cómo hacer un líder” en la que los niños aprenden la historia oficial de su dirigente, una narrativa que fomenta la idea de que el que fue en su día un modesto secretario adjunto del Partido consiguió llegar a lo más alto gracias al trabajo duro y una visión audaz del porvenir de la nación (la historia es más complicada y puedes leer un buen resumen en este especial). En la saga también se satirizan los sistemas electorales estadounidense y británico, y se dice que este tono tan distendido fue una de las claves para su éxito entre el público general, que lo hizo viral.

La idea es rejuvenecerlo, desanclarlo de su apariencia fría y volverlo amigable y carismático para las jóvenes generaciones, incluso desde un giro algo irónico y posmoderno, como ejemplifican las imágenes cabezudas con el rostro del líder sereno.

Propaganda antes, propaganda hoy.

Mucha de la propaganda en forma de vídeos de animación que han llegado a occidente se compartieron en los años 2015 y 2016, aunque existen desde el mismo momento en que ascendió a la presidencia en 2013 y continúan a día de hoy como explican en este análisis, solo que ya está tan insertado en el día a día informativo que los internautas chinos ya no se sorprenden y la mercancía no da el paso a nuestros medios. Nadie cambia el gesto al ver que han sacado un juego de móviles sobre Xi.

¿Y qué vídeos son esos? Este es uno de los más llamativos, en el que Xi pega a un tigre y a cinco políticos, conocidas autoridades del partido a las que se castigó públicamente de modo aleccionador para mostrar la lucha interna contra el derroche y la corrupción. Xi, por cierto, estuvo implicado sólo en algunas de estas condenas, mientras que otras se realizaron años antes de que él llegase al poder. Al final de este primer episodio de una serie de tres puede verse cómo se venera a un político internacional, Kissinger, “el mejor extranjero”. La productora de estos clips, que también estuvieron a cargo de otro proyecto personalista muy similar, es Chaoyang Studio, una empresa por lo demás con un currículo vacío.

Este otro medio también bastante fantasma nos presenta en modo anime la historia del Kung Fu y la economía china (juego de palabras intraducible) que nos da ganas de implantar el modelo oriental a nuestras propias finanzas.

No estás preparado para el patriotismo musical, entre los que, por ese deseo de abandonar los anticuados cánticos tradicionales comunistas que ya no gustan a los jóvenes, hay incluso algunos raps. “Si quieres casarte, cásate con alguien como Xi Dada”, de Tang Jiayun, es la obra de alguien que no se identifica como miembro del partido, que también compuso previamente "Sé un hombre como Xi Dada" y que han sido ampliamente difundidas en medios oficiales. Según la letra, Xi es “un hombre lleno de heroísmo con un espíritu inquebrantable, y no importa cómo cambie el mundo y cuántas dificultades tenga por delante, insistirá y seguirá adelante”.

El compositor Song Zhigang quiso hacer lo propio pero fijándose en su esposa, y lo plasmó en "Xi Dada ama a Peng Mama". “Todo el mundo ama a Xi Dada”, de Zhang Jingchuan, tuvo casi un millón de reproducciones en medios occidentales.

Saliéndonos de la música tenemos los spots con mirada internacional. “¿Quién es Xi Dada?”, creado por empresas de publicidad a las que se ha vinculado a Beijing, nos muestra a estudiantes extranjeros completamente hechizados por su figura, llegando algunas a mencionar que Xi es “hermoso y súper carismático”. “The 13th What?”, en la que también sale un Xi afable y cariñoso, es un hitazo pop folk que presenta el éxito del último plan quinquenal.

En 2015 un estudio de periódicos estatales reveló que para su segundo aniversario como presidente de China Xi había salido mencionado en los medios más del doble de veces que su predecesor en aquella misma época, lo que hace sospechar que el empeño por afianzar su figura es mayor que décadas atrás.