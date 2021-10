Spanish Clean Products: al parecer en Reino Unido están de moda productos como Nenuco o Don Algodón

Hay veces que la marca España la tenemos clarísima: las tapas, la siesta, la tortilla de patatas. Otras, no tanto. Helena Exquis, quien curiosamente codirige un podcast sobre la vida de emigrada en Reino Unido, le ha descubierto a media península un insólito fenómeno en un hilo de Twitter que ya se ha hecho viral. “Resulta que los ingleses están obsesionados con los productos de limpieza españoles y los productos que huelen a Nenuco”, explica. Tanto el resto de sus comentarios como las intervenciones de otros usuarios confirman su existencia.

Asevi, Las 3 Brujas, Norit, Don Algodón, Heno de Pravia… o el rey de los reyes, Nenuco. Todos ellos son protagonistas de escaparates, mesas de exposición y cestas de regalo envueltas en celofán. Muchas páginas fácilmente encontradles en Google tienen nombres tan directos como Spanish Cleaning Products UK, Lemon Fresh UK, Your Spanish Shop o The Little Spanish Cleaning Company. Como explica Helena, y ya que no los venden en los supermercados estándar, se trata de importaciones directas. Hay tiendas locales temáticas del asunto, hay puestos itinerantes en mercadillos especializados en lo mismo. Miles de cuentas dedicadas a la reventa en Instagram.

Y todo está carísimo, claro: el bote de clásico gel de limpieza de baño de Asevi sale por cuatro libras cuando en Clarel lo tienes por 2.15 euros, y así todo. Si quieres tener un detalle con tu tía Cordelia puedes optar por el Don Algodón Bundle Deal, pequeños ambientadores para armario, ropa o coche con olor a “bebé”.

Simplemente, son geniales. Ese es el razonamiento mayoritario que puede encontrarse en los foros cuando le preguntan a los british que por qué no les vale con los típicos productos de higiene de su tierra. Cualquiera que lo haya olido puede reconocer el distintito aroma de Nenuco y hasta cierto punto podemos entender que haya adultos que sigan obsesionados con su olor. Pero algo les empuja a tener una predisposición no sólo a esta casa, sino a toda marca de limpieza ibérica de tamaño modesto. Estos intermediarios no dudan en colocarle la etiqueta de “luxury” a nuestros botes, tal vez porque, como dice un usuario, los detergentes británicos parecen estar diluidos en agua.

Hay también algo de nostalgia de sus buenos días de vacaciones en nuestro país. Otra mujer asevera que el impulso lo adquirió después de unas vacaciones en Canarias, cuando olió los productos que usaba la señora de la limpieza de la finca en la que se quedó. Es posible que para los guiris haya un punto de expansión de sus vacaciones al poder impregnar su baño de las fragancias de su apartahotel en una “sunny villa in Spain”. Igual hasta les da algo de emoción usar productos químicos cuyos embalajes no van a entender (naturalmente están en castellano). Según los trends de Google, la moda crece cada año desde hace un lustro, y los picos de búsqueda ocurren en los meses de verano.

Ya sabes, la próxima vez que te vayas a ir de vacaciones a Reino Unido, intenta dejar hueco en tu maleta facturada para friegasuelos y jabones Lagarto. No sabes el negocio que podrías hacer con ello.