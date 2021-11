Subida del precio de la luz, guerra fría y pandemia: casi todo lo que se predijo en 1997 se ha cumplido

Desde que los medios de comunicación existen, ha existido una especie de manía a la hora de intentar predecir los acontecimientos futuros, a veces de manera grotesca, otras con una precisión inquietante. Inesperadamente, el oráculo más prominente de nuestro tiempo ha sido probablemente Los Simpson. Os sorprendería cuántas cosas de las que ocurren en sus episodios han sucedido en la actualidad, después de su emisión.

Ahora, un nuevo aspirante al premio de "las predicciones más exactas del futuro" ha entrado en la agenda, en forma de una edición de 1997 de la revista Wired. En su entonces polémico artículo, The Long Boom: A History of the Future, la revista predecía 10 cosas por las que deberíamos estar preocupados en el siglo XXI, enumerando desde las tensiones geopolíticas hasta tecnologías que impactan la economía, pasando por el cambio climático e incluso una "plaga incontrolable".

El artículo fue notablemente profético, desde luego. Lo que sus autores no imaginaron fue que las diez predicciones se hicieron realidad (más o menos). Sí, es cierto que el spoiler de la pandemia era un tanto equivocado. "Sólo" 5 millones han muerto en todo el mundo, mucho menos de los 200 millones previstos en el artículo, pero el resto le pone a uno los pelos de punta. Pero casi todo el mundo estará de acuerdo en que acertaron en una cantidad notable de puntos.

Puedes comprobarlo tú mismo en este tuit donde se recoge una imagen de aquellas páginas de 1997 de la revista Wired.

I remember this magazine cover from back in the day and it's remained lodged in my memory as 90s techno utopian insanity but hoooo boy is the body of the article a helluva punchline pic.twitter.com/sw59e5HsFQ