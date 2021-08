Con sus nuevos precios, Twitch ha cabreado a streamers de todo el mundo. Y algunos ya están haciendo huelga

Hasta hace poco, los precios de las suscripciones a Twitch, así como los mismos pagos a los partners, estaban supeditados a los precios de Estados Unidos. El sistema no estaba lo suficientemente adaptado a las particularidades económicas de cada región donde la plataforma de Amazon da servicio, y eso suscitaba grandes desigualdades que impedían el crecimiento de suscriptores en algunos mercados, especialmente en Latinoamérica. En mayo, Twitch dijo que cambiaría esto, y ha ido haciendo efectivos estos cambios este mes.

El mazazo español… y brasileño. En España, los precios de las suscripciones han pasado de valer 4,99 euros a valer 3,99. El cobro de los streamers ha ido en proporción, y eso significa una cosa: que sus ingresos de julio a agosto a través de los subs van a pasar a valer un 20% menos, lo que ha llevado a muchos a poner el grito en el cielo. En Brasil, el precio de las suscripciones ha pasado de 22,99 reales (el equivalente a 3,64 euros) a 7,90 reales (1,25 euros) con cada uno de ellos. Es decir, el coste se reduce a un tercio. Y claro, según los cálculos realizados por los streamers, ellos han pasado de llevarse 1,21 euros por sub a 40 céntimos.

20% menos por cada prime, me parece una tremenda noticia, quién se apunta a hacer gárgaras con gasolina!! 🔥😎😎🔥🔝🔝🔝 https://t.co/bYtBrirhcd

50% de lo que gano de 1/3 de mi audiencia, gone.



20% de lo que gano de 2/3 de mi audiencia, gone.



I see. https://t.co/XzmaZaHDpz pic.twitter.com/lqVjkzF9II