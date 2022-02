El tamaño de las principales religiones del mundo, ilustrado en un detallado mapa

Existen muchas religiones diferentes en todo el mundo. Aunque a menudo son muy diferentes entre sí en teología y práctica, la mayoría de ellas se centren en dos temas casi universales: cómo actuar en la Tierra y qué esperar del más allá. La mayoría de las religiones enseñan la fe en un poder superior, ya sea la propia espiritualidad, la naturaleza, el Dios/YHWH/Alá de los cristianos, judíos y musulmanes, o las deidades hindúes Vishnu, Shiva, Ganesha, Shakti y Surya.

Determinar el número exacto de religiones en todo el mundo es una tarea dificil, si no imposible. Y aún más importante, las pautas sobre lo que es una religión verdaderamente separada y lo que es simplemente una denominación (subdivisión) son casi inexistentes.

Si cogemos el cristianismo como ejemplo, las prácticas y creencias de una iglesia menonita tradicional difieren mucho de las de una iglesia moderna o la Asamblea de Dios, pero ambas aún se consideran parte de la religión cristiana. Solo hace falta contar las que forman parte del cristianismo: protestante, católica, luterana, metodista, episcopaliana, adventista del séptimo día, mormona... para hacerse una idea. Y, por el contrario, el sijismo generalmente se considera una religión única a pesar de estar históricamente arraigado en el Islam.

Varias estimaciones sitúan entre 4.000 y 4.300 las religiones en todo el mundo, pero sigue siendo un número muy discutido. Con todo, la religión sigue siendo una parte integral de la vida de muchas personas y el 84% de la población mundial se identifica con un grupo religioso. El dogma del mundo está cambiando rápidamente, impulsado principalmente por los cambios demográficos, así como por el cambio de fe de las personas. Visual Capitalist ha recopilado en varios mapas las religiones más extensas en el mundo usando datos del Pew Research Center.

Puedes consultar el mapa en su máxima resolución aquí.

A nivel mundial, el cristianismo tiene el mayor número de seguidores de estas categorías. Alrededor del 31% de la población mundial son cristianos, seguidos de cerca por los musulmanes con un 25%. Los judíos tienen la población más pequeña de las principales religiones, con solo el 0,2% del mundo identificándose como judío.

La religión más grande del mundo, el cristianismo, es practicada por alrededor de 2.400 millones de personas. El país con el mayor número de cristianos practicantes es Estados Unidos, con una población cristiana de 253 millones. Brasil y México le siguen de cerca con 185 millones y 118 millones de cristianos, respectivamente.

Históricamente, el cristianismo se ha extendido por todo el mundo y hoy en día sigue siendo una religión geográficamente vasta. Durante el siglo pasado, se ha vuelto menos concentrado en Europa mientras se distribuye de manera más uniforme en América, África subsahariano y la región de Asia y el Pacífico.

A pesar de que es la religión predominante en los países de Oriente Medio y el norte de África, los países de Asia tienen el porcentaje más alto de musulmanes practicantes en el mundo. Basta decir que el 14,2% de los indios son musulmanes. Como resultado, el país alberga una de las poblaciones musulmanas más grandes del mundo, solo superada por Indonesia.

El Islam es también la religión principal de más rápido crecimiento en el mundo. Se espera que el número de musulmanes aumente en un 70%, de 1800 millones en 2015 a casi 3000 millones en 2060. El hecho de que tengan la media de edad más joven, 24 años, también ilustra este crecimiento demográfico.

Si bien históricamente se han encontrado judíos en todo el mundo, el judaísmo está altamente concentrado geográficamente en la actualidad. Más de las cuatro quintas partes de todos los judíos viven en solo dos países: Estados Unidos e Israel. El segundo es el único país con una mayoría judía, con el 76% de la población siendo judíos practicantes.

Las mayores proporciones restantes de la población judía mundial, además de EEUU e Israel, se encuentran en Canadá (alrededor del 3% de la población del país), Francia (2%), el Reino Unido (2%), Alemania (2%), Rusia (2%) y Argentina (entre 1% y 2%).

El hinduismo es la tercera religión más grande del mundo, con aproximadamente 1.200 millones de hindúes en muchos países. Curiosamente, es la religión dominante en solo tres países: India, con el 79%, Nepal, con el 80%, y Mauricio, con el 48%.

Aunque el hinduismo rara vez es la religión principal de un país, todavía disfruta de una presencia global. Muchas regiones del mundo albergan poblaciones importantes de hindúes, incluidos el Caribe, el Sudeste Asiático, América del Norte y América del Sur.

Según estimaciones, la mitad de los budistas del mundo viven en China. Aún así, representan solo el 18% de la población del país. La mayoría de los budistas del resto del mundo viven en el este y el sur de Asia, incluido el 13% en Tailandia (donde el 93% de la población es budista).

El budismo en Asia es una cuestión tanto de identidad como de práctica. Académicos y teólogos han documentado que muchos países asiáticos pueden participar en prácticas budistas sin considerarse parte de ninguna religión organizada.

Más allá de las religiones conocidas, existen creencias populares étnicas y culturales, que quedan fuera de la doctrina de la religión organizada. Es lo que a veces se ha llamado creencia vernácula: el término se refiere a cómo las personas experimentan y practican la religión en su vida diaria.

A partir de 2020, aproximadamente 429 millones de personas, alrededor del 6% de la población total del mundo, eran seguidores de religiones tradicionales. La mayoría de ellas incluyen a sociedades africanas, chinas, nativas americanas y aborígenes australianas.

Y llegados a este punto, la población sin afiliación religiosa incluye ateos, agnósticos y personas que no se identifican con ninguna religión en particular. En total, 720 millones de la población china consideran no tener afiliación religiosa, mientras que el 78% de los checos piensan igual.

Sin embargo, muchos de los que no tienen afiliación religiosa tienen algunas creencias religiosas o espirituales. Por ejemplo, diversas encuestas sugieren que la idea de haber encontrado la fe en Dios o en un poder superior es compartida por el 7% de los adultos chinos no afiliados, el 30% de los adultos franceses no afiliados y el 68 % de los adultos estadounidenses no afiliados.

En España, el 84%, un muy alto porcentaje de la población se declara creyente. El 80,56% de la población practica el Cristianismo. De hecho, dos de cada tres españoles se declaran católicos, pero no llega a un tercio de ellos (el 22,7%) los que afirman ir a misa o confesarse, según el CIS, que constata que los ateos, agnósticos o no creyentes superan a los católicos practicantes al llegar al 29%. Apenas un 2,3% afirma pertenecer a otra religión distinta a la católica.

Gráficos: Visual Capitalist