Tatsuya Tanaka lleva 10 años construyendo un mundo en miniatura. Deléitate con esta selección de 24 fotografías

Todos los días desde 2011, un mundo paralelo cobra vida. Uno atípico y singular. La única diferencia con el nuestro es que este es en miniatura. Los intrincados y diminutos mundos del artista japonés Tatsuya Tanaka están hechos de cualquier cosa que podemos encontrar en casa: desde terrones de azúcar, papel higiénico o frutas y verduras hasta palillos para los oídos. Todo sirve para dar vida a estos estrambóticos personajes de dos centímetros, figuritas que ha ido coleccionando a lo largo de los años.

El artista lleva diez años publicando un calendario en miniatura, una imagen cada día en sus redes sociales que ya se ha convertido en rutina. Todas tienen algo en común: son una recreación lúdica de escenas de la vida cotidiana. Luego, ayudándose de una iluminación específica (diferente para cada fotografía), la magia empieza a aparecer en escena. Todo para dejarnos obras de arte que sus tres millones de fans esperamos ver en su perfil de Instagram cada día.

Un brócoli se convierte en un árbol, una tostadora en una playa, una piel de mandarina en un bote y, de repente, una camisa sin planchar se convierte en un mar sin límites. En esta imagen, para representar una piscina pública, al artista sólo le ha hecho falta una mascarilla quirúrgica.

"La idea surgió de un comentario en Instagram, en el que un seguidor escribió: "Quiero ver el calendario en miniatura todos los días", así que respondí publicando algo todos los días. La idea del proyecto era demasiado buena para dejarlo", explicaba Tanaka en una entrevista para Designboom. "Durante los primeros días, creaba estas escenas con el propósito de fotografiar mi colección de muñecos diorama, pero después de un tiempo me pareció interesante juntar una cosa con otra; y ahora he encontrado mi estilo", señalaba.

Tatsuya Tanaka nació en 1981 en la prefectura de Kumamoto (en la isla de Kyushu), Japón. "Me gustaron los juguetes desde la infancia y me encantaba mirar las imágenes en los libros", cuenta. En 2010, inició su blog como diseñador, donde poco a poco fue interesándose por la fotografía. Por ejemplo, sobre composición. "Es más conveniente explicar la vida con la ayuda de modelos. Pero no podía permitirme contratar uno, así que decidí usar muñecas en su lugar", bromea.

Básicamente, Tatsuya trabaja en el género del diorama. Utiliza diferentes escalas en su proyecto, la más grande es 1:12, un tamaño estándar de "muñeca", la mayoría de las casas de muñecas antiguas tienen esta escala exacta. El más pequeño es 1:2500. Además, los tamaños más populares son 1:25, 1:45 y 1:160. Hay más de 3.500 figuras de diorama en la colección de Tanaka, y su objetivo es filmar tres configuraciones en miniatura diferentes por día en su estudio en Kagoshima, Japón.

Eso sí, Tatsuya no hace las figuras él mismo (solo las colorea si es necesario). Su fuerte es la gran imaginación que posee, su arte para componer escenas y el uso de la iluminación para dotar de realismo a las fotografías. Normalmente se vale de figuras y juguetes infantiles de marcas como la alemana Schleich o el proveedor más popular de decorados para ferrocarriles, Preiser.

A continuación, puedes ver una selección de 24 trabajos del artista. La página Miniature Calendar reúne toda su obra en máxima resolución.