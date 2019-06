¿Te está creciendo un cuerno en la cabeza por usar demasiado el móvil? Evidentemente no

Si lo dicen BBC, CNN o Washington Post será verdad, ¿no? Estos medios se han hecho eco estos días de un estudio de 2018 de la publicación Scientific Reports que anunciaba el descubrimiento de cuernos en la parte trasera inferior del cráneo de jóvenes entre 18 y 30 años. De ahí saltamos, nada más y nada menos, que ante lo que nos parece la prueba definitiva de la evolución humana por culpa de los smartphones.

Qué es eso del cuerno en la cabeza: técnicamente una “protuberancia occipital externa” que se localiza justo en el punto entre el ligamento nucal y el trapecio. Las imágenes constatan ese pequeño cuernito en la nuca, que serviría como contrapeso craneal para el esfuerzo que hacemos bajando tanto la cabeza. El 40% de las radiografías que analizaron mostraban esa protuberancia.

No son noticias nuevas: El problema, según los expertos, es que lo de la aparición de protuberancias en la nuca no es algo tan raro ni estudiado por ser precisamente eso, una consecuencia de mala postura: se sabe que a los cirujanos les pueden salir estas protuberancias, o que a una de cada 10 personas les sale un espolón similar en el talón, muy vinculado al uso de tacones en mujeres.

How bad is it? The text says "Sex was the primary predictor with males being 5.48 times more likely to have EEOP than females (P < 0.001)." The figure shows almost no difference between males and females (and young females HIGHER than males). One of these is obviously wrong! pic.twitter.com/CmcGhhejQI