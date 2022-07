Ya te puedes comprar el poblado western de "Hasta que llegó su hora", de Sergio Leone. ¿Precio? 2,8 millones

Elevándose en un árido paisaje, se abre imponente una calle amarillenta, llena de polvo y salpicada de establos, cactus, un pozo de agua, postes para enganchar caballos y las puertas chirriantes de un saloon que te invita a entrar a por algo refrescante en una calurosa tarde de agosto. De fondo, una melodía compuesta por Ennio Morricone glorifica la escena, haciendo que sea aún más épica. Cualquier cinéfilo amante del western sabe de lo que estamos hablando.

No sólo sabe tocar. También sabe disparar.

Este paraje desértico en Almería ha dado a luz a cientos de películas del oeste, muchas del spaguetti western, género predilecto del maestro Sergio Leone. Este lugar fue nada menos que el set donde se rodó la magnífica Hasta que llegó su hora (Once upon a time in the west) en 1968, con un Charles Bronson y un Henry Fonda espléndidos.

Ahora, el escenario de la película puede ser tuyo. Sí, el set del film está a la venta. Por 2.800.000 euros. Aquí.

A las afueras del pueblo andaluz de Tabernas y con 85.700 metros cuadrados, aún mantiene sus características originales. Todavía se puede oler esa mezcla de culturas que se juntaron en los 60 para dar vida a un estilo más tarde reconocido en todo el mundo. Un conjunto de directores de cine, la mayoría italianos, llegaron aquí y sacaron provecho de España, de los riscos cincelados de roca almeriense, del clima soleado, del polvo de nuestras montañas para capturar su versión del western.

Entre los directores más conocidos del género se encontraba Sergio Leone, cuyas películas como El bueno, el feo y el malo o Por un puñado de dólares hicieron de Clint Eastwood o de Claudia Cardinale reconocidas estrellas de cine. A finales de aquella década, Leone, ya convertido en una eminencia, llegó a Tabernas con carta blanca para llevar a cabo una película que se situaría entre sus más ambiciosas: Hasta que llegó su hora.

La localización ha sido también escenario de películas que han hecho historia en el mundo del cine como Dos granujas en el oeste en 1981, Apache kid en 1987, Los cuatro de Fort Apache o Al este del oeste en 1984.

La inmobiliaria encargada de gestionar la venta es Grupo Rukasa, quienes señalan que es un lugar "ideal para construir un estudio cinematográfico de nivel internacional". El grupo inmobiliario detalla sobre la venta, además, que "en el estado actual, el poblado mantiene los decorados originales de las películas de Sergio Leone y se están recibiendo visitas turísticas, propias de un parque temático". Desde que subió el anuncio, han recibido llamadas de Alemania, Inglaterra o Países Bajos.

"Lo que estamos vendiendo es una pequeña parte de la historia de Almería”, explicaba José Ruda, de Grupo Rukasa. "Este es un lugar donde se forjaron recuerdos y anécdotas". Al parecer, poco ha cambiado desde que el set reemplazó al rancho Sweetwater de la mítica película, excepto, claro, por el constante deterioro que ha carcomido la ciudad. "Sin embargo, cuando hace viento, ves rodar las plantas del desierto y piensas: 'Vale, ¿y dónde están los pistoleros?'".

Imágenes: Grupo Rukasa