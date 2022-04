Todas aquellas historias de monstruos marinos emergiendo del océano... eran en realidad penes de ballena

Desde tiempos inmemoriales, los marineros del mundo han afirmado haber visto criaturas misteriosas emerger de las profundidades de los rincones más recónditos de los océanos para luego zambullirse de nuevo en las oscuras aguas. Desde avistamientos de monstruos fantásticos, hasta krakens, serpientes marinas y sirenas.

Los avistamientos del Kraken, un monstruo gigantesco y mortal que tenía un anhelo de carne humana, se remontan a 1180, cuando el rey Sverre de Noruega escribió sobre un monstruo marino. En poco tiempo, los marineros afirmaron que las bestias eran del tamaño de una isla, atacaban a los barcos con sus brazos colosales y, a medida que evolucionaba la leyenda, podían hundir barcos enteros creando un remolino gigantesco que arrastraba barcos enteros al fondo del océano.

Hans Egede, un misionero luterano, escribió que el 6 de julio de 1734 su barco estaba frente a la costa de Groenlandia. Los que estaban a bordo ese día "vieron una criatura terrible, que no se parecía a nada que hubieran visto antes". El monstruo, informó Egede, era más largo que toda su nave.

"Tenía un hocico largo y puntiagudo y soplaba como una ballena. Tenía aletas grandes y anchas y el cuerpo parecía tener un caparazón muy arrugado y desigual en su piel. Se sumergió en el agua y nuevamente se arrojó hacia atrás y luego levantó la cola del agua".

En los relatos, las criaturas fueron descritas como serpientes y dibujadas como tales. El relato de Egede es notable porque era un hombre educado y había descrito varios encuentros con ballenas anteriormente, y como un hombre que había visto algunas cosas en su vida, no sería fácil de impresionar. ¿Qué vieron realmente Egede y sus compañeros?

Los investigadores dicen que fue un pene de ballena.

Tres biólogos asumieron el desafío de responder esa pregunta. El autor principal fue Charles Paxton, un hombre familiarizado con los estudios inusuales. Basta decir que hace unos años recibió el premio Nobel por un estudio sobre cómo las avestruces amorosas intentan cortejar a los humanos en Gran Bretaña. El estudio de ballenas de Paxton se llevó a cabo en 2005 y los investigadores analizaron todas las acciones plausibles que podrían encajar en la descripción.

"Una objeción más seria a un cetáceo es que la parte trasera del animal fue descrita y dibujada como una serpiente. Aunque las ballenas se encuentran y pueden sobrevivir, sin aletas, los cuerpos con forma de serpiente o anguila generalmente no se asocian con el empuje rápido que sería necesario para levantar todo el cuerpo fuera del agua", escribieron él y varios otros autores en Archives of Natural History.

Entonces parece que el monstruo no podría haber sido una ballena. Pero podría haber sido una… parte de una ballena.

"Hay una explicación alternativa para la cola con forma de serpiente. Muchas de las grandes ballenas barbadas tienen penes largos con forma de serpiente. Si el animal realmente cayó sobre su espalda, entonces su superficie ventral habría sido la más alta y, si la ballena se despertó, el pene generalmente retraído habría sido visible”, explicaban los autores.

Esto parece lo suficientemente convincente, pero aún deja el tema del tamaño para debate. Los penes de ballena son realmente enormes, pero ¿podrían haber sido más grandes que todo el barco? Los investigadores sospechan que la respuesta es "no", pero podría haber una explicación: múltiples ballenas.

"Los penes de la ballena franca del Atlántico norte y la ballena gris (del Pacífico) pueden tener al menos 1,8 y 1,7 metros de largo respectivamente y podrían pasar por una cola por un testigo ingenuo. Que la cola se viera en un punto a una distancia de un barco del cuerpo sugiere la presencia de más de una ballena macho", concluía la investigación.

Los marineros a bordo del buque mercante Pauline en 1875 vieron una serpiente marina que describieron como un "pilar blanquecino". Esta serpiente en particular fue vista en medio de una manada de cachalotes, que en ese momento estaban "frenéticos de emoción". Un incidente separado que podría explicarse de manera más concluyente por una gran erección de una ballena vieja.

En última instancia, es posible que nunca sepamos lo que vieron todos estos marineros, y probablemente no todos los avistamientos de serpientes marinas sean penes de ballena, pero parece suceder con bastante frecuencia, y no es raro que las serpientes marinas "aparezcan" en la vecindad de las ballenas.

