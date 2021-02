Todas tus peores pesadillas han sido captadas por el coche de Google Street View. Aquí tienes la prueba

Hay quien dice que Google es como el ojo de Sauron en El Señor de los Anillos. Todo lo ve y todo lo sabe. Aunque no puede explicarnos por qué en la Vía Verde del Acueducto de Tamagawa en Tokio habían ocho personas con máscaras de pájaros o por qué una especie de demonio indio sacado de una película de terror miraba a los transeúntes desde un balcón en Francia.

Todos sabemos que Google Maps es una herramienta de navegación utilísima para organizar cualquier viaje. Pero la modalidad Street View sí que es la panacea: permite adentrarnos en cualquier ubicación del mundo para tener una vista real de lo que vería cualquier persona que pase por allí o conocer las cualidades físicas del entorno.

Eso lo que se consigue precisamente teniendo una cámara dando vueltas por el mundo, que es lo que hace Google a cualquier hora. Estas imágenes las recoje mediante cámaras 360º que recorren cada rincón transitable del mundo en coche o bicicleta por parte de empleados de la compañía. Cuando se inició en 2007 sólo contaba con cobertura en cinco ciudades y apenas contaba con recursos. Ahora utilizan hasta drones aéreos y excursionistas ayudan a captar esas imágenes.

En el pasado, probablemente existieran escenas absurdas en la vía pública, que al contrario que hoy en día pasaban desapercibidas. Ahora, con Google Maps es más común que estas situaciones de la vida cotidiana queden registradas para la posteridad (y para nuestro disfrute). Estos son algunos momentos captados por las cámaras de Google que harán a más de uno levantar las cejas. Pónganse cómodos y echen un vistazo a estas espeluznantes fotografías.

Aquella secta japonesa que asustaba a los vecinos

El usuario de Reddit, bawsinmymouth, publicó un enlace a esta extraña ubicación en julio de 2013: es una vista de un sendero en Musashino, Japón. Puedes contemplarlo tú mismo aquí.

Mejor no le mires a los ojos

El usuario de Reddit karma_companion encontró esta desconcertante imagen de una figura demacrada de pie en un balcón en Francia. Aunque la sombra de pelo desaliñado y aspecto demoníaco es probablemente una estatua tiki, desde entonces Google ha difuminado la imagen. Esto ha llevado a los entusiastas de lo paranormal a cuestionar la explicación perfectamente racional de esta imagen espeluznante y escalofriante.

Práctica de tiro con el vecino. No hace falta protección, yo controlo

Google Street View.

Un hombre practica el tiro con arco en Branford Road, Connecticut (EEUU), con su vecino de diana. Bueno, en realidad con una cerveza sobre su cabeza. Esperemos que el tiro fuera exitoso. Si los quieres ver más de cerca, hazlo aquí.

BoJack Horseman in da' hood

Aquí un lugareño desayuna en medio de la calle Liberty Road en Victoria, British Columbia (EEUU). ¿Le acompañas?

Cariño, te prometo que no es lo que parece

¿Alguien me explica qué hace un hombre desnudo saliendo del maletero de un coche junto a un perro inconsciente?

Hoy tenemos visita y los cristales han de estar limpios. Cueste lo que cueste

A esta mujer no le importa jugarse la vida mientras sus ventanales estén bien limpios. Señora, por favor, métase en su casa que se va a matar.

Señoras y señores, os presento mi nuevo experimento

Pues nada, lo de todos los días, dos personas a punto de ser teletransportadas con un rayo ACME.

De los creadores de The Ring... el pueblo de los muñecos

No estamos en una película de terror japonesa, sino en la Isla de Shikoku, prefectura de Tokushima y rumbo a Nagoro, la aldea de los muñecos. Hace 60 años Nagoro tenía cientos de habitantes, había trabajadores, niños, vida. Sin embargo, la gente ha ido muriendo, el trabajo se acabó y los más jóvenes han preferido irse de este lugar. Solo quedan los muñecos. Muévete tú mismo por la aldea.

Ground Control to Major Tom

Dos opciones: o la NASA está llevando a cabo pruebas en el Lago Ness o tenemos a un visitante misterioso junto a la A82, la autopista que cruza prácticamente casi toda Escocia.

Aquí, de chill después de currar, ¿y tú?

Alfred Hitchcock presenta...

Si Alfred Hitchcock se levantara de su tumba creería que los de Google han plagiado alguna escena de aquella película que rodó en 1963.

La clonación en los humanos llegará. Muy pronto.

Este hombre vestido de negro con su maletín en medio de la nada es escalofriante.

No, Google no mató a ese burro

Google Street View.

¿Google Street View mató a un burro? No, no lo hicieron. Pero seguro que lo has pensado. El usuario de Reddit nelop descubrió que en una imagen de Street View, el burro aparecía de pie al lado de la carretera, pero si te giras, estaba tirado en el suelo como si el coche de Google lo hubiera atropellado. Google aclaró el rumor y señaló que las fotos fueron en orden diferente. El burro se estaba dando un agradable revolcón de tierra en la carretera primero y luego se levantó de un salto cuando pasó el coche de Google.

¿Dónde decías que estaba el río?

Cualquier día es bueno para ponernos las aletas y navegar por la ciudad. Aunque sea sin agua.

De camino a ningún sitio

Mires a donde mires en la autopista que aquí se presenta sólo vas a ver desierto. ¿Por qué hay mujer caminando con una maleta en medio de la nada? Nunca lo sabremos.

Imágenes: Google Street View