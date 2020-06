Todo es político. Por eso hay una guerra soterrada entre los fans nazis y antirracistas de My Little Pony

Todo aquel que haya pasado un tiempo en los foros de Internet, especialmente en la esfera angloparlante, se ha cruzado con ellos, los “nazis que llevan avatares de anime”. Hace ya tres años se analizaban en páginas como Canino los orígenes ocultos de esta en apariencia extraña conjunción entre dibujos japoneses e ideología totalitaria e insurgente. Pero son los fans de otro programa los que han ocupado la primera plana de la controversia de estos últimos tiempos. Cada día más gente común oye hablar de la comunidad de seguidores de My Little Pony. Y éstos, al mismo tiempo, están perdiendo la capacidad de continuar como hasta ahora: ignorando el mundo que les rodea.

Bronie es como se conoce a los seguidores de My Little Pony: La magia de la amistad. Se trata de una serie de dibujos estrenada en 2010 en el canal estadounidense Hub Network. El éxito fue inmediato, generando unos índices de audiencia en su primera y segunda temporada que superaban los de ningún otro producto audiovisual de Hasbro hasta la fecha.

Lo curioso fue que, a pesar de que el target demográfico original eran niñas pequeñas, su base de consumidores fueron en su mayoría hombres adultos de entre 20 y 40 años. En parte por su extraordinaria animación, de un dinamismo kawaii que es infeccioso; en parte por tratarse de un universo ajeno al cinismo o el nihilismo que permitía un escapismo de la dura realidad socioeconómica; en parte porque creó un fenómeno de culto en redes sociales que sedujo a espectadores irónicos que empezaron a verlo “por las risas” y se quedaron atrapados para siempre; también porque daba servicio a otro colectivo cada vez más grande: los aficionados al furry.

Sin saber qué vino antes, si el huevo o la gallina, lo que sabemos es que un buen número de bronies se reunía cada día en el infame foro 4chan, sobre todo para compartir entre ellos sus dibujos fan. Los 4chaneros acabaron hartos del bombardeo de posts continuo de este grupo en hilos generales, así que se les creó un canal privado para ellos y se les animó a que se organizasen en Derpibooru, otra página web distinta. Allí han convivido durante años los seguidores más naife o apolíticos de la serie, algunos niños y niñas fans y ese perfil de espectador que combinaba su pasión por 4chan con la de la serie de dibujos.

Durante años se han visto miles de posteos en los que los caballitos felices se visten con la gorra de Make America Great Again, aplauden al actual presidente o defienden el supremacismo blanco, mientras que el número de creaciones demócratas era prácticamente inexistente. La conexión con la extrema derecha no es una exageración: los aficionados crearon un pony nuevo, Aryanne, que es directamente nazi. Herederos de la cultura 4chanera, los moderadores del chat siempre han mantenido una actitud laxa a la hora de prohibir contenidos, y se exhorta a los usuarios a que creen su propia burbuja de filtros: si te interesan los dibujos sexuales, añade sus tags a tus preferencias; si no quieres ver política, elimina esta etiqueta. Etc.

La cultura de despolitización engendrada en el foro les lleva a que, por ejemplo, muchos seguidores que se ven a sí mismos como apolíticos adoren al propio personaje de Aryanne.

Así lo refleja la periodista Kaitlyn Tiffany en este exhaustivo artículo en el que ha contado con voces dentro de esta comunidad. Los disturbios raciales han sido un escollo político insalvable que se ha colado por todas las rendijas de la realidad de los ciudadanos estadounidenses. ¿Qué ha pasado entre los bronies? Que, por esta vez, ha sido especialmente lacerante ver cómo la alt-furry criticaba a esos usuarios que mezclaban los ponys con iconografía Black Lives Matter o con mensajes anti policiales por meter contenidos ideológicos donde sienten que no deberían entrar.

I would be fine with the My Little Pony fandom wanting to avoid politics if that standard was applied equally.



Its not.



Take these two images. One depicts a zebra holding a Black Lives Matter flag. Downvoted to oblivion. The other depicts all protesters as rioters. Upvoted. pic.twitter.com/XqQ7Ehc26T