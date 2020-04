Todo lo que predijo Contagion y que se está cumpliendo en la realidad

Gente muriendo en hospitales saturados, técnicos y burócratas sobrecargados que sólo son capaces de recordarle a la gente que no se toque la cara, las calles de las grandes ciudades del mundo vacías y un infierno en cada hogar. ¿Un documental? ¿Tal vez un reportaje para algún telediario? No, una película “de catástrofes” del año 2011.

Contagion se ha convertido en la cinta oficial del coronavirus. Como miles de curiosos han descubierto ahora al verla animados por el boca a boca, esta película funcionó como grito de Casandra que nadie quiso oír, prácticamente copiando paso por paso, suceso a suceso, cómo sería la reacción de gobiernos y sociedad acerca de lo que nos iba a ocurrir si dejásemos que ese pequeño agente infeccioso se propagase sin suficiente control. Volver a verla ahora es, por eso mismo, tan inquietante como doloroso.

Este juego de simulación de gestión de una crisis pandémica que dirigió Steven Soderbergh dura 106 minutos, y nuestro presente se sitúa ahora mismo a la altura de su minuto 70. Nos queda más de media ahora para terminar la partida, así que… ¿Cómo de fidedigno ha sido el repaso de los acontecimientos si lo comparamos con la cronología real? Y sobre todo, ¿se cumplirán sus predicciones sobre lo que ocurrirá en los próximos meses?

Lo que predijo con todo acierto

Cómo se iba a originar el virus

La radiografía es perfecta: un virus pasa de un animal salvaje (como un murciélago, lo que vemos en Contagion, o un pangolín) a uno doméstico (como un cerdo de algún “mercado mojado”, donde los sistemas de seguridad alimentaria brillan por su ausencia). Ese animal doméstico tiene ya en su sistema un virus humano. Los dos virus contagian al animal doméstico y después este salta al ser humano. Esta secuencia se repite hasta que esos virus se recombinan y crean una versión nueva para la que los humanos no estamos preparados.

Es el ejemplo estadísticamente más probable para el origen de una pandemia. Da miedo ver con qué precisión podíamos ver en una ficción de hace nueve años lo que ocurriría ahora.

Cómo de rápido se iba a expandir el virus

Hasta en eso acertaron. En Contagion el virus imaginado tiene un número reproductivo (el número de personas que se contagian por cada infectado) R de 2. El R del coronavirus se sitúa entre el 2 y el 3. Curiosamente, y tal vez por no contar con las trabas de las distintas administraciones del planeta y el racionamiento de los tests a nivel mundial, para el día 8 de la pandemia la OMS de la película ya estimaba que habría ocho millones de contagiados por todo el planeta.

Quién lo iba a trasmitir

Empresas que analizan la secuenciación genética de virus teorizan ahora que buena parte de los portadores que trajeron el virus a nuestros países no fueron chinos, sino hombres de negocios de nuestro continente que viajaron entre Wuhan y Europa a lo largo de estos meses, como representantes de multinacionales con negocios allí. Que fueron los trabajadores del circuito empresarial financiero los grandes propagadores. En Contagion la paciente cero es una estadounidense cogiendo el virus de las manos de un cocinero en Hong Kong.

El colapso casi total de la sociedad durante años que iba a causar

¿En apenas un mes ver las calles de las principales ciudades del planeta vacío? ¿Gobiernos en una situación crítica? ¿Racionamiento de bienes de primera necesidad? ¿Por un ridículo virus? Ya, claro, típicas cosas que sólo pasan en las películas.

También predijo las fake news y a los oportunistas

Vale que el personaje de Jude Law es un bloguero, pero él representa a la perfección todos esos audios y cadenas de WhatsApp que nos iban a llegar estos días creando aún más confusión y sembrando el pánico ciudadano. Es más, él mismo inventaba Forsythia, un crecepelos que, ante la perspectiva de una vacuna fiable que tardará años en llegar, muchos eligen como su salvación. Algo que ya está ocurriendo también en nuestra realidad.

Y la desconfianza entre gobiernos

Hong Kong, con el runrún de China detrás, se resiste con uñas y dientes a aceptar el informe de la OMS de que el origen del virus tuviese lugar en un casino de su territorio. “Es una información con connotaciones políticas muy serias”, le amenazan. Otro empleado chino dice: “He leído en Internet que los franceses y los norteamericanos están trabajando en una cura en secreto”. “¿Puede ser esto un arma bioquímica desarrollada para atacar a Estados Unidos?”, se pregunta el ejército al otro lado del charco.

Triajes, hospitales en pabellones, morgues provisionales

¿Medicina de guerra? ¿Medidas desesperadas e inhumanas? Sí, Contagion también predijo el Palacio del Hielo.

El teletrabajo

“El Congreso está aprendiendo cómo operar online”, dice un militar a mitad de metraje. Probablemente ninguno de los espectadores de esta película antes de 2020 se podía imaginar las consecuencias personales que podría tener una línea de guion así.

Prohibir los funerales

Hasta en ese detalle estuvo fino Soderbergh, Matt Damon no iba a poder enterrar a su mujer ni dar ese último adiós, una cruel intensificación del dolor que están viviendo ya cientos de miles de personas.

El virus no afectará a todas las víctimas por igual

Como se ve en Contagion, nadie le prestará mucha atención a los últimos habitantes de un pueblito hongkonés cuando están en juego las vidas de los ciudadanos del primer mundo. También aquí habrá afectados de primera y segunda categoría.

“Ha mutado”

Justo cuando creías que la cosa no podía ponerse peor para los investigadores que trabajan a contrarreloj, el virus hace lo que mejor le sale: adaptarse.

Lo que tal vez haya predicho pero que aún no hemos vivido

Asalto de tiendas y racionamiento de alimentos

Ya vimos la noticia de cómo los estadounidenses hacían cola para aprovisionarse de pistolas en las armerías y cómo en algunas regiones hay desabastecimientos puntuales. Dos minutos para la media noche.

Secuestro de ricos y figuras públicas por la desesperación

En la película se ve cómo unos ciudadanos de un pueblo desfavorecido se toman como rehén a la corresponsal de la OMS para recibir la vacuna antes que nadie. Ya se está constatando la desigualdad del acceso a los productos sanitarios... ¿Qué decisión podrían tomar ciertas bandas armadas en una situación así?

Huelga del personal esencial

Como se ha leído en multitud de sitios estos días, de repente nos hemos dado cuenta de que millones de empleados mal pagados son los pilares básicos de nuestra supervivencia, a los que algunos conglomerados empresariales les están tirando unas migajas en forma de un aumento temporal del 20% de su sueldo a cambio de que se expongan a sí mismos y a sus familias a un virus. En Contagion se pronuncian las siguientes frases: “el absentismo entre las fuerzas armadas ha subido al 25%” y “los enfermeros se han puesto en huelga. No pueden hacer nada. Estamos poniendo a gente sana al lado de gente enferma y rezando para que no se contaminen. No es lógico que hagamos esto”.

Ensayos clínicos prematuros para salvar a la humanidad

¿Deberían los científicos infectar a gente sana para probar las vacunas?La pregunta alude a uno de los grandes problemas de la seguridad clínica actual por la cual las fases de los ensayos son muy dilatadas para proteger la vida de los pacientes y para garantizar en unos plazos suficientes que los efectos secundarios sean mínimos. Ahora varios científicos claman para que se agilicen estos trámites ante una emergencia apremiante. En Contagion una de las investigadoras se saltaba todos los protocolos para comprarle al planeta meses de propagación.

Una lotería nacional de la vacuna

La fabricación de las vacunas necesarias para 7.000 millones de ciudadanos requerirá de una logística monumental que durará meses. Cuando eso ocurra, ¿optarán los países por hacer una rifa democrática en el orden de las inyecciones?

Y lo que no fue capaz de vaticinar

La cuarentena forzosa

Es el mayor error de tino en su propuesta. Como buen estadounidense es muy posible que este director no fuese capaz siquiera de imaginar que los países podrían obligar a la gente por ley a quedarse en sus casas. El mundo se quedaría medio vacío, sí, pero desde su punto de vista por una suerte de mano invisible del mercado de la vida que hipotéticamente empujaría a las personas a tratar de sobrevivir. O dicho de otra manera, no supo anticipar a los veraneantes del Spring Break de Florida diciendo “si lo cojo lo cojo, pero que me quiten lo bailao”.

A Donald Trump

Valga esto para representar la incompetencia y la falta de estrategia o reflejos de los múltiples gobiernos del planeta a la hora de afrontar esta crónica de una crisis anunciada. Como reconoció el propio guionista de la película cuando le preguntaron por qué en Contagion las autoridades son más competentes que lo que lo están siendo en el mundo real, respondió: “Nunca se me hubiera ocurrido que una de las variables sería que el país estuviese dirigido por un gobierno que no cree en la ciencia y desinforma a la población. Ahora resulta que eso es exactamente lo que tenemos”.

Las redes sociales

Aunque en Contagion la blogosfera tiene un papel importante, la llegada de Facebook o WhatsApp ha transformado nuestras sociedades a la enésima potencia. Para empezar, aunque sólo sea porque en la película de Soderbergh no existen los influencers.

La crisis humana y psicológica

¿Cuánta gente habrá ahora mismo sufriendo ataques de pánico? ¿Y divorcios que se reparten las horas de uso de zonas comunes?

El pánico por el papel higiénico

¿Gente asaltando farmacias sí pero amas de casa peleando por cuatro rollos de Scottex no? El apocalipsis iba a ser mucho más cutre de lo que te estabas imaginando.

Los DJs de los balcones

Lo entendemos. No es fácil certificar el final de la convivencia, la muerte de la urbanidad. Pont Aeri como el punto ciego de la ideología rousseauniana.

A los famosos cantando Imagine

Un gesto altruista que sin duda nos está ayudando a sobrellevar la situación diez mil veces mejor. ¡Gracias por tanto, Gal Gadot!

Los adeptos a un culto de la muerte en pos del capitalismo libre

No, en este filme no vemos en ningún momento a políticos, empresarios o economistas clamar por el sacrificio de vidas humanas a cambio de la salud del sistema económico, como sí ha ocurrido en algunas intervenciones públicas.

La profundísima crisis económica posterior a causa de la pandemia

Allá que vamos.