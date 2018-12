Trump anuncia la salida de EEUU de Siria. Para muchos, puede ser un desastre como Irak

“Hemos derrotado al ISIS en Siria, la única razón por la que estar allí durante mi presidencia”, tuiteaba ayer Trump siete años después de la llegada de Estados Unidos al polvorín de Oriente Medio. Habrá quien no se lo crea, ya que tanto Obama como el propio Trump habían prometido salir de allí mucho antes, pero fuentes anónimas del Departamento de Defensa han declarado que ya se están haciendo los planes necesarios para que sus 2.000 soldados vuelvan a casa.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.