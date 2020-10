La última frontera del deepfake: padres reviven a su hijo asesinado para hacer un anuncio por una buena causa

La imaginación ha superado esta semana la frontera mental acerca de cómo utilizar un deepfake. Un joven ha vuelto a la vida después de muerto sin su consentimiento explícito (pero sí el de su familia) para lanzar un mensaje político.

In 2018, Joaquin Oliver was shot and killed in the Parkland school shooting.

His parents used AI to bring him back to tell people how voting can prevent these kinds of tragedies from happening to any more families.https://t.co/BpK4zZkkbi pic.twitter.com/4Zj70f7Oid