La última tendencia extraña de TikTok es pelar huevos crudos. Y es extremadamente difícil

Cuando hablamos de TikTok, hablamos de una cantidad desenfrenada de rarezas que siempre encontrarán una audiencia. En Magnet nos hemos hecho eco de todo tipo de fenómenos sociales, como aquella semana en la que a la gente le dio por decorar con pintura sus retretes, leer libros llorando o ingerir pastillas de detergente. Cualquiera que haya pasado algún tiempo desplazándose por TikTok últimamente puede haber notado la presencia de videos de otra tipología extraña, de lo que parecen ser personas pelando huevos crudos lenta y metódicamente.

Sí, huevos crudos. Es la última tendencia en TikTok. ¿Qué está pasando?

Cuando decimos pelar huevos, no nos referimos a la manera fácil, con un huevo duro. Nos referimos a completamente crudos. Frescos del pollo. Sin alteración de la estructura interna del huevo. Desde la grieta inicial hasta el último fragmento de la cáscara. Los creadores se filman retirando delicadamente la cáscara sin dañar la membrana, dejando atrás un huevo globular intacto. Esto lleva tiempo. Mucho tiempo.

Podéis atribuirlo al ASMR o a la perdurable popularidad de los videos donde se explotan granos, pero hay algo extrañamente gratificante en ver a las personas quitar las cáscaras de los huevos crudos, incluso más si el intento tiene éxito. Ahora mismo, hay más de 15 millones de visitas combinadas bajo el hashtag #eggpeelchallenge. Una de las cuentas más prolíficas es la de Cynyo of The Sea (@itxhurts2know), que ha hecho el desafió con todo tipo de productos: huevos blancos, marrones, de codorniz..., aunque parece que aún no han logrado pelar uno con éxito.

En realidad, es un arte. En una retransmisión en directo reciente, el popular usuario de TikTok @btypep pasó por el proceso, explicando a los nuevos espectadores qué demonios estaba pasando. "El desafío es coger un huevo crudo y pelar toda la cáscara del saco de la yema sin perforar el saco y romper el huevo. Es muy egg-streme", decía. Él en concreto usa herramientas de extracción de puntos negros redondeadas y pinzas quirúrgicas para avanzar de manera lenta pero segura.

Curiosamente, la práctica de pelar huevos crudos es anterior incluso a TikTok. Los médicos y dentistas lo han estado haciendo durante años como una forma de perfeccionar sus habilidades quirúrgicas, usando herramientas como pinzas, mondadientes y empujadores de cutículas. Para el profano, pelar la cáscara exterior del huevo sin perforar la delicada membrana del huevo es una hazaña extremadamente difícil y podría llevar horas hacerlo con éxito.

Un profesional médico calificado, por otro lado, puede pelar un huevo crudo mucho más rápido. En este video de diciembre de 2016, un neurocirujano chino pela un huevo crudo en solo 10 minutos para ayudar a mejorar su paciencia y destreza con los dedos, que, como señala el video, son cruciales para su profesión.

Estos intentos atraen regularmente a miles de espectadores. ¿Por qué nos resulta atractivo? Según explica Philip Tam, psiquiatra y profesor clínico, en este reportaje de CNET, "existe una gran emoción en la anticipación incluso de un resultado final conocido o predicho de una serie de acciones. Es la acumulación de emoción y tensión, con una "liberación catártica" final, lo que es tan apasionante e incluso adictivo para todos". Puede compararse con el efecto de una caja de payaso y los niños: saben lo que sucederá cuando se gira repetidamente la manija, pero eso no disminuye la diversión y la emoción cuando el payaso salta fuera de la caja.

Esta es la razón por la que quedamos "atrapados" en un sinfín de actividades online, porque estamos luchando por alguna forma de finalización, pero esto a menudo se nos escapa, a menudo intencionalmente, por parte de los desarrolladores web que hacen y se benefician de estos fenómenos. ¿O no nos hemos quedado minutos mirando cómo alguien hace manualidades en Instagram o realiza algún tipo de artesanía? Siempre pasa.