El último grito en zapatillas son unas Nike hechas con sangre humana. Para espanto de Nike

El mundo de las zapatillas personalizadas atrae a miles de personas. Hay quien se deja cientos de euros en unas Nike Air edición limitada bañadas en oro y quien prefiere otras temáticas de Regreso al futuro, como las que se subastaron hace un par de años por 179.540 euros. Y más si hay algún jugador de baloncesto detrás promocionándolas en redes sociales.

Cuando creíamos que lo habíamos visto todo en zapatillas, llegan las Satan Shoes. ¿Y qué quiere decir eso? Que llevan sangre. Sangre real.

Las zapatillas más satánicas del mercado. Lil Nas X, el artista de Old Town Road, es junto a la empresa de moda y ropa urbana MSCHF el artífice de esta aberración llamada "Satan Shoes", de las cuales solo 666 pares se van a vender al público. Las polémicas zapatillas, aparentemente Nike Air Max 97 modificadas, están decoradas con un colgante de un pentagrama y una referencia a Lucas 10:18, un versículo de la Biblia sobre la caída de Satanás del cielo. Tal es la referencia que se venderán por 1.018 dólares.

¿Qué las hace tan especiales? Han mezclado sangre y tinta en la burbuja de aire de la zapatilla. “Aproximadamente seis de nosotros en el equipo dimos sangre”, explicaba el creador. ¿Y por qué se han vuelto famosas? El rapero Lil Nas X está promocionando con ellas su nuevo videoclip y canción de temática dantesca Montero (Call Me by Your Name).

Nike no quiere saber nada. MSCHF no es digamos una compañía al uso. Esta peculiar tienda de ropa con sede en Brooklyn lleva dando de qué hablar los últimos años y es conocida desde por sus bombas de baño con forma de tostadora hasta los bongs de goma de pollo. Pero lo que les hizo famosos fue la anterior serie de zapatillas que lanzaron al mercado: las "Jesus Shoes", que contenían agua bendita extraída del río Jordán, según los diseñadores.

La noticia provocó indignación en redes y la marca se apresuró a distanciarse de las zapatillas, señalando que son adaptaciones personalizadas de productos existentes. "No tenemos una relación con Little Nas X o MSCHF", decía Nike en un comunicado. "Nike no diseñó ni lanzó ese modelo y no los respaldamos", apuntaron.

La polémica. Pero la guerra de opiniones trascendió a las redes, donde diferentes artístas y políticos se posicionaron en diferentes bandos. Respondiendo sarcásticamente al alboroto Lil Nas X publicó un video en YouTube hace unos días llamado "Lil Nas X se disculpa por Satan Shoe", pero lo que parece ser una disculpa se corta de repente en mitad del video para mostrarnos una escena —ligeramente subida de tono— de Satanás en pleno desenfreno sexual.

Entre los que criticaron los zapatos se encontraba la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, quien se indignaba en Twitter afirmando que estaba mal que a los niños se les dijera que las zapatillas eran exclusivas. "¿De qué le servirá a alguien ganar el mundo entero y perder su alma?", publicaba citando a la biblia. Pero es que incluso Iglesia de Satanás expresó su apoyo, tuiteando: "Atráenos con un par de ellas".

Our kids are being told that this kind of product is, not only okay, it's "exclusive." But do you know what's more exclusive? Their God-given eternal soul.



We are in a fight for the soul of our nation. We need to fight hard. And we need to fight smart. We have to win. https://t.co/m1k1YWFpuo