Un hotel dublinés veta la entrada a todo influencer después de exponer a una youtuber

Es un movimiento que vemos con cada vez mayor frecuencia. Bloggers, instagramers y social media influencers de todo tipo que gracias a sus miles de followers consiguen prebendas que van desde ropa y maquillaje gratis hasta viajes, comidas y estancias con todos los gastos pagados.

Como sabemos, también, a cambio esta gente puede generar publicidad para las marcas, pero por lo difícil de medir el impacto de esas publicaciones y también el morro que pueden echarle algunos, hay negocios que están viendo cómo jóvenes personas que se dedican a su imagen se sienten con el derecho de pedirles una estancia gratis, y a veces incluso cobrarlo.

Thanks to @PhillyMcMahon for coming in to the cafe today and for distracting all my female employees (and Jason) from doing their work. pic.twitter.com/Q635dkPtb4