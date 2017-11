Unos paparazzis intentan lucrarse con fotos desnudas de Sia y su respuesta ha sido pasarse la vida

¿Cuánto hace del celebgate? ¿Tres años? Seguro que lo recuerdas. El submundo de Internet recibió un paquete de instantáneas y videos comprometidos de famosas de primera categoría después de un hackeo del servicio iCloud de Apple.

A la procedencia de esa invasión de la intimidad se le añadía una hipótesis aún más turbia que nunca se llegó a confirmar: las fotos y vídeos funcionaban como moneda cibernética entre grupos selectos de hackers de la red más subterránea por el cual ciertos hombres se intercambiaban las fotos a modo de trofeos. El cuerpo de las famosas como el Bitcoin en versión primitiva, como el petróleo de Internet.

Así que no es de sorprender que haya paparazzis especializados en fotografiar pilladas que luego se ofrecerán como producto a sus fans. Las famosas deben andarse con mil ojos para evitar exponerse a una explotación de su imagen sin su consentimiento ante miles de personas y, de paso, proteger una vida íntima que no todos creen que una celebrity tengan derecho a poseer.

Esta vez el turno le ha tocado a Sia, a la que reconocerás precisamente por no haberle podido reconocer hasta hace dos días. La cantante de Chandelier, el exitazo de 2014, no mostraba su cara en público (ni eventos, no conciertos ni nada de nada) para poseer mayor anonimato en su vida corriente fuera de los escenarios. Desde hace apenas medio año hemos podido saber cómo es su rostro. Ahora, la que tanto recelo ha puesto sobre su imagen ve cómo unos oportunistas llamados FameFlyNet intentan que sus seguidores compren un pack de fotos en cueros de la intérprete.

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy