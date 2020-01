De Las Vegas a Reykjavík: las ciudades con más y menos horas de sol al año, en un gráfico

Cualquier paseo por el interior de un país revelará una verdad inquebrantable: el sol se prodiga con dispar frecuencia en función de la latitud a la que nos encontremos. No es lo mismo vivir en Huelva, bañada por sus rayos durante la mayor parte del año, que en Bilbao, a la sombra de sempiternas lluvias y nubosidades.

La máxima es aún más cierta para el conjunto del mundo. En función del punto de la Tierra donde nos encontremos disfrutaremos de más o menos horas de sol. Los factores que sustentan tamaña desigualdad son variados. Desde la latitud (aquellos asentamientos ubicados en las regiones árticas contarán con veranos resplandecientes y noches extremadamente oscuras) hasta la climatología (las regiones marítimas y alpinas tienden a observar más nubes y lluvias).

¿Pero cómo de grande es la brecha? Este gráfico de Sleepopolis lo ilustra a las mil maravillas. Mientras los puntos más soleados del planeta disfrutan de más de 3.000 horas de sol al año, aquellos más oscuros, por un motivo u otro, a duras penas superan las 1.000. Esto tiene un efecto en la vida integral de los humanos, ya sea moldeando su cultura, sus tradiciones o las actividades económicas que desempeñan en su día a día.

El ejemplo más paradigmático de todo ello es Yuma, en Arizona, bordeando la frontera mexicana. Se trata de la ciudad con mayor volumen de horas solares al año: sus habitantes pasan más de 4.000, casi el 50% del calendario anual, disfrutando de los rayos solares. Esto se debe a la peculiar climatología del interior norteamericano, extremadamente seco (menos de 200 milímetros al año) y caluroso (más de 100 días sobre los 40º C).

Es un hito y un hecho excepcional, uno que, como cualquier habitante en zonas semidesérticas sabrá, provee de ciertas ventajas. Si bien la mayor parte de su paisaje es yermo, a la vega de los ríos ha florecido una provechosa agricultura que provee del 90% de lechuga y otros vegetales a Estados Unidos. Los frutos de un sol imperecedero.

Se puede ver en máxima resolución aquí.

(Sleepopolis)

¿En el otro extremo de la balanza? Por extraño que parezca, Colombia. O más en concreto: Totoró, en los confines de Cauca, al sur del país, a más de 2.700 metros de altura. El sol es allí un extraño compañero de aventuras, brillando unas 637 horas al año. Colombia cuenta con otros dos espacios en el top ten de las ciudades más oscuras del mundo: Buenaventura y su capital, Bogotá. Tan lejos y tan cerca del Caribe.

Lo cierto es que pese a lo que podamos imaginar, la mayor parte de Colombia pasa largas jornadas bajo un mar de nubes, amén de entre copiosas precipitaciones. La temperatura máxima histórica registrada en Bogotá a duras penas alcanza los 30º C, y los días suelen ser frescos y muy poco soleados. Unas 1.328 horas de sol al año, sólo dos por encima de un lugar eminentemente oscuro, Reykjavik.

Este mapa ayuda a comprender algo mejor la rareza de Colombia incluso dentro de los países andinos, fruto de la singular confluencia de corrientes marinas en lo alto de sus cordilleras. El resto de ciudades se reparte entre los sospechosos habituales: desde Tórshavn en las Islas Feroe, un archipiélago en medio del Mar del Norte, hasta Ushuaia, en Argentina, el "fin del mundo". Por allí también se cuela Dikson, en Siberia, o Chongqing, en China (extremadamente húmeda).

Por el lado soleado, los protagonistas son más intuitivos: dos ciudades egipcias, Phoenix, Las Vegas, Keetmanshoop (Namibia) y Calama, en Chile, la mayor parte de ellas entroncadas en climas áridos o desérticos donde las precipitaciones escasean y las corrientes marinas quedan demasiado lejos como para llenarlo todo de nubes. Todas ellas superan ampliamente las 3.700 horas de sol al año, un buen pellizco del tiempo total transcurrido a lo largo de 365 días.

Los puntos más rojos cuentan con más horas de sol al año. Los más oscuros, con menos. (Commons)

El mapa de Sleepopolis incluye pequeños rákings por continente, siendo muy detallado. En Europa, el premio al reinado del sol se lo llevan Nicosia (Chipre), Ierapetra y Atenas (Grecia), Marsella (Francia) y La Valletta (Malta). Por el lado contrario, las ya citadas Tórshavn y Reykjavik, Edimburgo, Dublín y la siempre errática, húmeda y un tanto desapacible Bruselas.

¿El detalle más llamativo? Cuando desdibujamos el mapa general (horas de sol absolutas al año, al margen de estaciones o latitudes) y nos vamos al particular (diciembre y junio, los meses más oscuros de año en el hemisferio norte y en el hemisferio sur). Moscú, Riga y Tallin, por ejemplo, apenas suman entre 14 y 22 horas de sol al mes, mientras que algunos puntos del interior siberiano no ven la luz del astro en días (lo que contribuye a hundir las temperaturas por debajo de los -60º C).

En el hemisferio sur, la peor suerte en un momento puntual del año se la lleva Valdivia, en Chile: 45 horas de sol a lo largo de todo junio.