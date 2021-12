El viaje más largo del mundo que puedes hacer sin bajarte del tren: 18.000 kilómetros y 21 días

Nos hemos acostumbrado a coger el avión para cualquier viaje. Con el hecho de pensar en tener que meterse en un vagón destartalado para ir a Asia desde alguna capital europea, a más de uno se le quitan las ganas de viajar. Pero también hay quien no piensa así, hay quien prefiere montarse en un ferrocarril para vivir una aventura distinta, más barata y disfrutar de las vistas y los sonidos de docenas de países desde los vagones de un tren.

De hecho, en teoría, es posible realizar un viaje en tren desde una punta del mundo a la otra. Una hazaña que dura 21 días y abarca la friolera de 18.755 kilómetros. Algunos genios del subreddit r/MapPorn han logrado trazar esta ruta para lo que sería el viaje en tren (hipotéticamente) más largo posible del mundo, que se extiende desde Lagos en el sur de Portugal hasta Singapur.

Vale, sí, es una idea muy loca, pero técnicamente factible si nos permitimos algunas licencias que comentaremos más adelante (y otros contratiempos actuales). El usuario de Reddit htGoSEVe publicó un mapa que detalla una ruta específica que llevaría a los viajeros a través de 13 países diferentes, incluidos España, Polonia, Bielorrusia, Mongolia, Vietnam, Tailandia y Malasia, por nombrar algunos.

Hay que destacar que esta ruta solo es posible gracias a la reciente apertura de una nueva línea en Laos, denominada ferrocarril Boten-Vientiane, que conecta Kunming, China, con Vientiane, la capital de Laos. Antes de la apertura de la línea, los viajeros habrían tenido que finalizar su viaje en tren en Vietnam, con una cobertura total de 16.898 kilómetros.

Puedes consultar el mapa en su máxima resolución aquí.

Mark Smith de seat61.com, un experto en trenes que ayudó con los cálculos del viaje, explica que el trayecto técnicamente tardaría 21 días en completarse, incluidas varias paradas nocturnas y otras esperas para procesar documentos como visas, así como para asegurar los asientos en trenes de conexión. Algunos de ellos también requieren salir de las estaciones y viajar a través de varias ciudades (en metro, por ejemplo) para llegar al siguiente tren, ubicado en una estación diferente.

Comenzando con un chapuzón en el Atlántico en Lagos, en el Algarve, la ruta atraviesa Europa y Siberia. Luego, se dirige hacia el sur a través de China, Laos, Tailandia y Malasia antes de que finalmente puedas terminar disfrutando de los cócteles Singapore Sling en el Long Bar del hotel Raffles en Singapur. El ferrocarril en Laos fue construido por los chinos y es el primero en el país sin salida al mar. Permite al intrépido viajero en tren llegar de Pekín a Bangkok en tren, una brecha que anteriormente tendría que haber sido cruzada en gran parte en autobús, y luego a Singapur.

Hace años, solo se podía ir al sur hasta Saigón y luego ir en autobús a través de Camboya para ir a Bangkok. Ahora, el eslabón perdido en Laos ha sido construido por China y abierto por el presidente Xi y el presidente Thongloun de Laos con gran fanfarria el 3 de diciembre. Es parte del proyecto Belt and Road de China para extender sus enlaces de transporte de alta velocidad e influir profundamente en el sudeste asiático y en Europa. A un coste de casi 6.000 millones de dólares, el tramo de 414 km hasta la frontera con China tardó sólo cinco años en construirse.

Sin embargo, Smith comentaba que existe otra ruta que podría unir Europa con Asia sin tener que pasar días en el Transiberiano o cambiar. En 2013, Turquía abrió el túnel de Marmaray, un tubo de hormigón que descansa sobre el suelo del Bósforo, la vía fluvial que separa Europa y Asia. Utilizado ahora solo para viajeros, el enlace podría llevar trenes a través de Turquía a Irán y luego a Pakistán. En teoría, un tren va desde Lahore en Pakistán a Delhi en la India dos veces por semana; sin embargo, desde 2019 las tensiones políticas han detenido el servicio.

Desde Delhi es posible viajar más al este a Myanmar y Tailandia, aunque estas rutas están en construcción o en planificación. La ruta a través de Turquía todavía necesita pasajeros para cruzar el lago Van en ferry. Y más allá de Quetta en Pakistán, la línea se vuelve "extremadamente flexible", según Smith. Aunque, por ahora, los europeos que van a Asia deben cambiar de estación en Moscú y partir nuevamente desde la estación de Yaroslavskiy para una odisea de 7.600 kilómetros a través de tres países (seis días, con una posible escala en Ulaanbaatar en Mongolia).

¿Posible o imposible? Digamos que complicado

El creador del mapa además señaló varios días después de que su publicación se hiciera viral que el viaje podría no ser técnicamente posible en este momento, dadas ciertas restricciones fronterizas provocadas por la pandemia del Covid. Esto incluye una línea de tren específica desde Lisboa a Hendaya (Francia), que fue suspendida y no tiene pinta de que regrese próximamente.

Otros usuarios de Reddit, como tancredi88, o peksync y Leo_ian, ofrecieron sus propias correcciones a la ruta del tren, revelando que actualmente no hay un tren de Malasia a Singapur, debido a suspensiones temporales del servicio entre Johor Bahru y Woodlands. Otro usuario de Twitter, Jon Worth, destacaba en un hilo muy detallado que sería mejor cruzar la frontera España-Francia en Perpignan y también hacer una ruta a través de Lyon y Estrasburgo para evitar París. Comentaba que si el objetivo era hacer una conexión ferroviaria ininterrumpida en varios trenes entre los dos lugares con la mayor distancia geodésica entre ellos, lo mejor era ir desde Cascais o Sintra cerca de Lisboa a Woodlands Singapur.

Without getting too much into the definitional complexities of it, it looks like this connection - with regular trains - is either Cascais or Sintra near Lisboa 🇵🇹 to Woodlands Singapore 🇸🇬 pic.twitter.com/X5mHoEmqDR — Jon Worth (@jonworth) December 14, 2021

Sin embargo, hay problemas importantes con la ruta: uno, superable, es llegar de Europa Occidental a Rusia. Actualmente, no hay trenes de pasajeros que crucen estas fronteras, debido a la política y al Covid. Y no los ha habido desde hace algunos años (Kaliningrado).

Tampoco se puede viajar al sur del Mar Negro, porque incluso si coges el Optima Express Villach estacional a Edirne, no hay trenes (suspendidos o nunca se introdujeron como estaba planeado), así que eso te deja con una ruta a Rusia en el tren Allegro de Helsinki a San Petersburgo. Pero el problema es que no puedes llegar sin caminar desde la estación de Haparanda hasta Tornio Itäinen, que son 4.6 kilómetros. Y todo nos lleva más tarde al obstáculo más grande: entrar a China. Hay básicamente 3 rutas posibles. Las muestra este mapa de @seatsixtyone:

But then 🥁



Where is all breaks down is getting into China 🤯



There are basically 3 possible routes, as this map by @seatsixtyone shows pic.twitter.com/heQPy3Th7M — Jon Worth (@jonworth) December 14, 2021

Ir a través de Kazajstán a Ürümqi no funciona porque los trenes no funcionan, esto desde los ferrocarriles de Kazajstán. Usando la búsqueda en el sitio de Russian Railways RZD, puedes encontrar trenes de Ulan-Ude a Naushki, pero no hacia Ulan Batar - Trans Mongolian. Y el Trans Manchurian tampoco funciona. Hay trenes de Chita a Zabaikalsk, pero no hacia Manchzhuriya. Eso significa que actualmente la conexión de tren más larga posible que puedes "hacer" es de Cascais a Vladivostok, 10.129 kilómetros frente a los 11.905 kilómetros teóricos de Cascais a Woodlands.

En general, la cantidad de dinero que necesitarías gastar solo en billetes en alrededor de 15 trenes (unos 20 si quieres evitar Moscú) asciende a aproximadamente 1200 euros. Un beneficio adicional es la menor huella de carbono en comparación con volar de Portugal a Singapur. Por ejemplo, si tuvieras que coger un vuelo desde Lisboa hasta el aeropuerto Changi de Singapur, estarías contribuyendo a 1,67 toneladas de emisiones de CO2. Optar por este viaje en tren daría como resultado solo 0,08 toneladas de CO2. Y seamos sinceros, viajar en tren puede ser maravilloso.