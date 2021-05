¿Viajecito y pinchazo en Nueva York? La ciudad ofrece vacunas gratis a turistas para reactivar su economía

"¡Bienvenido a Nueva York! ¡Tu vacuna te espera! Administraremos la vacuna de Johnson & Johnson en emplazamientos icónicos de nuestra ciudad. Con la autorización del Estado podremos vacunar a los turistas para asegurarnos de que te llevas contigo de vuelta a casa un estupendo souvenir. ¡Vamos a por ello!".

Welcome to New York, your vaccine is waiting for you!



We'll administer the Johnson & Johnson vaccine at iconic sites across our city. With State authorization, we can get vaccines to tourists and make sure they have a built in souvenir to bring home with them. Let's get it done! pic.twitter.com/NCqIietY9R