Un volcán ha entrado en erupción en Islandia. Y lo han convertido en una atracción turística

Islandia es una utopía hecha realidad. Un país muy diferentes al resto de Europa, repleto de gente muy civilizada y que sobre todo cuenta con uno de los paisaje naturales más espectaculares del planeta. ¿Y qué llama especialmente la atención? Los volcanes. Que uno de ellos entre en erupción es poco o nada común. Pasa cada cierto tiempo y supone todo un fenómeno en Internet. Los medios se llenan de fotografías que parecen sacadas de El Señor de los Anillos y las redes sociales contemplan boquiabiertos cómo la naturaleza nos deleita con semejante maravilla paisajística.

El último volcán en erupcionar ha sido el monte Fagradalsfjall, en Islandia, a pocos kilómetros de la capital, Reykjavik. La lava comenzó a brotar a través de una pequeña grieta en el monte hace unos días, convirtiéndose en la primera erupción de este tipo en más de 800 años, según los expertos. En realidad no se parece en nada a la erupción en 2010 del volcán Eyjafjallajokull en el mismo país, que arrojó tanta ceniza que dejó en tierra a cientos de vuelos en diferentes partes de Europa durante semanas.

