Vuelve la ansiedad nuclear: según un estudio más de la mitad de los millennials temen ver un incidente esta década

El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de publicar un estudio sobre las impresiones de los millennials (aproximadamente entre 20 y 35 años) sobre diferentes aspectos de los potenciales conflictos armados y políticos a nivel mundial. No lo llevan bien. Estos jóvenes y no tan jóvenes están carcomidos por una visión pesimista del futuro próximo. Entre otras, temen ver la repetición de un Hirosima antes de 2030.

Se trata de un estudio realizado por Ipsos encuestando a 16.000 sujetos de la llamada generación millennial y provenientes de 16 países de muy diferentes realidades, como Francia, Siria, Sudáfrica, Rusia, Malasia o Ucrania. Es decir, se ha tenido en consideración a personas tanto de países en paz como en algún tipo de conflicto armado. La conclusión es que el 54% de ellos cree que “es muy posible que se produzca un ataque nuclear en la próxima década”. Además, aunque un 46% no lo ve así, otro 47% sí cree que llegará a ver la Tercera Guerra Mundial antes de morir. Son unas respuestas extremadamente pesimistas.

Jóvenes y mayores: otro estudio de 2018 conducido por el Foro Económico Mundial y entrevistando a 1.000 personalidades mundiales de más alto nivel (empresarios, políticos y expertos) también concluyó que la guerra nuclear era la principal amenaza para la estabilidad mundial del presente, seguido de los ciberataques y los desastres medioambientales. El miedo nuclear, que parecía haber perdido su pegada en las últimas décadas, está de vuelta.

