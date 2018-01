"Ya es zombi": el inexplicable titular de un periódico mexicano sobre la muerte de Dolores O'Riordan

Nos dejó hace dos días a los 46 años Dolores O'Riordan de The Cranberries. El álbum No need to argue dio la vuelta al mundo y varios de sus temas conectaron con los jóvenes de los 90. Y el más célebre de este disco y de la historia de la banda fue Zombie, un himno y canción protesta que potenciaba las posibilidades vocales de la cantante acompañado por un videoclip icónico que no se borrará nunca de la memoria de aquellos que lo vieron treinta años atrás.

Los obituarios han circulado como la pólvora, recompartidos por los millones de personas que atesoran recuerdos personales con sus temas. Pero parece que sigue habiendo diferencias de tacto en cuanto al tratamiento de la muerte de una persona. El periódico mexicano Metro ha sido incapaz de guardarse el juego de palabras que todos hemos pensado al conocer el fallecimiento de la cantante.

La portada no es para menos: en primera plana una youtuber brasileña que es noticia porque, al parecer, se le ha infectado el trasero. O'Riordan, a la derecha, “ya es zombi”, nos cuentan, antes de dejar un subtítulo que insinúa motivaciones más escabrosas sobre su fallecimiento.

—Y cómo son las noticias en tu país sobre la muerte de Dolores O'Riordan?

—Pues... pic.twitter.com/ssRHIQXrzo — Chibolo (@iChibolo) January 16, 2018

En su página de Facebook, Metro cuenta con 60.000 seguidores, que contrasta con los uno o dos millones de otros medios de más prestigio como La Jornada o El Universal. Hasta Reforma, al que también se suele criticar por su sensacionalismo, tiene más repercusión en redes sociales. Aunque si acudimos a las cifras de tiraje, Metro se coloca como el tercer periódico más leído de la nación, sólo por detrás de La Prensa y Ovaciones.

Como contaba nuestro redactor Raúl Álvarez, mexicano, el éxito de ventas de Metro es una característica de la prensa de su país. Este desafortunado obituario de la cantante de The Cranberries se trataría de una anécdota más dentro del ejercicio de la “prensa de nota roja”, periódicos sensacionalistas y muy baratos y que se apoyan por encima de todo en el morbo y el periodismo negro, cosa que contrasta fuertemente con el humor y la creatividad de muchos de sus titulares. Te contamos la historia en profundidad de este modelo periodístico previamente aquí.

Pero ver otras portadas previas de la gaceta es toda una experiencia. Dolores O'Riordan es, como vemos, sólo su última víctima.