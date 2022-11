Twitter no tiene ni orden ni control. Así que la gente está subiendo películas gratis a la plataforma

Los despidos y dimisiones masivas que se han producido en Twitter en los últimos días apuntaban a que pronto comenzaríamos a notar algunos problemas en la plataforma que ahora es propiedad de Elon Musk. Se esperan fallos técnicos graves —el Mundial de Fútbol puede convertirse en su gran prueba de fuego—, pero de momento la red social aguanta, aunque ya hay un primer problema a la vista.

Twitter se queda sin controles de copyright. La desarrolladora Brianna Wu era una de las primeras en avisar del problema. La falta de sistemas de control cuando un usuario sube contenidos protegidos por los derechos de autor ha provocado que de repente Twitter sirva para ver películas... por partes.

Películas como 'Need for Speed' han estado disponibles en versión original en Twitter durante unas horas, aunque ahora muchas están inaccesibles.

''The Fast and the Furious', 'Hackers' o 'Need for Speed'. Como indican por ejemplo en Forbes, entre las películas que subieron los usuarios están esos títulos, aunque parece que los actuales responsables de Twitter las están logrando eliminar con una medida tajante: suspender las cuentas de quienes las han subido al servicio. Otras como 'Avatar' (la original, de 2009) sigue subida, pero los vídeos embebidos en los tuits han sido eliminados "en respuesta a un informe del propietario de los derechos de autor".

Cómo meter 'Shrek' en un solo tuit. El aparente descontrol en este tipo de sistemas ha hecho que además de películas se hayan podido ver también los de algunas series como 'Bob Esponja', pero algunos usuarios se las han ingeniado para publicar películas enteras en un único tuit.

Es lo que alguien ha conseguido por ejemplo con una versión de 'Shrek' que se reproduce bastante más rápido de lo normal para que la película quepa en cuatro fragmentos de unos 10 minutos cada uno. Ese tuit, por cierto, se publicó hace semanas, y tampoco ha sido "cazado" por los sistemas de moderación de Twitter.

Elon quería vídeos largos en Twitter. Una de las ideas que teóricamente barajaba Musk para impulsar las suscripciones a Twitter Blue era la de permitir a esos usuarios publicar vídeos largos, algo que podrían plantear problemas aún más serios si no hay medidas para evitar que la gente acabe subiendo contenidos protegidos por copyright. La política de Twitter con los derechos de autor es clara, pero en estos momentos, con una plantilla bajo mínimos, aplicarla parece difícil.