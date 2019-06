13 marcas que han querido mostrar su apoyo al Orgullo y han resultado dar un poquito de bochorno

"Ni machismi ni feminismi" es una de las frases más repetidas a la hora de jugar al sarcasmo en términos feministas y también el claim de varias camisetas a la venta en La Tostadora. Junto a ellas, Zara, Asos y demás marcas low cost se han sumado a la ola de la comercialización del feminismo. Ahora, en pleno mes del orgullo, firmas de ropa como Primark (entre muchas otras) ponen a la venta una colección exclusiva donde la bandera arcoíris es la protagonista.

La marca más low cost del panorama fashionista cumple la agenda de efemérides a rajatabla. Si en octubre ya están con Halloween y el 2 de noviembre con los pijamas navideños, junio y el orgullo no iban a ser menos. Con una campaña protagonizada por modelos que tocan varias identidades de género, Primark propone camisetas, totte bags, gorras y pines. En este caso, parte de los beneficios obtenidos por la venta de estos productos irán destinados a la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales.

Dentro de sus ediciones limitadas, la marca de calcetines suecos ha querido vestir los pies masculinos con la bandera arcoíris.

Si customizamos las latas de refrescos de cara a eventos deportivos como los mundiales de fútbol o los juegos olímpicos ¿por qué no de cara al mes de la visibilidad lgtb? Budweisier lo tiene claro y lanza un diseño para visibilizar las banderas de cada colectivo: bisexuales, pansexuales, tansgénero, intersexuales

Excited to reveal we are now proud sponsors of Pride in London! We are working closely with them and our charity partners to celebrate the diversity within the LGBT+ community and Fly the Flag for everyone at the #PrideJubilee A taste of what's to come... pic.twitter.com/g1FYlXqJJk

Diversidad, transgénero, basado en la evidencia, basado en la ciencia, feto, derechos y vulnerabilidad. Así y como si fuese un diccionario para aprender keywords sobre temática lgtbi, American Apparel despacha su prenda para este Orgullo.

Las marcas de moda son las que más margen de actuación tienen a este respecto ya que a través de ellas expresamos parte de nuestros valores y gustos. Converse ofrece diferentes modelos dentro de la temática lgtbi.

La plataforma de vídeos propiedad de Google ha querido cambiar su logo en Twitter para mostrarse a favor del movimiento lgtbiq+ y más particularmente durante el final del mes de junio. Sin embargo, este movimiento ha sido muy criticado en Twitter por las recientes polémicas que han salpicado a YouTube al apoyar la actividad de un canal de contenido homófobo y, aunque desde Google y YouTube han pedido disculpas, no es la primera vez que los comunicados y los actos de la plataforma se contradicen.

El mensaje love withouts limits (amor sin límites) sirve para expresar aprecio en cualquier circunstancia.

A pesar de que Polo Ralph Lauren es una marca muy utilizada entre los ingleses más conservadores, la firma ha querido tener un gesto con la comunidad lgtbi y aportar una versión de su caballo teñido por la bandera arcoiris.

Parte del target de firmas como Nike o Adidas son los jóvenes y los adolescentes donde reside una mayor implicación con los derechos y la reivindicación del colectivo lgtbiq+.

Gustos al margen de la campaña, la marca de sandwiches Marks & Spencer donó 20.000 libras a AKT, la asociación de jóvenes británicos lgtbiq+ sin vivienda.

LGBT people: "it'd be nice if people could stop abusing us when we hold hands in public, we could teach LGBT lessons in schools and if the BBC could stop debating our existence on live air that'd be grea-



Capitalism: "what we're really sensing here is you want your own sandwich" pic.twitter.com/uIixEel2pq