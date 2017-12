21 solemnes momentos de la historia que hoy en día se habrían convertido en un irreverente meme

El suicidio de Slobodan Praljak ha puesto de manifiesto que la historia jamás volverá a ser lo que fue. La cultura meme se la ha llevado por delante. Da igual que un convicto criminal de guerra, responsable de una de las mayores crisis humanitarias de la Guerra de Bosnia, haya revestido de solemnidad su suicidio final, ya sentenciado. Internet se ha apropiado de su gesto y lo ha ridiculizado, lo ha desnudado.

La circunstancia ha querido que nos preguntemos algo que, quizá, revolotee siempre en la mente de algún lector: ¿cuántos momentos supuestamente dignos y solemnes de la historia quedarían hoy en ridículo por la fuerza del meme, por la capacidad de las redes sociales de reírse hasta de su sombra? Dado que la historia de los humanos está repleta de irreverencias, actos desesperados, fallos ridículos y momentos de gran potencial viral, hemos querido hacer un pequeño recopilatorio-ficticio.

1. La batalla del bosque de Teoteburgo

En el año 9 después de Cristo, el Imperio Romano atravesaba un buen momento. Tan bueno que al emperador Augusto (sí, ese Augusto) le pareció guay explorar los terrenos allende el Rin para ver qué se cocía en las tierras bárbaras. Allí que envió a Publio Quintilio Varo con tres legiones. En su camino, se metió en el bosque de Teoteburgo, y allí las huestes de Arminio, pro-hombre germano, arrasaron con todo. Fue una derrota vergonzosa, la mayor catástrofe militar de Roma.

A su vuelta a Roma, Varo, que había sobrevivido, se topó con Augusto. Y este le dijo célebremente: "Quintili Vare, legiones redde". Varo, bitch, dónde están mis legiones.

2. Napoleón invadiendo Rusia. Y luego Hitler

Napoleón: voy a dilapidar al grueso de mi ejército en una expedición suicida a Rusia de la que no volverá ni el 10% de mis tropas, sellando mi fatal destino para siempre.

Hitler: Hold my beer!

3. Napoleón escapándose de Elba

Derrotado en Leipzig, la Sexta Coalición (sí, Europa tardó bastante en acabar con Napoleón), Bonaparte fue exiliado a Elba. Con tan mala suerte que la islita, cerca de la costa toscana, estaba demasiado cerca de todo. De forma totalmente previsible, Napoleón se escapó, regresó y tuvo 100 días de gloria antes de retirarse a un segundo exilio, ya definitivo, tras Waterloo.

4. La Italia fascista palmando en Grecia

Benito Mussolini quería ser tan grande como Hitler. De modo que intentó primero atacar a Francia por su flanco sur. Inexplicablemente, Francia ganó aquella batalla, la única que podría ganar durante la Segunda Guerra Mundial por su cuenta. De modo que Mussolini puso sus ojos en Grecia: lo que pasó después no sorprenderá a nadie familiarizado con la historia militar de Italia.

PD: La aventurita italiana obligó a Hitler a retrasar su Operación Barbarroja, lo que fatídicamente provocó la caída del invierno sobre sus tropas cuando se encontraban a escasos ochenta kilómetros de Moscú, retrasándolas de forma fatal.

5. Aníbal cruzando los Alpes con elefantes

Literalmente la mejor táctica militar de la historia.

6. Los cosacos partiéndose la caja con el sultán

Contamos su historia aquí: en esencia, el sultán otomano intentó dominar y doblegar la voluntad férrea y cultivada por la burda incivilización de los cosacos, un grupo étnico que pasaba sus alegres días dominando las llanuras del sur de Ucrania. Indomables, los cosacos respondieron de forma legendaria (literalmente, la verosimilitud es dudosa) con la carta más brutal de la historia.

"Espera, Mehmed, espera, que te respondemos".

7. Todas las particiones de Polonia

La primera. La segunda. La tercera. Y, claro, la cuarta.

8. Et tu, Hulio?

El primerísimo "Hulio" de la historia murió apuñalado en su propia casa, en el Senado romano, por su propio hijo, Bruto. La caída de Julio César ha engalanado nuestra memoria como un icono de las cuitas políticas internas de aquella Roma apasionante y cambiante. Pero también como meme: si hay un personaje que haya resistido la prueba de su tiempo, ese es Julio César. En parte, por el atractivo cómico (lo hay, lo queramos o no) en que tu propio hijo sea el que te triacione.

9. Lo de Bahía de Cochinos

Para 1961, la CIA parecía haber tenido suficiente: si el régimen castrista no pensaba caer por su propio peso, ellos mismos se encargarían de darle el empujón definitivo. En fin, la CIA entrenó durante años un grupo paramilitar compuesto por exiliados cubanos, los trasladó a Bahía de Cochinos, al sur de la isla, e inició una invasión a gran escala que pretendía derrocar el sistema comunista y liberar Cuba.

Resultó en un sonoro y vergonzoso fracaso risible por su especial incompetencia.

10. La Armada Invencible siendo vencida por el mar

Proverbial historia chanante de España: Felipe II monta una Armada tan gigantesca que los bosques de la cornisa cantábrica quedan totalmente esquilmados. La dirige al canal con objetivo de invadir y deponer a Isabel de Inglaterra: fracasa en su empeño por las condiciones meterológicas. Una tormenta acabó con la, por entonces, mayor empresa naval de siempre. Greatest lol ever.

La realidad, claro, fue más compleja, y la mayor parte de barcos regresaron a España: Felipe II quería asegurar un enlace de los barcos con los tercios holandeses del Duque de Parma. Cuando los bloqueos ingleses y holandeses lo impidieron, la flota tuvo que huir a España rodeando las islas por el norte. Frente a las costas de Escocia y de Irlanda, las gravosas tormentas del Atlántico Norte sellaron su destino. Pero el meme es el meme.

11. La carga de la brigada ligera en Crimea

Crimea, 1854: las tropas inglesas se encuentran en una precaria posición cerca de Sebastopol. Acantonados, los rusos cuentan con una buena posición y con cañones. Aparece en escena Lord Cardigan, al frente de la Brigada Ligera de Caballería y decide cargar como si aún estuviéramos en el siglo XIV. La mala suerte quiere que la comunicación sea defectuosa y, en lugar de cargar contra infantería, los cabllos se lancen contra cañones bien posicionados. Éxito total.

El resultado predice las carnicerías de la Primera Guerra Mundial con 70 años de adelanto y acaba para siempre con las alocadas cargas de caballería. Fue tan romántico, bobo y épico que merece su propio meme.

12. La línea Maginot

Un clásico de la Segunda Guerra Mundial: el ejército francés creía que podía contener la movilización del ejército alemán gracias a una extensa red fortificada en la frontera entre ambos países, en los Vosgos. ¿El resultado? La línea sirvió para poco porque los generales alemanes optaron por arrasar Bélgica y Países Bajos primero y destrozar a Francia por el norte. Bien jugado, André Maginot, bien jugado.

13. La I República española, como concepto

Para 1873 la Primera República Española había encallado: las divergencias internas, la crisis cantonal, muy grave en Cartagena, y la amenaza permanente de un golpe militar que restaurara la monarquía borbónica había sumido al país en el caos. En una de las muchas sesiones que el Parlamento afrontó para solucionar el entuerto, el presidente de la cámara, Estalisnao Figueras, exclamó: "Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones!".

Acto seguido cogió un tren y se exilió en Francia. Ojalá tenerle en una camiseta.

14. Felipe el Hermoso muriendo ¿tras beber agua?

Cuán diferente habría sido la historia de España si Felipe el Hermoso, flamenco marido de Juana la Loca, hija y descendiente de los Reyes Católicos, no hubiera jugado a la pelota hasta la extenuación una tarde de septiembre. Quizá Felipe, hermoso y apuesto, no habría bebido del tirón una garrafa entera de agua fría, casi gélida. Quizá esto no le habría hecho caer enfermo. Quizá así no habría muerto.

Lo cierto es que no se sabe con exactitud qué mató a Felipe. Pudo ser el veneno. Pudo ser la peste. Pero la memoria popular lo atribuye ya, y desde hace mucho tiempo, al agua.

Pradilla ya inmortalizó el meme en 1877.

15. Villeneuve en la batalla de Trafalgar

Napoleón tenía un plan brillante para invadir las islas británicas: despistar al grueso de la armada de Nelson con un ardid de Gravina en el Caribe y emprender una larga carrera hasta el canal de la Mancha. Allí, liberado de protección naval, Napoleón podría colocar un par de divisiones en el corazón de Londres. Era un plan maestro hasta que cayó en manos de Pierre-Charles Villeneuve.

Villenueve, el hombre, pusilánime como pocos almirantes de su generación, se topó con una refriega en Finisterre, se amedrentó, se acantonó en Cádiz y, en fin, a los pocos días perdió de forma antológica la Batalla de Trafalgar, dejando a Napoleón sin barcos y sin invasión de Reino Unido.

Meme desde el minuto 1.

16. Austria atacándose a sí misma en 1788

Hallábanse las tropas del Imperio Austríaco defendiendo la plaza fuerte de Karánsebes, en la actual Rumanía, de la posible invasión otomana. Como quiera que el ejército era muy grande y que la noche confudía a la tropa, resultó que los nobles soldados austríacos terminaron... Atacándose a sí mismos. La ya legendaria batalla de Karánsebes provocó que Austria perdiera aquella ciudad. En el más patético ataque de fuego amigo de siempre.

Sólo en aquella Austria.

18. Lutero abriendo el primero hilo de la historia

El primer hilo de la historia se escribió en la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg. Su firmante fue @Luther y causó una enconadísima discusión viral en toda Europa en la que la "reforma" se coló como TT durante dos siglos consecutivos. Las respuestas al hilo fueron para verlas.

19. Jackass en Saravejo, circa 1914

¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de "Europa", la serie donde lo importante es hacerse daño!

20. La coronación de Guillermo II en Versalles

Ha habido numerosas formas de humillar al enemigo a lo largo de la historia. Pero quizá pocas encapsularon los tiempos en los que vivimos de forma tan exacta como la coronación de Guillermo I en Versalles. Puro trap: tras imponerse en la guerra Franco-Prusiana, Guillermo y su bae Bismarck declararon el Imperio Alemán, y lo hicieron coronándose como tal en la Sala de los Espejos de Francia... Palacio real de la monarquía francesa du-ran-te-si-glos. Boooom.

La fastuosa provocación humilló el honor nacional francés durante décadas, y catapultó el resentimiento previo a la Primera Guerra Mundial (y al tratado de Versalles posterior). Todo para decirle al mundo: "Started from the bottom now we here", construyendo Prusia desde pequeñito hasta convertirla en un imperio. Te quedarías ancho, Wilhelm.

21. CARLOS II EN TODA SU GLORIA

Porque TODO él fue un meme.