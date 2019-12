25 memes que han marcado la década de 2010 a 2019

Los 2010, la década en la que el meme ha estado ya plenamente asentado en nuestra cultura. Diez años en los que hemos visto la cristalización del uso de redes sociales por parte de la mayoría, ubicuidad de la que se han aprovechado para propagarse con mayor amplitud y velocidad que la que jamás hubiese soñado ninguna broma.

Frente a tantas cosas que nos dividen, el meme ha sido nuestro único pegamento universal en estos años. Es justo y necesario hacer un repaso de todo lo que nos ha dado y las formas en las que ha ido apareciendo, desde los ya extintos memes simples al estilo de "forever alone" hasta los memes de etiquetarse en situaciones. Estos son los 25 más importantes (al menos en España) según la redacción de Magnet.





Double rainbow

Sí, así empezó la década. En enero de 2010 un hombre aparentemente bebido o drogado compartió su entusiasmo por un raro fenómeno climático. Un vídeo que no necesitó de remezclas de ningún tipo, funcionaba de forma cómica por sí solo.

Yao Ming

Julio de 2010. Feel old yet? Una de las más importantes encarnaciones de los memes de primera generación, popularizados gracias a Facebook y que, como ya estamos viendo, se echan de menos en un mundo en el que los memes se han vuelto unos códigos indescifrables.

Loss

No alcanzarás el aprobado en el examen de usuario de Internet hasta que sepas reconocer a Loss allá donde aparezca por oscurecida que esté la referencia. Un meme surgido de una viñeta de 2008 tan complejo que necesitaría todo un post propio desentrañarlo.

Sad Keanu

¿Qué tendrán los famosos expuestos en su vida privada que tanto nos atrae? ¿Saber que, después de todo, pueden tener los mismos problemas que cualquiera de nosotros? ¿Por qué parece que nadie podría consolar jamás a Sad Keanu mientras se replantea toda su existencia sujetando un sándwich triste en un banco de Nueva York? ¿Por qué parece un meme mucho más reciente si es en realidad de 2010?

Rebecca Black

Parece que ha pasado toda una vida, que se trata de un meme arcaico ya sedimentado en los anales de un internet que ya no existe. Pero sí, hace apenas ocho años que Rebecca Black llegó a los corazones (y los estados de Facebook e hilos de Reddit) de niños y adultos que se volcaron en esta bochornosa celebración del viernes. Nació una estrella.

Gangnam Style

Si los memes son la “comida rápida” de la cultura, el Gangnam Style es la “comida rápida” de entre los memes, ese bailecito de un coreano que conoce hasta tu abuela y que fue durante muchos años y empezando en 2012 el vídeo más visto de todo Youtube. Puede que no aguantase una revisión, pero es un perfecto reflejo de quiénes éramos como sociedad en aquella época.

Doge

¿Cuántos memes conoces que hayan inspirado una criptomoneda? Exacto. En 2013 nos abrió la puerta a una nueva manera de hacer memes, uno cuya imagen no sólo inspirase tributos, sino que crease una nueva corriente dialéctica por sí mismo: “wow, much intelligent, so mistery”. Ni a ti ni a mí se nos hubiese ocurrido.

La novia obsesionada

En este caso, y al contrario que muchos otros de la lista, Laina Morris no fue pillada en un momento de expresividad hilarante inconsciente, sino que puso esa cara de novia psicópata de película de sobremesa de Antena 3 perfectamente consciente de lo que hacía. Eso no quitó para que en 2013, cuando los memes eran aún un terreno sencillo de caras con capturas ingeniosas, se convirtiese en una superestrella mundial e inolvidable.

Ola k ase

Sí, es posible que quieras hacer como que esto no existió. Pero existió. Y lo usaste. Junto con millones de hispanoparlantes en 2013. Tuvo además un legado: “Pa ke quieres saber eso jaja saludos”.

Shrek

El más importante comeback de la década junto con el All Star de Smash Mouth (que también puso su banda sonora). Más underground que la mayoría de los de esta lista y con muchas manifestaciones distintas: a Shrek nos lo estamos encontrando tanto con un breve GIF como en una animación deforme y perturbadora. De alguna forma es también el Rickroll de la década.

This is fine

Una viñeta de 2013 del webcomic Gunshow, de K.C. Green, sumarizó cualquier situación política, la noche antes de un examen y hasta tu vida amorosa. Dime un solo reducto de tu día a día que no sea una casa en llamas.

Esconde tu dolor, Harold

Aunque sus primeros usos se remontan, según Know Your Meme, a 2011, se graduó como icono del sufrimiento interno que todos llevamos dentro en 2014, usado sobre todo por las comunidades subredditers. ¿A quién se le ocurriría contratar a alguien con tanto dolor para hacer imágenes de stock?

Los starter packs

Hay un Pantomima Full para cada uno de nosotros de igual manera en que todos formamos parte de colectivos fácilmente estereotipables. Twitter lleva desde 2014 preparándote sencillos kits con los que parecerte a aquello que desees, una afición que cinco años después aún no ha superado del todo.

La rana pepe

Le pese a quien le pese, una de las imágenes más icónicas e influyentes de esta década, de por sí muy vinculada al ascenso de la llamada alt right y de los movimientos millennials en redes sociales. Aunque surgió en 2008, su popularidad fue creciendo tranquilita y con buena letra hasta culminar en 2015.

La plantilla de Drake

El videoclip Hotline Bling, de julio de 2015, fue un grandísimo generador de gifs, pero el tiempo ha querido que sea el momento “no no no no” y “sí sí sí sí” el que perdure en nuestras memetecas. Voluntario o no, uno de los mejores ejemplos de márketing a través del meme que veríamos después replicar por multitud de corporaciones, como Disney o Netflix.

Grumpy Cat

Grumpy Cat ostenta el título más codiciado y valioso de todos: es el gato más conocido de internet. Nos dio a todos una lección de ofuscación en 2015, y vivió siempre fiel a su emoción facial favorita hasta su dolorosa muerte a comienzos de este año.

Azul y negro o blanco y dorado

Un día de 2015 media humanidad se levantó para discutir sobre percepciones del color y contraste de imagen en dispositivos. Aunque, en el fondo, todos sabíamos que el vestido sólo era azul y negro.

Vamo a calmarno

Toda Latinoamérica unida (y España también de paso) mejoró colectivamente un meme del Pokemon Squirtle que había salido de 4chan y lo convirtió en este frenazo al entusiasmo a finales de 2015. Es bueno saber que también en el mundo viral podemos esquivar la hegemonía angloparlante.

La mejor entrevista de la historia de la BBC

El detonante de que millones de personas se interesasen por los conflictos de conciliación. Una ocasión de oro para recordarnos que el directo sigue siendo una fuente de humor inagotable. La pesadilla de cualquier freelancer. Estos dos niños, y especialmente la niña, tienen la imprudente determinación que todos quisiéramos conservar de la infancia.

La tipa que echa cuentas

Somos seres prácticamente indefensos en este confuso mundo. Por eso es normal que todos hayamos echado mano de esta mujer en más de veinte conversaciones en los tres años que hacen que llegó a nuestras vidas, 2016. Nadie expresó esta desorientación mejor.

No lo sé rick

Sé sincero, desde 2016 no utilizas ninguna otra forma de demostrar tu incredulidad hacia hilos de Twitter, propuestas políticas o anécdotas de tus amigos.

Blinking White Guy

Si Math Lady nos enseñó que este era un mundo confuso, Blinking White Guy, más conocido como Drew Scanlon, nos hizo abrazarlo con optimismo y ternura en 2017. Por muy incorrecto que sea lo que te está diciendo tu interlocutor.

El novio distraído

El meme favorito de los españoles (y parte de la comunidad internacional) sobre fotos de stock, el principal referente de los memes de cartelitos y situaciones (al estilo del derrumbamiento de una paella, para que nos entendamos). El mundo entero vio en la pareja de gerundenses la representación perfecta de miles de traiciones allá por 2017.

Y la mujer que le grita a un gato

La última y gran incorporación a esta lista, la demostración de que todo es cíclico y de que reality shows de hace años pueden volver a la actualidad si alguien pone sus ojos en lo que desde luego es un momento irrepetible: una pija indignada y con las lágrimas a flor de piel gritándole a un estoico gato. Intenta contar el número de reinterpretaciones de este meme que has visto en los últimos meses.