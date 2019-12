Las 25 noticias reales más surrealistas que han sucedido en este 2019

Rozamos el 2020 con los dedos y por eso es el momento de echar la vista atrás; aprender a valorar lo que ya ha pasado; recordar lo que nos hizo soñar, reír, alucinar, embelesarnos con el mundo. A medida que hacíamos el recopilatorio también nos hemos dado cuenta de que esta lista funciona como riguroso diagnóstico del presente, de sus estéticas, dialécticas y éticas. En cristiano, que aquí dentro, y dado que todas las noticias ocurrieron realmente (o casi), también hay un resumen de las coordenadas en las que se ubica la humanidad en este momento.

Por otra parte, no hemos querido jerarquizar. Aquí todas las historias son igual de increíbles, no se trata de ningún concurso de belleza. Toda excepción a la norma debería ser tratada con el mismo amor y así hemos querido que sea, por lo que no haremos un ránking de peor a mejor.

Bien, no te hacemos esperar más. ¿Estás realmente preparado?

El hombre que intentó meter medio kilo de cocaína en el aeropuerto de Barcelona bajo el peluquín

Sale mal.

El chaval que dijo que iba a denunciar a sus padres por haberle dado la vida

El antinatalismo ya está aquí.

El hombre que chupó durante tres horas el portero automático de una casa

“No llamó ni hizo nada más que chupar el timbre de la casa, pero la cámara de vigilancia de la casa alertó a la dueña”.

La niña enana ucraniana que se supone que era una señora disfrazada que iba a matar a sus padres adoptivos

Pero que luego resultó ser una inocente víctima de la negligencia de los dos adultos que supuestamente tendrían que haberla cuidado.

El cañón gigante que propulsa a salmones a toda velocidad

Y que, aunque es un invento con varios años, ha causado furor este 2019 en redes sociales.

El ya mítico tobogán de Estepona





Y que, varios partes médicos después, acabó siendo cerrado en menos de 24 horas.





El presidente de Turkmenistán, que decidió correr un rally en la Puerta del Infierno para demostrar que seguía vivo

“Tras los rumores de que estaba muerto, el presidente se vengó de sus críticos con un especial televisivo en el que salió montando a caballo, disparando un rifle de asalto, jugando a los bolos, levantando pesas, grabando una canción y conduciendo un coche alrededor de un cráter de gas”.

La mujer de Castro Urdiales que guardó la cabeza de su marido asesinado en una caja y se la dio a su vecina diciendo que eran juguetes sexuales

Un crimen tan espantoso como grotesco, con rumores incluso de que había podido cocinar su cuerpo y haber hecho croquetas con él que luego repartió entre los vecinos.

La coronación del rey de Tailandia, que consistió en miles de súbditos y esposas arrastradas por el suelo

La típica cosa discreta.

La “rata gorda” alemana encajada en una alcantarilla que fue rescatada y se convirtió en una heroína en su país

“El equipo de rescate de animales publicó fotografías y videos del roedor en su página de Facebook y cientos de usuarios aplaudieron la atención prestada a un animal que a menudo es objeto de exterminio”.

El entrepreneur que recibió 1.6 millones de dólares de financiación por embotellar agua para hombres

Muerte líquida, se llamaba.

Cuando un holograma se cayó de un Festival

Un festival que ya tuvo sus propios problemas de por sí.

Cuando pusieron a un monigote del alcalde con su cara para un debate electoral en A Coruña

"El debate se celebró el jueves con el resto de sus rivales políticos y cabezas de lista a la Alcaldía de A Coruña, pese a que luego criticaron el gesto de Ascega como una falta de respeto. Solo el alcalde se tomó la réplica con humor: 'Estoy preocupado porque el muñeco me pueda hacer sombra durante la campaña electoral'".

El soldado volador que volvió a poner a la armada francesa en el mapa

Literalmente Emmanuel Macron: “Fier de notre armée, moderne et innovante”.

El paracaidista que portaba la bandera española y se chocó quedándose enganchado en una farola durante el 12 de Octubre

Sí, el otro momento de gran altura de España durante este año.

Elon Musk rompiendo en directo los cristales irrompibles de su nuevo coche

"Pero no lo ha traspasado", afirmó el empresario, optimista.

El presidiario brasileño que se disfrazó de su propia hija para fugarse de la cárcel

Como no podía ser de otra forma, sin éxito.

Las veganas que cuidaban a las gallinas para que los gallos no las violasen

#Viveveganydejavivir

Todo lo que tuvo que ver con Área 51, en general

Sí que pudieron pararlos a todos.

La historia de la madre e hija españolas que denunciaron a la policía a su propio sicario al no cumplir el encargo

"Los anexos [del contrato] se acompañan de la supuesta trayectoria profesional del jefe de los servicios secretos. Entre ellos, destacan 1.897 objetivos abatidos, 524 capturados, 352 misiones efectuadas o 46 medallas obtenidas".

Los franquistas que chocaron en el Valle de los Caídos contra la Guardia Civil al grito de “¡Queremos ir a misa!”

Puro éxtasis barroco.

Cuando parecía que la policía belga había encontrado 3.000 penes en casa de un trabajador de la morgue

Aunque luego fuera mentira :(

Quim Torra como humorista chanante

Nuestro particular Michael Scott.

La editorial que empezó a insultar a la gente en plan “sinvergüenza y cobarde tú, ven a decírmelo a mi cara, imbécil” o “¡no seas ridícula! Se te deben poco menos de 4.000 euros”

El ejemplo perfecto de por qué contratar a un Community Manager.

Y el hombre que montó un partido político en 2019 para “desbloquear la situación política del país”

El proyecto político que nos devolvió la ilusión y la esperanza.