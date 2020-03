Los 27 mejores balcones que nos está dejando el coronavirus

Esta crisis va a dejar profundas huellas desde todos los ángulos imaginables. También en el de la convivencia vecinal.

La mayoría de generaciones que está compartiendo la experiencia fatal del coronavirus no estaba preparada para lo que nos está pasando, nadie supo anticipar cuáles iban a ser esos nuevos comportamientos nacidos como respuesta para adaptarse psicológicamente a una cuarentena en el siglo XXI. Y, desde luego, nadie pudo prever la sociedad de los balcones.

Como sabrá ya cualquier persona de este planeta con Twitter o metida en algún grupo de WhatsApp, la población italiana y española también se fueron sumando a esas convocatorias colectivas que vimos con ojos atónitos provenientes de Wuhan, con gigantescos bloques de edificios entonando cánticos para envalentonar a millones de sujetos confindos en un puñado de metros cuadrados durante meses.

Se observa un patrón compartido, la necesidad de crear una respuesta social y común, pero todo apunta a que en los próximos meses cada cultura irá creando su propia adaptación cultural al fenómeno.

En Italia la gente ha cantado canciones populares

Italians in lockdown all over Italy are keeping each other company by singing, dancing and playing music from the balconies. A thread to celebrate the resilience of ordinary people. This is Salerno: pic.twitter.com/3aOchqdEpn — Leonardo Carella (@leonardocarella) March 13, 2020

Otros hitos internacionalizados

A whole Roman neighborhood singing a popular Italian song “Volare” from their balconies and waving at each other. An amazing flash mob to lift the spirit in these crazy times ❤️ #Italy #coronavirus #forzaitalia #roma #flashmob #love pic.twitter.com/xjeZTeO0GO — Jenna Vehviläinen (@jennavehvi) March 13, 2020

Temazos indiscutibles

Todo un barrio en Italia cantando “Toxic” de Britney Spears mientras están encerrados en cuarentena por el coronavirus pic.twitter.com/jhcMKiGvQC — LeviiLevii LEMONADE🍋🐿 (@AaronG0522) March 15, 2020

Invocaciones a satán

An entire neighborhood in Italy is hailing Satan by singing "year zero" by the band ghost while on lockdown!!🤘 corona can't break the human spirit 🖤 pic.twitter.com/sZDO4YQfyZ — ghostposting (@raxxxputin) March 19, 2020

E incluso adoración a sus nuevos líderes: el Partido Comunista Chino

Oggi a Roma è risuonato anche l'inno cinese e qualcuno alla fine ha urlato "grazie Cina" dal proprio balcone.. questa è l'Italia che voglio vedere, questi sono gli italiani che mi rendono orgogliosa di esserlo. Grazie, grazie!



crediti #UGIC ;#flashmobsonoro #orgoglioitaliano pic.twitter.com/MeyLInGodh — « 𝗮𝗻𝗮 ᵃⁿᵈ ʰᵉʳ ˢᵉˡᶠ⁻ᵖᵒʳᵗʳᵃᶦᵗ » (@kyunginess) March 14, 2020

Es un fenómeno que, de hecho, se está extendiendo (está ya también en Países Bajos)

At 8pm, people from across the Netherlands came outside - to their balconies, doorsteps, and more - all to clap and cheer on the country's healthcare workers who are keeping everyone safe.



You could hear the clapping echoing throughout all of Amsterdam.



👏💖 pic.twitter.com/Qsh3a8so2R — Goodable (@Goodable) March 17, 2020

Pero España no se está quedando atrás. Es más, es probable que nos convirtamos en el país que, por razones exógenas (por desgracia somos uno de los países que primero ha entrado en cuarentena del mundo) e intrínsecas (nuestra larga tradición en el esperpento y esa conocida querencia guasona), mayor capacidad de inventiva balconil vaya a demostrar en este 2020. Nuestra propia champions league. Y por mucho que les pese a esos trabajadores sanitarios que están luchando por evitar nuestro extermino, como ejemplifica esta carta.

Lo han puesto en mi bloque hoy pic.twitter.com/RPbw6iHE2U — José Muñoz🔻 (@Joselitomunhoz) March 16, 2020

Así que aquí va una recopilación de algunas muestras de prácticas ventanales que ya se están dando, que han demostrado qué se ocultaba debajo de nuestra piel ahora que no existen convenciones y nadie sabe bien qué hacer. Todo esto dejará una profunda huella en nuestra psique colectiva. De momento, y bajo esas toneladas de bailoteos y jarana, puede ya percibirse el dolor que nace de lo más hondo de nuestras almas.

Aquí hemos hecho variadas actividades, como clases de gimnasia

Una clase de gym para los vecinos 😂😂 pic.twitter.com/3cbkMU91G2 — awesome (@Rous4000) March 14, 2020

Competiciones de veo veo

Creíais que lo habíais visto todo?

En mi barrio jugamos al Veo Veo!! pic.twitter.com/yeNJ7ygAyd — A.C. (@AleRbb) March 15, 2020

Y del hundir la flota de ventana a ventana

Spanish guys playing Battleship during quarantine pic.twitter.com/pQadLgQHcZ — Josh (@JoshLeCash) March 16, 2020

Hay incluso fuerzas de la ley operando ya sin ningún sentido del deber

Le dijeron que no tenían que pasar más bicicletas, pero no cómo tenía que evitar que pasaran más bicicletas. pic.twitter.com/pcGBawsCuK — Agente Smint en casa 🏠 (@AgenteSmint) March 17, 2020

Pero nuestra respuesta más frecuente está siendo la de sacar los altavoces al balcón

Mi pueblo hace unos momentos XDDD pic.twitter.com/DZjcFkeRqO — Jersio (@Jersio) March 15, 2020

Un instinto natural por musicar los patios de vecinos

Coronavirus:

- Valencianos os dejo sin fallas y os meto en casa 🤣😂🤣😂🤣!!!



Valencianos:#CuarentenaCoronavirus pic.twitter.com/lxKVW3Ykxd — 𝕷𝖆 𝕸𝖚𝖊𝖗𝖙𝖊 (@La_Puta_Muerte) March 15, 2020

Por llevar la gran orquesta panorama al interior de las casas de los demás, quieran o no

Este vídeo es el momento musical mejor sincronizado entre vecinos que he visto hasta el momento. pic.twitter.com/sk9oUAFv1C — Manolo 💯 🏆 (@Manolo5M) March 19, 2020

La Humanidad al completo lanzando desesperados gritos de ayuda,

Aquí tengo el vídeo completo, hasta a los policías le va la marcha como se ve al principio y les suda la polla tó (vídeo vía Whatsapp) pic.twitter.com/7NXTPrC637 — Luis Jaime Vigil (@LuisJV93) March 19, 2020

indisimulados bajo una furia polimorfe y cacofónica

this is how my town is coping with the self quarantine pic.twitter.com/VzD5fMRm3L — . (@covisnky) March 15, 2020

y para la que sólo hay una respuesta posible:

"¡Ay, desdichados habitantes de la tierra!

Es la segunda noche de confinamiento y en España ya se ha montado una disco móvil en un balcón sonando el Flying free. Jaque mate Italia.



Los siguientes días prometen, los españoles somos capaces de todo. pic.twitter.com/l3sVYz7KCq — Pedro Bayonas (@Pedrobayonas1) March 15, 2020

Si nuestros primeros padres hubiesen estado prevenidos contra su oculto enemigo,

Si Italia pone el himno nacional en los balcones nosotros no podemos ser menos, échale purpurina ahiiiii pic.twitter.com/5COoKZ56tF — Se dice fleuti (@jimyflewty) March 14, 2020

cuando todavía era tiempo,

se hubieran preservado quizá de sus mortíferas acechanzas;

no así ahora, que encendido en furor,

Mi vecino ameniza la cuarentena con @pabloalboran 🥰❤️ pic.twitter.com/Y606kX6cp1 — Marina Palomar (@MarinaPalomar_) March 17, 2020

comenzando por tentar al Hombre para después acusarlo,

baja Satán por vez primera a la Tierra y quiere vengarse

En estos tiempos difíciles tenemos que poner nuestro pequeño rayito de luz. Un poco de esperanza y alegría para afrontar esto con fuerza.

Hoy @RuthLorenzo lo ha hecho con música, algo que traspasa cualquier barrera y solo nos recuerda lo bonito que es sentir#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/JnKwgZ1EGH — Ruth Lorenzo Daily (@RLorenzoDaily) March 18, 2020

en su inocente y débil morador

de la pérdida de aquella batalla que sostuvo

Se non ci fosse NAPOLI bisognerebbe inventarla pic.twitter.com/UZQaxW2KUe — Biagio Fucci (@BiagiomF) March 13, 2020

y de la fuga que emprendió al infernal abismo".

En mi calle un chico a empezado a tocar el piano en el balcón, ha salido otro chico y le ha dicho que si podrían tocar juntos y se ha sacado el saxofón. UNA PUTA PASADA. pic.twitter.com/eBdcz1qjTJ — Reira~🏳‍🌈#COMISIONES ABIERTAS. (@Reiragurumi) March 15, 2020

Sobreviviremos, pero a qué coste.