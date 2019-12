Los 51 mejores tuits de humor de 2019 para cerrar el año con buen sabor de boca

Por supuesto que el Twitter de los chistes sigue existiendo. ¡Nunca se fue del todo! La gente sigue volcando en esta santa casa su ingenio, sus ansiedades, sus exorcismos ante el presente. Este año y por primera vez en nuestra historia en Magnet hemos decidido realizar un seguimiento diario en busca de los mejores tuits para entregarte este catálogo de risotadas antes de las campanadas. Todo el mérito es, por supuesto, de sus autores. No dejes de seguirles.

Mi hija: No sé tía. Es que mis padres son super controladores, ¿Sabes? Siempre me están espiando, mirando mi móvil...



Yo: (con peluca) Ya, tía. Pero seguro que lo hacen por tu bien. — Cansino Royal (@cansinoroyal) January 17, 2019

En Tinder hay gente que pone tipo "mido 1,75". Bueno amiga a mí qué me importa, la idea es coger no mandarte centros al área. — WaitMan (@Wait_Man) November 3, 2019

Los que estáis con la capucha puesta comprando en el Mercadona...¿qué pasa? ¿le rapeáis a los tranchetes? — Rocio (@rocioes10) February 26, 2019

"Y ahora recuerda, ¡tráeme la lámpara! El resto del tesoro es tuyo, pero la lámpara es mía." pic.twitter.com/kRIoq8LJQl — Mascarpone🌀 (@mascarponejaja) March 3, 2019

- Naces

- Creces

- Tienes hijos

- Gritas que dejen de gritar

- Gritas que dejen de gritar

- Gritas que dejen de gritar

- Gritas que dejen de gritar

- Gritas que dejen de gritar

- Mueres — María de la Ho Ho Ho! 🎄 (@menchubasquero) October 25, 2019

Me acaban de pedir para alquilar un piso un contrato indefinido, aval y haber ganado el sueldo Nescafé para toda la vida. — Sori (@soysori) June 2, 2019

Vosotros, ¿qué tipo de personas sois?

¿Decís pilas AA o AAA?

¿O sois normales y decís pilas pequeñas, sí de las pequeñas pero no las pequeñas pequeñas, las que son pequeñas pero un poco más grandes? — buenoveras (@yatedigoyoque) February 18, 2019

Marie Kondo, no me hace falta ver la serie porque leí tu libro: si quieres que tire el boli de publicidad que me traje de un hotel en 2006 tendrás que venir y arrancarlo de mis frías manos mientras te apuñalo con él. — Sandra C. (@Cucutras) January 7, 2019

Qué diferente hubiera sido American Beauty en nuestros días. pic.twitter.com/BIR9huOl0O — Alvarito Rocanrol [Válary Talio] (@ARocanrol) July 27, 2019

Mi hijo ha puesto el despertador a las 7.30 para ir al gimnasio, son las 10 y sigue durmiendo. Él lo intenta pero mi genética es muy poderosa. — Soiyonotu (@casitodoelrato) September 8, 2019

No entiendo que un vuelo a Mallorca desde Madrid tarde 45 min y a Canarias 2 horas si están a la misma distancia. ¿Alguien me lo explica? pic.twitter.com/PHbyksvQZY — ❀Ҭэ mэʅэnѻ ɗэʅ Яэvэʂ❣ (@TeLeoDelReves) August 20, 2019

Si tu novio:



1. Tiende al dramatismo.

2. Es exagerado.

3. A veces tétrico.

4. Realista.

5. Domina la perspectiva.

6. Intenso.

7. Complejo y atormentado.



No es tu novio, es el Barroco. — Niké de Samotracia (@NikSamotracia) March 5, 2019

—¿Te han vuelto a echar del cole?

—Sí.

—¿Qué has hecho esta vez?

—Pegarme con otro niño.

—¿Seguro que quieres ser profesor? — Pentotal (@Cadd9Dsus6) October 25, 2019

Hoy vi un 522 bebé. La mamá orgullosa le enseñaba el recorrido. La naturaleza es hermosa. pic.twitter.com/UtGM4sxeUp — Isma Mart (@dknuto) January 3, 2019

“¡El vidrio al verde! Me cago en Dios...“. pic.twitter.com/2Xyf8H1BaL — Kim Jong-un (@norcoreano) September 23, 2019

Hace 21 años dos personas decidieron tener sexo y ahora a mi me toca levantarme a las 6 de la mañana todos los días para estudiar — 🍞𝕽𝖊𝖎𝖓𝖆 𝖉𝖊 𝖑𝖔𝖘 𝖘𝖔𝖇𝖆𝖔𝖘🍞 (@kiruumi_) October 19, 2019

Llevo dos horas buscando con mi hijo La Bolsa de chucherias que me comí anoche. — 🌟Mire🌟 (@alicante80) July 18, 2019

-Soy el genio de la lámpara, pide un deseo.

-Que me ayudes a instalar un Certificado Digital de la administración pública.

-¡Pero serás hijodeputa! — ZOTON (@catacerca) November 11, 2019

Me gusta usar la bolsa de una tienda de lencería, para que parezca que tengo vida íntima.

Pero en realidad tiene un año y llevo dentro un tupper de garbanzos. — Ana (@JustAna4U) November 17, 2019

Este es Alexander Gasparyan, un joven armenio de 24 años que ha desarrollado un sistema que absorbe el CO2 de la atmósfera y lo convierte en combustible.



Pero como no es una niña pija financiada por Soros no lo verás en los medios y su proyecto nunca recibirá financiación. pic.twitter.com/KBirFfM1dU — Sergio Efe (@SergioEfe) December 5, 2019

Mis alumnos construyen unas frases muy raras. Resulta que tienen un "diccionario de uso del español" que tiene joyas como estas: pic.twitter.com/mUFKv6WA8u — Ana M. Martín (@peregrina_babel) December 5, 2019

nueva forma de catfish: conoces a una chica, os casáis, tenéis dos hijos y a los diez años descubres que estaba todo planeado para que el tuitero follaldre hiciese un hilo vendiendo televisores — caballo de troya 2020 (@spinaci_) December 5, 2019

Me ha dicho un vasco que el euskera es una broma interna y que se lo inventan sobre la marcha para joder al que viene de fuera a quejarse. Nunca en mi vida he querido tanto que algo sea verdad. — Siberet (@SiberetSiberet) November 25, 2019

En el nuevo show de Netflix de Mulaney, un programa musical con niños, han decidido traducir "quiet as a mouse" como "callado como una puta".



Estoy deseando que alguien diga "Easy peasy lemon squeeze" y lo traduzcan por "me lo hago con la punta del cipote". — Miguel Campos (@mcamposgalan) December 25, 2019

—Póngame una cerveza porque vaya puto día de mierda llevo, ya es muy difícil que empeore.

—Aquí tiene, una Cruzcampo. — Zarathustra Callao (@soloparatuitear) December 12, 2019

dentista: prepárate que esto va a doler

yo: vale

dentista: no eres la primera opción de nadie. — rocío (@alaponth) December 8, 2019

El novio de mi hija tiene 6 dedos en las manos... “YERNOBIL” le llamamos en casa!!! — Petardeteboom💣💣 (@petardeteboom) December 9, 2019

Hoy he soñado que fundaba una empresa de traducción del noruego que se llamaba (atención) OSLO TRADUZCO. Yo no sé cómo me las ingenio para no ser rica, si hasta en sueños tengo ideas millonarias. — Ana Flecha Marco (@anaflesh) May 17, 2019

¿¿¿¿La gente que cuando vas a su entierro no va al tuyo???? En fin, la hipocresía. — piña sin pizza (@skereunpesado) September 20, 2019

Recuerdas ese borracho del parque que de pequeño le tenías miedo? Bien, pues ahora eres tú — Hamza Zaidi (@hamzazaidi97) December 3, 2019

imagina ser guapo



en plan



ser guapo



y que la gente te mire por la calle



y diga



uf



madre mía



pareces



un kebab a las 3 de la mañana estando borracho — piña sin pizza (@skereunpesado) December 9, 2019

Vosotros tenéis hijos que os hacen reflexiones profundas con tres años...yo tengo uno que se ha dormido con estos ojos “realistas” pegados a la cara para que cuando yo fuese por la mañana a despertarle, pensase que estaba ya despierto. pic.twitter.com/ZVQQkQ1E2u — Leona (@MamaLeona77) December 11, 2019

Yo: Activo el bloqueador de anuncios.

Solteras cachondas de mi zona: pic.twitter.com/m87MIGE5GI — Darth Tacán (@SuperManuMolina) December 19, 2019

DEJAD de meter mierda contra la cocina de otros países



La italiana es DELICIOSA



La japonesa es DELICADA



La mexicana es APETITOSA



La inglesa



La griega es SABROSA — Arqueomamarracheo with PutoMikel (@PutoMikel) September 7, 2019

Joder.



Mi hija acaba de pronunciar las palabras que tanto tememos los padres. Esas que sabemos que dirán tarde o temprano, pero confías en que nunca lleguen.



“Papá, han dicho en música que tenemos que comprar una flauta.” — George Kaplan (@GeorgeKplan) September 26, 2019

Dos no discuten si uno acaba de respirar helio. — Jonh mamón (@Jonh_mamon) June 21, 2014

Sabiais que los varones son mas propensos al enamoramiento cuando se ven expuestos a elevadas temperaturas? Este fenómeno fue descrito por primera vez en 2001 por las cantantes Sonia y Selena en su canción “Yo Quiero Bailar” — Samantha Hudson (@badbixsamantha) July 18, 2019

Me encontré una cartera con 50€ y me pregunté...

¿Qué haría Jesús?

Y lo convertí en vino. — La hija del pupas (@hijadelpupas) July 20, 2019

Mi cerebro dice "no vas a usar ese vestido nunca" pero mi corazón dice "cuando te vayas a vivir un verano al sur de Italia y te inviten a ir de picnic qué te vas a poner??? compralo" — Ali (@jemappellealana) July 26, 2019

-Y este es el plan de ataque contra la estrella de la muerte. ¿Alguna duda?

-Yo más que una pregunta tengo un comentario — El terror que analiza (@Nigridal) September 10, 2019

Un día eres joven y al día siguiente vas apagando luces por la casa farfullando: «toooooda la casa encendida» — Miguel Nicolás O'Shea (@MiguelNicolasOs) September 8, 2019

Así le ponen nombre a las bandas de blackmetal pic.twitter.com/RrNu34JwIa — Jeffo (@JeffoConDobleF) May 29, 2019

Gente, si ship (de shippear) viene de ship (de barco), ¿podríamos decir que técnicamente es cuando zarpa el amor? — Invisible (@evolving_eevee) February 28, 2019

oye



are you un aguacate?



Porque te comía



🥑 🥑 🥑🥑

🥑 🥑 🥑

🥑 a vocados 🥑

🥑 🥑

🥑 🥑

🥑 🥑

🥑 — vicenta (@kansaita_) February 27, 2019