A juicio por robar 75 céntimos en plantillas: la discusión viral que tiene obsesionada a toda España

Una señora mangante, un chino y unas plantillas de 75 céntimos. La dependienta desde hace cuatro años de un bazar, periodista de formación y escritora aficionada Andrea Menéndez Faya no ha necesitado más elementos para crear la historia (real según los medios locales) que ha atravesado España en las últimas 24 horas.

Una anécdota conocida de una forma u otra por muchos, la de un dependiente (no el “típico chino cabrón”) que se harta de los ladrones habituales de su comercio y lleva el último hurto menor a mayores instancias. La de un cliente fraudulento que en vez de asumir su responsabilidad y su culpa se enroca e intenta acusar precisamente a aquellos a los que ha robado.

Pero en realidad, y según el relato de la protagonista, la trama se ha complicado y mucho. La asturiana tiene un talento especial para contar el asunto con humor, cosa que ha llevado a que media comunidad de Twitter esté expectante de la resolución final de este juicio que ha tenido lugar en el Palacio de Justicia de La Bohemia y que según la tuitera dará a conocer sus resultados mañana.

"Comparto lo que me pasa en el chino habitualmente en mis redes sociales. Cuento cosas curiosas pero para los cuatro que me siguen y es verdad que lo de hoy no me lo esperaba", ha afirmado Menéndez. Si quieres estar al tanto de las novedades de la historia de las plantillas de 75 céntimos no dejes de seguir a @MenendezFaya.

Mi jefe no es el típico chino cabron, es más, es majísimo y super buena persona.

Pero si le tocas los cojones mucho, pues le jode — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Mi jefe le dice que qué hace y ella que nada. Le enseña el envoltorio y le dice: y esto dónde está?

"Eso digo yo, por qué tenéis eso vacío ahí" — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Pos llama — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Llega la policía, le toman declaración cada uno a uno de ellos, el chino dice que la señora aún tiene las plantillas puestas:

-señora, me deja ver su zapato?

-estas son mías del año pasado

-señora estas plantillas están nuevas

-porque estos zapatos los pongo poco — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

La señora niega la mayor. Un policía ve el vídeo y le dice que se ve como las pone

-No, se ve como las pruebo, yo quiero unas de aloe vera pic.twitter.com/kkRpJQDP9Q — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Y el policía, que ya se iba le casca:



Se acabó. La denuncio yo de oficio por caradura. — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

El policía "señora, deme el DNI"

La señora "yo me voy a dar una vuelta que me siento mal"

-Señora usted no se puede ir

-A mí no me puede retener nadie

-Señora, soy la autoridad.

-Por 75 céntimos no me pueden detener

-Por resistirse a identificarse sí

-Tengo derecho a una llamada — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Y tras tomarle los datos le dicen que se puede ir. Pero que no, que ella no se va porque a ella se le murió una hija y está muy mal.

El policía que señora no mezcle, qué tendrá que ver



QUE SI ME ESTÁ VIENDO DESDE EL CIELO ESTARÁ DISGUSTADA — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

El policía le explica que ha sido vista hurtando unas plantillas. Ella grita: QUE ME ESTÁ ACUSANDO DE ROBAR y empieza a llorar — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Policía: tienen ustedes juicio el miércoles 23 a las 9



Señor: VOY A LLEVAR MIS MEJORES ABOGADOS



policía: es un juicio por hurto de 75 céntimos, no hacen falta abogados



Señor: PERO LOS VOY A LLEVAR. ESTO NO SE QUEDA ASÍ. NO TIENEN PRUEBAS — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Policía: en realidad tenemos el vídeo, el vídeo de cómo le retiramos las plantillas a la señora, 6 testigos, y nuestra declaración



Señor: a ver, vamos a hablar



Policía 2: BUENO SE ACABÓ, ES QUE ME ESTÁN HACIENDO PASAR POR GILIPOLLAS YA. A JUICIO Y SE ACABÓ. — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

La señora se presentó con



Abogado

Abogado 2

Marido

Hijo

Amiga — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

La señora declaró que ella estaba probandose una plantilla y mi jefe la atacó a gritos. — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Mi jefe declaró que era la quinta vez que la señora robaba en la tienda que él supiera y que le había enseñado ya todos los vídeos al policía, que por eso él estaba atento, y que ella se puso "de chulería" y él llamó a la policía — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

La jueza leyó la declaración del policía y le recordó a la señora que no podía mentir al tribunal y que, según las dos declaraciones en una estaba mintiendo.



Las mentiras ponen triste al niño Jesús y de mala hostia a las juezas — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Yo le dije que pidiera traductor, pero él cree que habla bien, vale? — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018