El alojamiento más visitado de la primera década de Airbnb es una cabaña de 9 metros cuadrados

A pesar de que Airbnb oferta alojamientos de todo tipo a lo largo de 191 países, durante los últimos diez años la casa más visitada y demandada es una cabaña de nueve metros cuadrados situada en California. ¿La razón? El turismo de influencers y la apuesta de Airbnb por los alojamientos de este tipo.

Completo hasta 2020. La cabaña situada en Aptos (California) y registrada en Airbnb un año después del lanzamiento de la plataforma en 2008, lleva desde 2009 siendo el alojamiento más solicitado y visitado. Con el calendario cerrado hasta febrero de 2020, este alojamiento de 9 metros cuadrados consta de una cama de matrimonio, un sofá cama y un pequeño porche con vistas al bosque. Todo ello por el módico precio de 130 euros la noche.

¿Por qué no pierde el puesto? El anuncio del alojamiento recibe de media tres millones de visitas al año y en 2015 su propietaria confesó a The Guardian que solo tuvo el alojamiento vacío tres días. El resto del año estuvo repleto. Algunas de las razones por las que sigue tan demandado responden principalmente a la nota media de los clientes (no baja del 4,7) y a la publicidad de Airbnb. Y es que, la compañía de San Francisco promociona la cabaña no solo porque está muy solicitada, sino también porque su apariencia comulga con parte de la experiencia que tratan de vender.

Turismo influencer. Del mismo modo que si buscamos la Sagrada Familia en Instagram nos aparece la ubicación del monumento construido por Gaudí, si escribimos en el buscador "Mushroom-Dome" nos aparece este alojamiento. Esto no solo lo ha convertido en un lugar instagrameable más sino también en un destino que visitar aunque no te alojes en él. Y eso influye en que el círculo de "turismo de consumo" se retroalimente. Si una influencer con 50.000 seguidores se aloja una noche en este sitio, de alguna forma va a generar una respuesta en sus seguidores: algunos simplemente se quedarán con la idea de que existe una estancia así y otros querrán alojarse para hacerse la foto de rigor.

Herencia reconvertida. Mushroom Dome antes de ser el alojamiento estrella de Airbnb era la casa de vacaciones de una amiga de los padres de Kitty Mrache, la actual propietaria. Cuando ésta falleció, la casa se trasladó a este bosque de robles donde comenzó a ser alquilada como residencia ocasional en el site de anuncios por palabras Craiglist y después en Airbnb. Consciente de que la estética del alojamiento encaja con los gustos y preferencias del target de Airbnb, su propietaria ha iniciado recientemente el alquiler de otra estancia. "El Refugio de los Colibríes" es una cabaña más espaciosa que la anterior y ofrece el mismo tipo de alojamiento: tranquilidad y naturaleza en mitad del bosque de Aptos.

La apuesta de Airbnb. Un solo vistazo a las redes sociales de Airbnb (principalmente Instagram) es suficiente para darse cuenta de que los alojamientos peculiares como Mushroom Dome representan en gran medida la propuesta de valor de la compañía. Además, en su blog podemos ver como en lugar de anunciar los apartamentos más acogedores de Nueva York se enfocan en resaltar la diferencia y ofrecer una experiencia en sí misma.

Entradas en su blog como "cinco alojamientos estelares por menos de 10 euros la noche" y el reciente alquiler del castillo de la serie DownTown Abbey remarcan la insistencia de la compañía por ofrecer algo más que un simple hospedaje. Si a esto le sumamos que han creado una nueva área de negocio centrada en la oferta y reserva de experiencias y restaurantes desde la propia web, comprendemos aún mejor porque la cúpula de las setas está ocupada durante todo 2019. Es justo uno de esos alojamientos que lleva implícito el factor experiencial que tanto persigue y promociona Airbnb.

Imagen: Airbnb