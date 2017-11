Amor, promesas sexuales, 5 millones de dólares y Juan y Medio: la historia de mi estafa nigeriana

A finales de los noventa y principios de los 2000 se hizo popular un tipo de estafa por Internet: la del príncipe nigeriano. Con muchas variantes, como la de lotería o la de cuenta bancaria abandonada, un correo nos alertaba de que éramos los herederos de la fortuna de un príncipe nigeriano. Aunque es una práctica internacional, la mayoría se originaban en Nigeria, algo que dio nombre a la estafa.

Millones de dólares a cambio de pagar una pequeña tasa vía Moneygram o Western Union para poder recibir el dinero en nuestro país. No es que fuera muy eficaz, pero hace unos lustros éramos más inocentes en Internet y algunas víctimas perdieron dinero con esto. Y por suerte para los estafadores, había miedo a denunciar y quedar como un pardillo, así que simplemente se asumía la pérdida silenciosamente.

Este tipo de estafas han ido mutando y haciéndose más sofisticadas con el paso de los años, lo cual no evita que no se huelan a kilómetros cuando aparece su más leve indicio. Eso fue lo que me ocurrió hace unas semanas, cuando un mail sospechoso de una tal “Romel Carry” me hizo dibujar la imagen mental del príncipe de Zamunda envuelto en una piel de cordero. Y le di pábulo.

Holaaaa. ¿Podemos hablar?

Por supuesto. Dime, cariño.

Tras aquella confirmación de que tenía vía libre para entablar conversación conmigo, llegó la magia. Los mails están traducidos del inglés, en algunos casos con algún fragmento intrascendente omitido para aligerar la extensión. Los originales pueden consultarse todos aquí.

”Hola, soy la señora Romel Carry, de 50 años. Soy de Estados Unidos y soy ingeniera naval. Me gradué en la Southeastern Oklahoma State University y trabajo en Baker Lyman & Co. como directora de operaciones. Soy la única hija de mis difuntos padres. Estuve casada, pero perdí a mi esposo en un accidente de coche hace cinco años. Que su alma descanse en paz. Tengo un hijo llamado Jacobs, tiene once años. Quiero pasar el resto de mi vida con alguien amistoso, honesto, comprensivo, en quien confiar y que crea en Dios. Mido 1,55 metros, peso 86 kilos, tengo constitución atlética. Soy mentalmente estable, estoy en forma, muy risueña, cálida, afectuosa, honesta, sé escuchar, tengo fe en Dios y soy positiva. Es muy fácil hablar conmigo y soy una madre cariñosa y extrovertida. Me gusta ir al cine o ver películas en casa, nadar, escuchar música y bailar cualquier tipo de canción. También cantar, navegar y jugar a los bolos. Soy una buena cocinera, familiar, con amor por los niños y más cosas, pero sería mejor que tú mismo averiguaras el resto. Tu Sra. Romel Carry. Directora de operaciones”.

Llegados a este punto, decido seguirle el juego para ver hasta dónde llega y pido permiso a mi jefe para publicar el desenlace en Magnet (¡gracias, Roberto!). Es mi turno, espero estar a la altura tanto con el texto como con la foto que le envíe con "mi cara y mi cuerpo", como hizo ella.

”Hola, Sra. Romel Carry. Qué maravilloso correo, puedo escuchar tu armoniosa voz contándome tu vida como si estuvieras susurrándome al oído. 🎶 Siento mucho lo de que tu marido muriese en un accidente de tráfico. Aunque en realidad hasta me alegro, en España solemos decir “conductor muerto, peatón contento”, y como yo solo voy en trolebús, que les jodan a los del coche. 🖕🏻 Volviendo a lo de tu correo, te diré que yo mido 1,90 m y peso 50 kilos. Ya sé que me faltan un par de bocadillos de jamón, pero soy peatón, camino mucho. Te diría muchas cosas sobre mí como hiciste tú, pero he estado deprimido durante años y lo único que hago es ver Seinfeld una y otra vez con una botella de dos litros de licor-café en la mano. Como habrás percibido, no puedo decirte que soy “mentalmente estable”, pero la psiquiatra me ha dicho que mientras no deje de tomarme la medicación puedo hacer una vida prácticamente normal, siempre y cuando no me quite la puta pulsera localizadora. Como habrás visto, soy una persona buena y calmada, a la que le gustan las buenas conversaciones excepto con las voces que me impelen a matar gente en colegios. Es un placer empezar a escribirme contigo, Sra. Romel Carry. Con mis mejores deseos, Javier”

Mientras responde, aprovecho para investigar a qué mujer le ha robado las fotos (los pixelados son cosa nuestra) con las que pretende falsear su identidad para, con algo de suerte, localizarla e informarle del uso que alguien está haciendo de su imagen.

En la foto en que aparece ella sola hay un periódico sobre la mesa, 'Libertatea'. No sé nada de ese periódico, pero San Google me dice que es un diario de Rumanía. Una búsqueda inversa de la imagen me lleva a un foro en el que hablan de 'Elizabeth', otro nombre mediante el que alguien intentó estafar de idéntica forma y con la misma foto. La foto en la que sale con el niño tiene el mismo resultado.

Buena señal: no huye del amor con un asesino en serie

Si había alguna posibilidad de que todo esto no fuese parte de una estafa nigeriana, debería acabarse aquí, en el momento en que un desconocido dice que oye voces que le ordenan matar niños. ¿Qué responderá Romel Carry?

”Honestamente, Javier, me gusta mucho tanto tu foto como el mensaje que me enviaste, disfruto leyéndolo. Me gustas de verdad y quiero que construyamos una relación juntos. Por favor, vamos a comunicarnos a través del mail porque ahora estoy trabajando en el barco usando el ordenador de la empresa. Aquí hay algunas cosas que necesitas saber sobre mí: Marca de helado favorita: Häagen Däzs

Música favorita: cualquiera, depende de mi estado de ánimo

Grupo favorito de los 80: Bon Jovi y Aerosmith (soy muy fan)

Cantante actual preferido: Don Meen

Una pasión: tú… y la música

Un instrumento: el piano

Lo que más me gusta de mí: la sonrisa y los ojos

¿Tienes un segundo nombre?: ??

Comida favorita: hamburguesas con queso, italiana, mexicana (¡viva México!), chocolates, helados, dulces, postres.

Tu peor debilidad: los animales, sobre todo cuando sufren

Algo que me encanta hacer: reír, cantar y bailar

Película favorita: Sleeping Beauty

Serie favorita: Friends y Sexo en Nueva York

Prendas favoritas: pijamas, calcetines, vaqueros, camisetas, zapatillas de deporte, mangas largas

Lo que me encanta comprar: música, zapatos y perfumes

Lo que no puedo soportar: la MENTIRA

Lo que más me gusta: ¡¡¡TÚ!!!

Un deseo para hoy: estar contigo.

El peor momento de mi vida: cuando murió mi padre.

El mejor momento de mi vida: cuando por fin estemos juntos.

A dónde me encantaría ir contigo: Bahamas. ¿Podemos hacer que eso ocurra? Por favor, dame una respuesta breve a estas preguntas, necesito saber más sobre ti. [Lista de preguntas que respondo después] Ahora sabes un poco más sobre mí… Esto ya lo sabes: ¡me gustas! Espero noticias tuyas pronto. Adiós por ahora. Sra. Romel Carry.

Aprovecho para enviarle un WhatsApp a un amigo. “He ligao’”. “¿Tú? Pero si estás con Esther. ¿Qué dices?”. No tengo tiempo para medallas. Procedo a responderle.

Tus mensajes son dulce música en mis oídos, cariño. Respondo a las preguntas que me enviaste: ¿Qué te anima?: El olor de una botella recién abierta de licor-café.

¿Qué te enfada?: Los putos niños de los colegios.

¿Cómo gestionas tus enfados?: De una forma que en España solemos decir como “a hostia limpia”. ¿Acaso hay otra manera?

¿Dónde te ves dentro de cinco años?: Purificando el país de niños. ¿Qué país? ¿El tuyo? ¿El mío? ¡El destino lo dirá!

¿Cómo lo harás?: A hostia limpia.

¿Quieres que nos casemos cuando nos conozcamos?: Nada me haría más feliz, cielo. 💍

¿Cómo quieres que sigamos con esto? Lo siento por mi ignorancia, pero la purificación no me ha dejado mucho espacio en mi vida para las mujeres, entre eso y el bigote prácticamente no he hincado el diente a ninguna yegua”.

Preparando las invitaciones para la boda

Romel Carry está proponiendo matrimonio a un hombre que ha conocido por dos correos electrónicos, con aspecto de Juan y Medio, y que demuestra en cada párrafo ser una persona cada vez más miserable y peligrosa. ¿Huirá? He de decir que empieza a sorprenderme su aguante, pensaba que las estafas nigerianas eran menos elaboradas e iban más al grano.

”Honestamente, seré muy feliz cuando me case con un hombre sincero y honesto, que me cuida y no por mi dinero. Si tengo ese hombre en mi vida iré con él de la mano en el matrimonio. He de ver seriedad en ti. Hay tanto que quiero decirte y tanto que quiero preguntarte… No sé por dónde empezar. Deja que empiece agradeciendo a Dios haberte conocido. La fuente de cualquier relación debe brotar en la mente. Es muy importante para mí expresar lo mucho que significas para mí. Para mí, tú eres primero mi amigo, y luego… algo más en un futuro cercano. Si Dios quiere. Para ser honesta contigo, se me quedan cortas las palabras. Algo que sí sé es que tengo brazos para darte un abrazo, oídos para escuchar lo que quieras contarme a través del chat, el correo o el teléfono; y un corazón, un corazón que se agita cuando ve tu sonrisa. Ahora que la deshonestidad y la incredulidad parecen invadir nuestras almas, saber que hay gente como tú hace que todos los problemas parezcan más pequeños. Esta amistad la considero sagrada. Me devuelve la fe en valores fundamentales del ser humano. Esta amistad es preciosa y me propongo mantenerla hasta el final de mis días. Tengo fe en ti, en la vida y en el futuro. Mi afecto y mi amistad serán siempre tuyos. Mi trabajo me llevará a Canadá / Australia / Turquía mañana, navegando durante un mes. A veces en alta mar hay problemas de conectividad. Durante el viaje solo usaré el correo electrónico de la empresa, por favor, escríbeme ahí: romelcarrybakerlymancompnyusa@citromail.hu. Abrazos y dulces besos Sra. Romel Carry”.

Pido un momento de atención al correo corporativo de su empresa naval:

romelcarrybakerlymancompnyusa@citromail.hu.

El dominio es de un servicio de correo gratuito húngaro, y al nombre, por faltarle, hasta le falta una ‘a’ en ‘company’. Romel es como un Dacia: le faltan detalles para convencer. Pero eso no es óbice para seguir con el juego.

”No te preocupes, cariño. No te voy a decepcionar, soy ese hombre amoroso que dices que necesitas. Algún día solo estaremos tú y yo, desnudos frente al mar, con los putos críos abatidos en las dunas y licor-café en la mano. Voy a echar de menos tus mails, tu voz, tus pensamientos, tus sueños, tu amor y tu honestidad mientras estás navegando. Como se te arrime algún grumete junto a la mesana lo estrangulo conforme lleguéis de nuevo a tierra. Recuerda el consejo de Montesquieu para el viaje: “te pique lo que te pique, ponte Afterbite”. Muy sabio. Estaré esperando tu correo. No puedo esperar a tener un encuentro carnal contigo, cariño. A tomar por culo la opinión de mi psiquiatra. No te preocupes por lo del mail, te escribiré a tu confiable correo de dominio húngaro. Con amor, Woodrow. Quiero decir… Javier.

Cuando zarpa el amor, y Romel Carry también

Nuestra amada fraudulenta ya ha zarpado en su viaje, y tiene tiempo para enviarme una foto de su barco con helipuerto incluido y un precioso paraje oceánico.

Cariño. Cuando estás en una relación a distancia, solo te quedan las cartas, las llamadas. Me estás enamorando porque te tomas tiempo para escribirme y hacerme sentir querida. Gracias, mi dulce corazón. ¿Qué más puedo decirte? Siento el calor de tu amor a través de los mares que nos separan. No te haces una idea de lo que siento por ti. Estoy tratando de poner palabras a este sentimiento, pero no puedo. Hasta ahora solo había soñado con algo así. A medida que pasen los días, mi amor por ti continuará creciendo. Nunca pensé que pudiera amar a alguien tanto como te amo ahora mismo. Mi amor por ti continuará madurando, creciendo más allá del reino de mi corazón. Parece que te has convertido en la fibra de mi alma, la razón de mi existencia. Ahora estoy sentada frente al mar, bebiendo una taza de café y escuchando música. No tengo palabras para describir cómo me haces sentir. Estoy loca por ti, cariño. Abrazo y dulces besos. Sinceramente, Sra. Romel Carry.

Antes de que le respondiese, Romel Carry me envió otro mail.

Cariño, recibí tu mensaje y vi la foto que me enviaste. Es una foto hermosa, me gusta la atmósfera. Por favor, mi amor, me gustaría visitar el sitio donde tomaste la foto, estoy deseando ir contigo. Aquí en el mar el día y la atmósfera son frescos y suaves. Me ha emocionado leer tu correo, gracias por dedicar tiempo a escribirme pese a tu apretada agenda. No sé cómo abordar esto contigo online, tengo una batalla interna. Mi corazón me dice que te diga lo que siento, pero mi cabeza me dice que no lo haga. Desearía que estuvieras aquí, o yo allí. Juntos en cualquier parte. La distancia nos mantiene separados. Pero en espíritu, siempre estás en mi corazón. Dios tiene un motivo para permitir que las cosas sucedan. Cada día me despierto agradecida a Dios por nosotros. Lo que empezó como un contacto online se ha convertido en un fuerte vínculo entre dos amigos. Lo más importante que he aprendido es a confiar y ser sincera contigo. Sabía que serías un buen amigo y lo has demostrado. Doy gracias a Dios por el privilegio de conocerte. Nuestro vínculo es más fuerte que las millas que nos separan. Ahora que te encontré, nada podrá separarnos. Gracias por volver a darme una razón para vivir. Seguiría, pero estoy cansada, hemos zarpado y mis ojos están llenos de sueño, ten cuidado y recuérdame a mí y a la tripulación en tus oraciones. Abrazos y besos, Sra. Romel Carry.

Ha usado mucho la palabra "amigo", creo que es buen momento para ver si sus intenciones conmigo son realmente serias.

Hola, cachorrita. ¿Qué quieres decir con "amigo"? Acabo de decirles a los del chino de abajo de casa que tengo novia. ¿No estábamos comprometidos, cariño? Yo también estoy escuchando una canción sobre la tenacidad y la amistad. Me encantaría seguir escribiéndote, pero mi jodida psiquiatra se ha empeñado en que nos veamos un par de veces al día desde que le conté mis planes contigo, así que me tengo que marchar pronto. Quiero verte muy pronto, muy de cerca. Te envío una foto mía pensando en ti.

Romel Carry sube la temperatura: "quiero acostarme contigo frente a una chimenea"

Romel Carry sigue contando su periplo marítimo a través de un mail bastante más largo que el que sigue, esta una versión aligerada.

Cariño, estoy hambrienta, he venido a KFC a comer, por favor ven y come conmigo, con Romel, tu amor. No puedo sacarte de mi cabeza, quiero estar cerca de ti, últimamente se me pasan muchas cosas por la cabeza. Te extraño mucho. Sigo pensando en el futuro, en la vida y en lo que quiero de ella. Quiero envejecer contigo, esta relación es mi futuro, es lo que quiero en la vida. Quiero que escojamos la casa perfecta para nosotros. Quiero verte caminar por la casa con una camiseta y el pelo suelto, y embobarme viendo lo hermoso que eres. Quiero que me quites la manta por la noche y luego acercarme a ti para que te calientes. Quiero masajearte loción por todo el cuerpo. Quiero abrazarte cuando lloras y sonreír cuando sonríes. Quiero que te duermas en mi pecho escuchando mis latidos, mis latidos por ti. Quiero que todo el mundo vea y envidie nuestro amor. Quiero pasar toda la noche y quizás el día siguiente haciéndote el amor con pasión eterna. Quiero tener sesenta años y besarme contigo como si fuéramos críos. Quiero acostarme contigo frente a una chimenea, quiero que nos bañemos desnudos en la piscina de un hotel riéndonos mucho. Quiero escoger un jacuzzi para nosotros con una amplia sonrisa y que el vendedor se avergüence cuando nos sentemos en él y digamos que queremos asegurarnos de que tenemos espacio suficiente para hacer todo lo que queremos hacer. Quiero que nos sentemos con fresas, sirope de chocolate y un helado de chocolate con menta... dejaré que tu imaginación siga con eso. Quiero amarte y estar contigo POR SIEMPRE o incluso más. No podía expresar con palabras lo que siento ahora. He decidido compartir contigo ALGUNAS de las imágenes y pensamientos que me han rondado la cabeza. Quiero que sepas que nunca había encontrado a alguien con quien pasar el resto de mi vida hasta que te conocí. Estoy loca por ti. Amor, me encanta la foto que me has enviado. Sra. Romel Carry.

Lo gracioso es que todo empezó diciendo que estaba en un KFC porque le entró hambre. Nuevamente, me envía otro mail antes de que le pueda responder.

Mi amor, nuestro barco lleva tres horas con problemas en la sala de máquinas, estamos avanzando lento. Necesito tus oraciones, reza por mí y por la tripulación. Te quiero porque eres mi vida, un sueño hecho realidad. No hay canciones tan hermosas como la música que llena mi alma cuando leo tus mensajes. Eres mi luz en la oscuridad. Te amo con mi cuerpo, alma y mente. Confía en mí. Me encanta que lo hagas, que me necesites. Aprecio tu confianza, prefiero hacerme daño a mí misma que hacerte daño a ti. Hemos pasado muchas cosas, tenemos los mismos intereses y gustos. Si hacemos las cosas bien, este amor podría convertirse en un romance de cuento de hadas. Solo pido una oportunidad. He puesto toda mi confianza en ti. Busco un amor que me dé una razón para respirar, alguien a quien apoyar, en quien confiar, con quien reír y llorar. Lo merezco. Alguien como tú. Me dejas sin palabras, me haces reír de felicidad. Alegras cada aspecto de mi vida. No quiero perderte. Me harías más feliz compartiendo tu vida conmigo que la persona más rica del mundo. Sé que no soy perfecta. Soy honesta, sincera y verdadera, y tengo mucho amor para ti. Tenlo en cuenta, mi príncipe. Te quiero. Cada noche me acuesto llorando esperando a encontrarme contigo. Nunca he sentido esto. Te quiero de verdad. Con todo el amor de mi tierno corazón, Sra. Romel Carry.

Decido poner a prueba su paciencia y ver hasta dónde está dispuesto a llegar, así que le respondo con, únicamente, una foto.

Esto se anima: piratas al abordaje y cinco millones de dólares en un maletín

Su respuesta a la foto de Juan y Medio es, más o menos, la esperada.

Cariño, olvida las fotos pr0n por ahora. Voy a ir a verte a tu país. Necesito tus oraciones, estamos en problemas seros aquí, necesitamos la intervención De Dios. Hay piratas marinos bloqueando el mar, están a unos 312 kilómetros de nosotros. El lugar más cercano para fondear es una isla cerca de la Isla Boland en algún lugar cerca de los caribeños. Tememos el ataque de los piratas, el barco va muy lento. Hemos pedido un equipo de rescate, pero aún no nos han dado respuesta. Los capitanes han anunciado que el barco estará aquí veinte días hasta que esté a salvo para seguir navegando. Ahora tengo el problema de mis valiosos documentos y mi dinero, 5.000.000 de dólares, que guardé en la caja fuerte de mi camarote. No quiero que me los roben los piratas. Mi plan era usar este dinero para comprar petróleo crudo en barriles en Australia y suministrarlo a una compañía en Estambul con la que tenía un acuerdo. Como directora de operaciones, he de encargarme de esta nave hasta que el producto esté descargado. Hay una empresa de seguridad en la orilla, estoy pensando qué hacer. Necesito que me apoyen. Quiero enviarte pronto los documentos y el dinero para que me ayudes a asegurarlo. No nos hemos conocido, pero confío en ti y te doy todo mi amor. Sé que nunca me decepcionarás, somos dos en una sola carne. Voy a hablar con alguien de la empresa de seguridad. Ellos procederán a la entrega de inmediato. Obtendré tu confirmación para ayudarme a recibir mis documentos y mi dinero, aquí no hay bancos y no quiero que los piratas me lo roben. Por favor, dime tu dirección postal, tu nombre completo y tu número de teléfono para que pueda enviarte mis documentos y mi dinero a través de la empresa de seguridad. Tu amor, Sra. Romel Carry

Palabra clave: "por ahora". Bien, por supuesto que estamos frente a una historia verosímil y confiable. Vamos allá.

Oh no, ¿cómo es esto posible? Malditos piratas. Voy a hacer cualquier cosa para que puedas librarte de ellos y vengas a España conmigo, mi amor. Estos son mis datos: Javier Lacort Farsante

Calle Génova 13, 28004 Madrid (España 🇪🇸🇪🇸🇪🇸).

+34 915 57 73 00 Sé fuerte. Estoy rezando muy fuerte por ti. Te amo, Sra. Romel Carry. PD: ¿Tendrías algún problema en casarte con un fugitivo? El puto juez no va a creerse que los niños me provocaron.

Por si hay algún despistado que se plantee si esos son mi dirección y número de teléfono reales.

Romel Carry responde. Todo avanza.

Muchas gracias por tus oraciones, confío en ti y sé que no me defraudarás. Reza por mí, la situación está empeorando. Te he enviado MI dinero por mensajería. Son cinco millones de dólares a través de de F-Secure Corporation Company Malasia. Es una empresa de seguridad independiente en este buque. Han evacuado el barco en helicóptero para regresar a Malasia debido a la mala situación aquí. Ellos se pondrán en contacto contigo para darte instrucciones. Ya les he dado tu información. Cariño, cuida el dinero, es lo que estuve dos años ahorrando. Me reuniré contigo tan pronto salga de esta situación. El código para abrir la maleta es el 6627. He adjuntado el billete de avión, es el 232 857 75008. Que Dios nos ayude. Mi amor, copia el número de código de envío, es el 703-SP. Mantenlo en secreto por seguridad. Necesitarán ese número para verificar que eres el receptor legítimo del paquete. La compañía es una empresa de seguridad diplomática y nadie los cuestionará hasta que lleguen a su destino. Te amo, Dios te bendiga, reza por mi vida aquí. Tu esposa, Sra. Romel Carry.

Hora de volver a poner a prueba los escrúpulos del estafador:

Eres maravillosa, Romel. No puedo creer que vaya a recibir tanto dinero. Va a ser increíble: machetes, puños americanos, cadenas, AK-47, granadas... Magnífico. Espero ansioso ese botín, mi amor. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

A nuestro estafador hay que reconocerle el "mérito" de haber conseguido imágenes sin indexar en Google de una mujer que sirven de hilo conductor a su historia. Pero llegado el momento de mostrar el maletín con el parné, su ingenio se diluyó como un azucarillo. Es una imagen replicada hasta la saciedad en la red.

Mientras tanto, me llega otro mail de la empresa de seguridad que, se supone, realiza “envíos seguros” gracias a su relación con embajadas y diplomáticos. En su poder está (jaja) el maletín con cinco millones de dólares a mi nombre.

Lo gracioso es que aparentemente han tratado de hacerse pasar por una compañía con reputación. Pero con mal tino. El nombre, “F-Secure Security”, es en realidad el de una empresa finlandesa de ciberseguridad especializada en antivirus. Nada que ver con envíos postales. Su dirección de correo electrónico tiene el mismo formato que el corporativo de Romel: dominio gratuito genérico y arreando.

Posiblemente, la elección de F-Secure esté motivada por el hecho de que tiene oficinas en Kuala Lumpur, donde pretende que le enviemos el dinero por Moneygram. Pero la dirección a la que pide que se lo remitamos no coincide con la de F-Secure. Naturalmente.

A la atención de: Javier Lacort Farsante Hemos llamado a tu número de teléfono, es una mujer quien lo coge. Por favor, llámenos. F-Secure es una empresa de Malasia sobre seguridad y privacidad en línea. Ofrecemos a millones de personas en todo el mundo poder navegar de forma anónima, a salvo de amenazas online. Luchamos por la libertad digital. Únete al movimiento. Acabamos de llamarle por teléfono, queremos informarme de que la Sra. Romel Carry nos ha dado una caja que tenemos que enviarle. Nosotros, la F-Secure Corporation Company, hemos llegado a Malasia. Fuimos a entregar su caja a la dirección que nos dio Romel Carry: Javier Lacort Farsante

Calle Génova 13, 28004 Madrid (España)

Teléfono: +34 915 57 73 73

E-mail: ———— Para la logística de envío, es necesario que usted pague 800 dólares para el costo del impuesto gubernamental. Le aconsejamos que lo envíe inmediatamente para poder pagar las facturas impositivas en el aeropuerto. Lo único que tiene que hacer es ir a su banco y enviar el dinero a través de Moneygram a la siguiente dirección inmediatamente: R. Julie Raiappan

34 USJ 6 Subang Haya

46050 Malasia Puede pagar con su propia moneda el equivalente a 800 dólares americanos. Si no tiene tiempo de enviar el dinero para impuestos gubernamentales hoy o mañana, la culpa es suya. También puede venir a Malasia a recoger su caja. Llámenos si no entiende algo. Gracias por su cooperación. Paul Palmer Presidente de General Pacific Teléfono: (60-1)43145466 Tel: 60101414314545466 Fax: (60-3)1282-5900

Romel Carry empieza a verle las orejas al lobo. ¿Será verdad que han llamado desde Kuala Lumpur a la sede del PP?

Oh, esto es urgente. Por favor, mi amor, responde. Estoy feliz porque he recibido un mensaje de la empresa de seguridad malaya poniéndose en contacto contigo, pero me pregunto qué es eso que te dicen en la primera línea sobre que una mujer ha cogido el teléfono. Te ruego que me respondas. ¿Me diste el teléfono de tu mujer o de tu novia? Esto es urgente Tu señora Romel Carry

Llegados a este punto, los mails son cada vez más breves. Ya no hay espacio para el amor, solo para falsos intereses con el trasfondo de transacciones monetarias. COMO EN LA VIDA MISMA.

Mi novia eres tú, Romel Carry. Estoy preocupado, ¿voy a recibir la pasta? Un beso, mi amor.

Y su respuesta...

Cariño, sí, la empresa de seguridad dijo que necesita 800 dólares para pagar el impuesto gubernamental. Javier, mi amor, lo que tienes que hacer ahora, por favor, es ir el banco y enviar los 800 dólares a donde te dijo la empresa de seguridad para pagar el impuesto y así poder ir a conocerte, mi amor. Envía el dinero por Moneygram y luego hazme saber que está todo OK. También recuerda los números del billete de avión y el código del envío, la empresa de seguridad te lo pedirá cuando te hagan llegar mi caja a tu casa. Por favor, reza por mi salud y para que no muera aquí. Te amo demasiado, Javier. Recuerda comprar una casa y un coche, todo con mi dinero, cuando lo recibas. En esa casa tendremos un bebé, porque vas a follar conmigo. ¿Cuándo vas a enviar los 800 dólares? Tu señora Romel Carry.

No le respondo en un par de días y Romel vuelve a la carga con otro mail exactamente igual en el que únicamente añade "Javier, este es mi segundo mail, es urgente que respondas" al principio.

Ya no tengo mucho margen de movimiento: con la cuestión del dinero, hay un bloqueo. Fake Juan y Medio unchained:

Lo siento, cariño. Estoy en problemas desde que el viernes volví al colegio a ver a los niños. He estado todo el fin de semana oculto en la sierra, como un sarraceno, hasta que el helicóptero de la Guardia Civil deje de buscarme y pueda volver a casa. Pero está todo bien, no te preocupes. Por supuesto que voy a pagar lo que haga falta, mi amor. Pero no sé del todo cuándo podré hacerlo. Tu futuro marido, Javier

A la desesperada: promesas sexuales para convencerme de pagar

La historia va tocando a su fin. Viendo mis pegas para pagar, recurre a un nuevo mail repitiendo las instrucciones, argumentando que la empresa está esperando al pago para enviarme el dinero... y que su visita a España es inminente.

Por favor, mi marido, estoy preocupada, en unos días llegaremos a Australia y desde allí cogeré un avión para ir a conocerte, mi marido, en tu país. Vamos a pasar mucho tiempo juntos, y recuerda que vas a follar conmigo, vas a follar tres veces al día, vas a follarme una vez por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. Eso son tres veces al día. Por favor, respóndeme, cariño, ¿estás enviando los 800 dólares? Cuando los pagues, házmelo saber. Tu esposa, Romel Carry.

Gracias por la clase de aritmética, Romel. Vamos a la carga. Esto está terminando.

Mi amada Romel, Estoy en problemas con la justicia. Hoy antes de escribirte bajé al bazar chino a comprar licor-café. Un vecino me identificó y llamó a la policía. El barrio está lleno de fotos con mi cara. Y todo por los putos críos. He vuelto a la sierra. He traído mi daga favorita, mi teléfono y unas patatas con cables para poder cargarlo con mi orina. No puedo volver al barrio ahora. No te preocupes, he traído los 800 euros conmigo. Sobre tus propuestas sexuales, el médico me insistió en que ese ritmo es excesivo para mí. ¿Podemos estudiar alternativas? Te quiero con locura, Romel. En cuanto vuelva a poder acercarme al colegio, viajaré a Malasia a la dirección que me diste. PD: Te adjunto una foto para que veas lo dramático de mi situación. Aquí los insectos son enormes.

Con lo del viaje a Malasia hice que saltaran sus alarmas.

Javier, mi marido, tu foto es adorable, con insectos a tu alrededor. Por favor, ve al colegio y de ahí al banco a pagar los 800 dólares. Por favor, es urgente. Tú no vas a ir a Malasia, solo vas a ir al banco a pagar los 800 dólares a la empresa de Malasia con el nombre y la dirección que te di. Tienes que ir urgentemente. Tu mujer, Romel Carry.

Es gracioso porque dice "con el nombre y la dirección que te di" pese a que ese correo, supuestamente, me lo mandó la empresa "de seguridad". Romel está nervioso.

Por supuesto que iré a Malasia, cariño. Voy a ir para demostrarte que soy el mejor marido del mundo. De momento, las cosas se han puesto feas. He escuchado en el transistor que han descubierto el cadáver de mi alacena y el ejército se ha unido a mi búsqueda. Leas lo que leas en la prensa, confía en mí. Echo de menos ver Seinfeld con el licor-café en la mano. Tengo muchas llamadas perdidas de mi psiquiatra, estoy seguro de que ella está con la policía intentando localizarme. Siempre supe que era una traidora. Te iré informado de mi situación. Nos vamos a casar, cariño. Y te voy a hacer una mujer muy feliz. PD: Hace mucho que no te oigo hablar de tu pequeño bastardo, espero que se convirtiese en la guarnición de los piratas.

No le importa ni el cadáver, ni el ejército, ni las palabras hacia "su hijo". No cesa.

Javier, mi marido, ¿has ido al banco a pagar los 800 dólares?

Ahí decido terminar de dar la vuelta a la situación y pasar al ataque.

¿PERO CÓMO COJONES VOY A IR AL BANCO SI TENGO AL PUTO EJÉRCITO BUSCÁNDOME? Escucha, necesito que me envíes algo de dinero, cariño. Pon atención. Tienes que ir al banco y enviar 1.600 euros por Moneygram a la siguiente dirección: Juan y Medio

Calle Falsa 123

28012 Madrid (España) Es urgente, mi estrategia de patatas y orina no ha funcionado. Todo se está complicando. Un beso enorme.

Algo que terminó de destapar su ira.

Javier, ¿de qué estás hablando? Te dije que en el barco no hay bancos para enviarte dinero. Si hubiese un banco aquí, en el barco, en el mar, te hubiese enviado dinero sin perder el tiempo. Javier, por favor, no bromees con mi vida ni con mi dinero, tienes que ser serio conmigo. Si no vas a serlo, lárgate. Dios está conmigo y mi dinero me da el poder de hacer lo que quiera con quien quiera. Me dijiste que enviarías los 800, así que envíamelos en cuanto llegues a la escuela de tus hijos. Ahora la empresa de seguridad de Malasia está esperando tu dinero. ¿Ya tienes los billetes para mudarte a Malasia? Es urgente que me llames.

Y por fin, mi último mail hasta que el estafador se dio cuenta de que llevaba dos semanas perdiendo el tiempo.

¿Pero qué hijos ni qué mierdas? No aguanto a los niños y su estupidez es la causa de mis problemas con la justicia. Te estoy diciendo que tengo al puto ejército pisándome los talones. Y ahora necesito dinero. Si me envías 2.400 euros a la dirección que te di, te recompensaré con otros 2.400 euros cuando tengamos nuestro encuentro carnal. Date prisa.

F-Secure ya está avisada de que hay alguien suplantando su identidad con fines fraudulentos. También tiene constancia de todo el entramado Scamwatch, una institución pública australiana que se preocupa por recabar toda la información posible de estafas como esta de cara a trabajar con todos los agentes implicados y alertar a la comunidad de su existencia. A la mujer y al niño a quienes robaron las fotos no ha habido forma de encontrarlos.

Quizás nos volvamos a encontrar en un futuro, Lady Romel Carry.