Depths of Wikipedia, el proyecto dedicado a recopilar el conocimiento humano más extraño y cómico

Cuando Denis Diderot editó el primer tomo de la Enciclopedia lo hizo con la esperanza de condensar todo el conocimiento desarrollado por el ser humano hasta la fecha. Aquel ideal bebía de la Ilustración, por entonces tan en boga, y encajaba bien en la narrativa divulgadora enarbolada por sus pensadores. Si la humanidad quería avanzar y progresar debía hacerlo a través de la razón, del conocimiento. Y qué mejor forma de acceder a dicho conocimiento que mediante un libro que todo lo abarque.

Muchos siglos después, Jimmy Wales tuvo otra idea: ¿por qué limitarnos al conocimiento teledirigido por las instituciones académicas que tanto prestigio y relevancia han ganado gracias a los ideales ilustrados? ¿Por qué no abrir las puertas de la Enciclopedia al ciudadano común y corriente? En el camino gestó otra revolución didáctica. Wikipedia. Hoy es la enciclopedia más consultada en todo el mundo y en todos los idiomas, un proyecto que llega allá donde la Encyclopédie original no lo hacía.

A la democracia de la razón.

Por supuesto, este proceso ha transformado radicalmente nuestra idea de "conocimiento". En Wikipedia nos topamos con detalladas explicaciones de las leyes físicas elaboradas por Newton y con descripciones muy precisas sobre todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial, contenidos digamos clásicos, pero también con rarezas y hechos mundanos. Historias, personas o efemérides que jamás aparecerán en un curso lectivo o formarán parte de materia universitaria alguna, pero que ilustran la rareza y extrañeza que rodea al planta, al ser humano y a su conocimiento.

De todo ello se ocupa un proyecto que lleva cierto tiempo recopilando las entradas más absurdas y sorprendentes de Wikipedia. Se trata de Depths of Wikipedia. Su cuenta de Instagram suma 370.000 seguidores. Por allí cuelga regularmente cosas como "la paradoja del gato mantequillado", "el ganso de guardia", "el huevo de chico vírgen" o "el planchado extremo". Un nombre basta para cautivar nuestra atención, junto a una breve descripción. La imagen es siempre autoexplicativa. Todas bordean lo cómico, lo chanante. Y al mismo tiempo son exquisitamente serias y rigurosas.

Depths of Wikipedia es lo que sucede cuando los titulares de El Mundo Today cobran vida propia y saltan al mundo de lo real, no de lo figurado. Es también un Atlas Obscura con un sentido del humor más refinado. Cosas que en teoría no deberían captar nuestra atención se convierten aquí en objetos de culto: cómo explicar si no esa bandera utilizada en la Guerra Civil Inglesa rotulada "Come out you cuckhold", y utilizada para mofarse de los problemas maritales del conde de Essex.

¿Es relevante? En absoluto. ¿Parece sacado de un guionista muy ocurrente, demasiado bueno para ser cierto? Sí. ¿Es real? Como la vida misma.

Wikipedia es tan amplio y la humanidad está repleta de tantos episodios inexplicables, tendencias absurdas y conceptos ridículos que el archivo de Depths of Wikipedia es ya lo suficientemente largo como para pasar una tarde muy divertida. Hace algunos meses, Forbes entrevistó a su creador y principal editor. Todo surgió gracias a la molicie y ansiedad vital que nos inoculó la pandemia. Y desde entonces hasta hoy Wikipedia es más que nunca la auténtica Biblia del conocimiento. De todo el conocimiento. El más prestigioso... Y lo que quiera que haya en sus profundidades.

Aquí va una recopilación:

El árbol que se posee a sí mismo

Un mapache tan gordo que mereció su propio nombre y entrada en Wikipedia

Cosas en las que seguramente no has caído

La humanidad siempre se abre paso

"Untlited Goose Game" estaba basado en hechos reales

Salsa de pan, el epítome de esa desgracia llamada "gastronomía inglesa"

El misterio irresuelto de la máquina de refrescos del Capitolio

"Estuvo en funcionamiento desde principios de los noventa hasta su desaparición en 2018. No se sabe quién abastecía la máquina".

MILF no significa lo que estás pensando

La verdadera magia de Wikipedia se esconde en los pies de foto

"Una vaca sana tumbada sobre uno de sus lados no está inmovilizada; se puede levantar siempre que quiera".

Cuando un trozo de pizza es un buen predictor del coste del transporte público

Bélgica y Países Bajos entregan diplomas a sus niños cuando saben atarse los zapatos

La Unión Europea tuvo una vez una montaña de mantequilla gracias a los burócratas

Por supuesto, memes

Nixon, riéndose a carcajadas "antes de que se inventara el LOLing"

Al parecer, Wikipedia está plagada de metáforas que sobresimplifican la economía

Microsoft vs. MikeRoweSoft

Estados Unidos no es muy original bautizando a sus calles

El largo listado de canciones dedicadas a los chicos están de vuelta en la ciudad

Ese grafiti del muro que todos conocemos tiene entrada en Wikipedia

Existe tal cosa como una "ley de agujeros"

Un patrón domina la política rusa desde hace siglos: dirigente calvo/dirigente con pelo

No del todo Hermoso

El Gran Lebowski produjo un movimiento ideológico. O filosófico. O religioso

Boops boops

Taiwán sucumbió hace pocos meses al "caos del salmón"

Por supuesto que existe el "cansancio de museos" y por supuesto que todos lo hemos sufrido

Gallina sobre un patinete

Mientras tanto en Canadá: jaulas de osos polares

Te queremos, Wikipedia