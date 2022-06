DisneyWorld puede arruinarte la pedida de mano. Porque no pagaste el extra correspondiente en tu entrada

Hoy Internet llora por un hombre derrotado. Un enamorado que se ha chocado de lleno contra el capitalismo en el momento más importante de su vida. Un ser arrebatado de la magia que siempre albergó al pedir la mano de su novia en Disneyland, frente al castillo de la Bella Durmiente, en un mundo de ilusión y color. Hoy muchos internautas hemos asistido a una escena que queremos borrar de nuestra memoria rápidamente, en la que el bueno no gana. Hoy hemos vivido una injusticia, en mayúsculas.

Arrodillado y mostrando una sonrisa de oreja a oreja, le proponía matrimonio a su novia en el parque temático de Micky Mouse. ¿Un sitio especial para ambos? Posiblemente. Sosteniendo el anillo y pronunciando sus palabras (las que seguro había preparado durante semanas), se le apareció el villano de esta trágica historia: un empleado de Disneyland que entra en escena, se acerca a la pareja y coge el anillo de las manos del hombre pidiéndoles que se marchen a otro lugar. En aquel momento, decenas de personas eran espectadores del apasionado momento (ya no tanto) y empezaban a abuchear al trabajador.

The happiest place on Earth…unless this loser is on duty pic.twitter.com/Dn0VHwCthx — BROTHER (@BrotherHQ) June 3, 2022

Gracias a que alguien grabó el momento, el vídeo ha aparecido en uno de los subforos de Reddit llamado "I Am a Total Piece of S ** t". Y no es para menos que precisamente aparezca ahí. Pero vamos a desengranar la historia porque todo no queda ahí. En primer lugar, hay que tratar de entender qué sucede, por qué el empleado interrumpe abruptamente el momento íntimo y por qué Disney se ha disculpado por el incidente.

Si bien Disneyland es posiblemente el sitio perfecto para llevar a cabo una pedida de mano, todo tiene un precio. Y eso en la empresa lo saben. Al final, el objetivo es hacer dinero de todo, o de casi todo. Si quieres dejar tu mochila en una taquilla, desembolsa 2 euros. Si quieres tener una foto del momento álgido de una montaña rusa, apoquina 5 euros. Si quieres un impermeable para no mojarte en la atracción acuática, otros 3 euros.

Y claro, si quieres pedirle matrimonio a alguien, más de lo mismo.

Si accedes a la página web de Disneyland, te encontrarás con multitud de ofertas para la ocasión: desde celebrar tu boda o tu luna de miel en el parque, a experiencias organizadas para que te prometas a tu pareja. Todo por un precio, claro.

No sabemos bien lo que ocurrió en el momento en el que nuestro protagonista tuvo que detener el romántico momento y si tuvo que hacerlo porque no había pedido permiso a los organizadores (que ofrecen este tipo de experiencias por dinero). Aunque según varios medios, el hombre había pedido permiso con antelación. Otro usuario comentaba en el hilo de Reddit que de manera desafortunada justo se habían situado en el lugar desde el que se lanzan los fuegos artificiales, y que el empleado solo estaba llevándolos a un lugar seguro. O que era un área restringida.

Otro iba más allá y pedía el despido del empleado. Comentaba que a los trabajadores del parque se les dice específicamente que "nunca toquen a un visitante sin su permiso o cojan alguna de sus pertenencias". De hecho, en este artículo de Newsweek, se menciona un código de conducta que dicta que los empleados enfrentarán medidas disciplinarias o el despido inmediato si "la conducta hacia cualquier persona es poco profesional o irrespetuosa".

Lo que sí sabemos es que, sea como sea, ya no tiene arreglo. ¿Podría el empleado haber esperado 1 minuto más? Posiblemente. ¿Podría haberles gritado desde lejos y no entrar a galope y coger el anillo? También posiblemente. ¿Se han disculpado porque el hecho en sí es una torpeza muy grande? Otra vez, posiblemente.