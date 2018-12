Dragones, cómics y lindos gatitos: todo lo que Tumblr está censurando por contenido pornográfico

Es el fin de Tumblr tal y como lo conocíamos. A partir del 17 de diciembre la plataforma dará un giro radical en su política de censura y comenzará a prohibir todo el contenido pornográfico. La decisión terminará con la excepcionalidad de Tumblr, una de las escasas redes sociales y de microblogging donde el porno tenía un peso sustancial (Reddit aún pervive). Y también supone un reto colosal: limpiar la red del infinito material porno publicado.

¿Cómo hacerlo? Con probabilidad, Tumblr se valdrá de sistemas de reconocimiento de imagen para seleccionar, denunciar y descartar material pornográfico a gran escala. Por desgracia, el modelo está repleto de fallos. Como explicamos en su día a cuenta del algoritmo diseñado por la Policía de Londres, la inteligencia artificial aún tiene ciertos problemas a la hora de diferenciar lo que es porno de lo que... Es un simple desierto.

i cant believe tumblr flagged my mona in a cone how can you say no to this pic.twitter.com/67o3uyfBye — Luu (@alluunare) 4 de diciembre de 2018

Un fenómeno similar parece aquejar a Tumblr. Durante los últimos días miles de usuarios han compartido diversos ejemplos de "misflag", identificaciones erróneas, por parte de la plataforma. Contenidos de lo más estándar e inofensivos que por obra y gracia de la nueva política de censura quedan señaladas ("flagged") y tumbadas por su dudoso estatus moral. El asunto se ha convertido en un pequeño hito viral, especialmente entre ilustradores.

Muchos explican que contenido hasta ayer perfectamente válido bajo los estándares de Tumblr ha entrado en el terreno de la depravación y la pornografía, pese a que, a simple vista, es muy evidente que no. Hablamos de bosques encantados, de dinosaurios, de ilustraciones de elfos y de princesas, de dragones gigantescos repletos de escamas y fauces humeantes. Tumblr ha considerado oportuno censurar un sinfín de contenido casi antipornográfico.

Look at all the explicit sex and nudity in these dragons and dinosaurs I drew. @tumblr your tech is terrible at this. So many of my illustrations are flagged, even ones that have appeared in actual children’s books nationwide. pic.twitter.com/Czd2jBBozI — RJ Palmer (@arvalis) 3 de diciembre de 2018

Un problema gigantesco

La preponderancia de las ilustraciones (con sus representaciones humanas, figuras sugestivas, posturas provocativas) no oculta que, en el camino, Tumblr también ha tirado contenido directamente memético. Viñetas de cómics, imágenes absurdas de jinetes montando a caballo, gatos enfurecidos en los pasillos de casa, cuadros del Renacimiento y el Barroco, mosaicos de colores pasteles, purpurina y un largo, agotador etcétera.

Seeing the new thing about Tumblr banning adult theme content and it flagging things that are not adult content made me curious to go on my forgotten tumblr to see if anything I posted/rebloged in the past flagged anything... Oh boy I was in for a treat. pic.twitter.com/uPra8fd7MY — Suzi Watts (@SUZI_The_Nose) 3 de diciembre de 2018

Seeing the new thing about Tumblr banning adult theme content and it flagging things that are not adult content made me curious to go on my forgotten tumblr to see if anything I posted/rebloged in the past flagged anything... Oh boy I was in for a treat. pic.twitter.com/uPra8fd7MY — Suzi Watts (@SUZI_The_Nose) 3 de diciembre de 2018

Are we sharing our best tumblr misflags? Because I have this one and I'm dying. Carbuncle too thicc. pic.twitter.com/717aopwsAu — Quel (@QuelFabulous) 3 de diciembre de 2018

Looked at my Tumblr for the first time in months and I'm laughing my ass off at what pictures were flagged pic.twitter.com/mxEWcogcx2 — Mike Ruocco (@AGuyWhoDraws) 3 de diciembre de 2018

El fenómeno explica los muchos problemas que afronta Tumblr para sortear todo el contenido pornográfico. En muchos sentidos, la plataforma se había convertido en un refugio para numerosas recreaciones pornográficas artísticas (incluyendo un sinfín de ilustradores y entusiastas en la materia) y en un rincón predilecto para muchos consumidores de porno (en ocasiones escabroso o delictivo). Han sido años de vivero pornográfico. No es algo que pueda evaporarse de la noche a la mañana de forma sutil y efectiva.

¿Por qué? Tumblr ahora pertenece a Yahoo, y sus políticas en relación al contenido sexual y explícito ya se habían matizado en el pasado (abandonando la barra libre de sus orígenes). Hace una semana, la tienda de Apple retiró la posibilidad de descargar la aplicación por posible contenido pornográfico. Fue la gota que colmó el vaso, al parecer, y que provocó el repentino y pronto combate contra el contenido moralmente erróneo.

A selection of my work flagged as NSFW by Our New Friend, The Tumblr Algorithm pic.twitter.com/DRUHQhlLHe — 🐺OXBOXER🐺 (@bisonfisticuffs) 3 de diciembre de 2018

These weren't flagged a few days ago. Tumblr, you're drunk. pic.twitter.com/VHtwQfJhQV — ri (@biantrek) 3 de diciembre de 2018

Cooooolllll, so much fun to log into Tumblr and find all my drawings with girls in them to be flagged as adult content!!!! Nice!!!!!!! pic.twitter.com/hYRfveo1Bx — Kat Tsai (@Chuwenjie) 3 de diciembre de 2018

Como analizan en Motherboard, es la última conquista de Apple. Su carácter puritano se ha extendido a numerosas otras plataformas y aplicaciones gracias al control de la AppStore. En general, Tumblr era una rara avis: Instagram o Facebook, entre otros muchos espacios sociales, llevan años batallando incansablemente contra todo lo que se asemeje remotamente a un "desnudo" o a "pornografía", llegando a extremos desquiciados.

A pequeña escala, el sinfín de contenido equivocado tumbado por Tumblr también señala los profundos límites de la inteligencia artificial (y del arte de la censura digital, bastante torpe). Los sistemas automatizados siguen contando con un infinito volumen de prejuicios y errores a la hora de sustituir al ojo humano. A la espera de que el machine learning se refine, la pornografía bien podría ser un desierto, o la ilustración de un dragón enfurecido.