El reto de la caja invisible: el último "challenge" viral que vas a encontrar por todas partes

Pese a que ahora parezca sepultado en el pleistoceno de los fenómenos virales, hubo un tiempo, no muy lejano, en el que todo el mundo se lanzó a cumplir el "Ice Bucket Challenge". La metodología era sencilla: uno debía sentarse en una silla y esperar con valentía que un cubo gigantesco de hielo le cayera por encima. En teoría, nació como forma de visibilizar la ELA, pero rápidamente se convirtió en el comedero viral de Internet.

Ah, el pasado. Quizá algún día volvamos a los "challenges" del pasado con nostalgia, como aquella vez en la que pasear por el TL de Facebook implicaba sí o sí toparse con un montón de gente paralizada. O aquella otra temporada en el que los institutos de todo el mundo batallaban por colocar una botella de pie. La idea es muy simple: alguien coloca una idea fuerza/reto en la mente colectiva y nuestra psique hace el resto.

"No puedes hacer esto" vs. "Vaya que si puedo". Es irresistible.

Y como todo viral necesita reciclarse, ya tenemos uno nuevo. Se llama "Invisible Box Challenge" y, a juzgar por su desarrollo técnico, puede tener el mismo recorrido exitoso que el reto de la botella. El motivo y su aplicación es sencilla, en teoría: debemos simular que nos apoyamos sobre una caja invisible para dar un paso. Al modo mimo (sí, Internet está viralizando la mímica). El problema es que no es en absoluto sencillo.

Pese a que el fenómeno ha circulado por Internet desde 2014, no ha sido hasta las últimas semanas cuando ha comenzado a petarlo. La responsable, probablemente, sea Ariel Olivar, una cheerleader en Manvel, Texas, que puso en práctica de forma magistral el truco. Su ejecución fue tan perfecta (sus habilidades acróbatas como animadora ayudaron) que el vídeo comenzó a compartirse de forma compulsiva (más de 130.000 retuits hoy). Y claro, eso invitó a muchos otros a hacer lo propio. Porque el reto era real.

Aunque ha habido pocos famosos aún lanzados al meme (recordemos que Cristiano Ronaldo para el "Ice Bucket Challenge" y Lebron James y Michelle Obama para el "Mannequin" fueron claves en su rápida propagación), diversas intentonas muy compartidas circulan ya por Reddit, Facebook y Twitter. Lo cierto es que el asunto tiene cierto interés, porque al contrario que otros retos, este sí requiere de una técnica impoluta. No en vano, el riesgo de tropezar y estamparse contra el suelo existe (lo cual, obvio, dispara su potencial viral).

Ok, entonces, ¿cómo hacerlo? El Telegraph ha generado una pequeña guía para aprenderse los trucos esenciales. Al contrario que otros retos, aquí la espontaneidad no es clave, y conviene venir practicado de casa. De forma rápida: fortalece los músculos de tu pierna (para sostenerla en el aire de forma firme), practica primero con una caja, quita la caja, imagina que sigue ahí y salta rápidamente sobre tu propia pierna sin moverla.

La mezcla de reto imposible, sensación de autorrealización posterior y altas dosis de humor (los fallos siempre son más divertidos) le dotan de potencial (r/MemeEconomy ya está invirtiendo en él, buena señal), pero su camino es largo hasta llegar a los platós televisivos (indicativo definitivo de que el meme se ha quemado y camina hacia su muerte). Puede que para entonces, para cuando ya esté en todas partes, hayas practicado lo suficiente como para pasarte el juego.

