Emoji Mashup Bot: ahora mismo no hay nada más divertido en el mundo que cruzar emojis

Desde su popularización hace más de un lustro, los emojis han pasado de simpático aderezo a la comunicación a elemento trascendental en nuestras conversaciones diarias. Hoy Unicode reconode más de 1.000 y compartimos no menos de 6.000 millones al día. Tan magnífico triunfo ha llevado a muchos a plantear una pregunta repleta de problemas: ¿son los emoji una nueva forma de lenguaje? La respuesta más probable es que no. Pero desde luego son algo más que jeroglíficos, que simples figuras que tienen un cariz ornamental.

Como vimos hace algunos días, sabemos que los emojis contribuyen a mejorar la comunicación en entornos laborales. Colocar una carita sonriente o un animalito junto a un mensaje de texto, plano y frío, contribuye a suavizar nuestras palabras, y ataca a una parte de nuestro cerebro que responde mejor a los estímulos emocionales. Dadas las circunstancias, y dadas sus capacidades comunicativas, es normal que la paleta de símbolos nos resulte escasa. Unicode actualiza anualmente el abanico de emojis, pero la lista de espera es larguísima.

Hay un sinfín de emojis no oficiales que no disfrutan de la sanción divina de Unicode. La empresa, fundada originalmente para estandarizar las distintas morfologías de los lenguajes humanos en Internet, ejerce de Politburó del emoji, una comisión en ocasiones opaca, ajena a la rendición de cuentas y plenipotenciaria a la hora de seleccionar los símbolos que terminarán en nuestro teclado. Lograr que el emoji que nosotros queremos sea válido y universal es una tarea harto compleja.

Quizá impulsada por las barreras burocráticas, quizá consciente de las limitaciones que la rígida estructura de Unicode impone sobre el emoji, patrimonio de toda la humanidad, Louan Bengmah, un desarrollador francés de 18 años, lanzó hace unas semanas Emoji Mashup Bot. Su idea original era simple: subdividir cada elemento presente en un símbolo cualquiera (ojos, boca, sombrero, adornos, etc.) y remezclarlos mediante un bot. Una cuenta de Twitter iría publicando cada hallazgo, y todos podríamos disfrutar de tan bello muestra de imaginación autómata.

Et voilà. Éxito inmediato. @emojimashupbot nació el pasado 16 de julio, y hoy cuenta ya con 165.000 seguidores, su propia página en Know Your Meme y numerosas columnas de opinión glosando su sagacidad.

¿Pero por qué ha triunfado? En parte, por el derroche de imaginación que el bot imprime en el estanco lenguaje emoji. Es un soplo de aire fresco capaz de diseccionar símbolos por lo demás cerrados y de transformarlos en elementos que antes sólo intuíamos. Si ya hay un vaquero y una cara a punto de estallar, ¿por qué no tener a un vaquero con la cara a punto de estallar? Es algo que la naturaleza actual del emoji nos escamotea. Emoji Mashup Bot los transforma en piezas de Lego, y nos los entrega en una bandeja de plata para que hagamos con ellos lo que queramos.

Si tienes interés en saber cómo funciona el bot (y cómo se va actualizando), Bengmah tiene un pequeño hilo explicando la mecánica. Sin más, aquí van algunos de sus mejores hallazgos.

De fiesta, pero fatal

Tuit.

Alien de buen rollo

Tuit.

Silencio (fumando)

Tuit.

Alien Cowboy

Tuit.

Enamorado, pero con aviesas intenciones

Tuit.

De fiesta, pero de bajona

Ya va siendo hora de volver a casa, ya va siendo hora de volver a casa.

Tuit.

El beso del excremento

Tuit.

Ruborizado, pero cagán**** en d****

Tuit.

Calavera neutral = Medusa pocha

Tuit.

"Me vuela la cabeza, pavo"

Tuit.

Caminante blanco

Tuit.

La luna estornuda

Tuit.

Mierda con sombrero y mascarilla

Porque a veces dos emojis no son suficientes.

Tuit.

Excremento insatisfecho

Tuit.

Creo que te voy a dejar (bueno, no sé)

Al amarte me siento inútil, al amarte no me siento bien.

Tuit.