Evidentemente, Shakira y Piqué lanzaron su propia colección de NFTs. Han terminado igual que su relación

El 2021 fue recordado como el año en el que la fiebre de los NFT se desató en el mundo. Aquel año, un NFT del primer tuit del cofundador de Twitter, Jack Dorsey, se vendió por 2,7 millones de euros a Sina Estavi, directora de la empresa de blockchain Bridge Oracle. También otros famosos quisieron lograr rédito económico de los Tokens No Fungibles, convirtiendo álbumes de música, diseños y fotos en criptoactivos coleccionables.

Aquello no duró mucho. Tal y como contamos en Magnet, la industria NFT había perdido un 92% de su valor tan solo un año más tarde y lo que quedaba de ella era más humo que otra cosa. De entre los que se subieron al carro de los Tokens estaban el exfutbolista Gerard Piqué y su expareja Shakira, que ese año también invirtieron en la tecnología que más tarde fracasaría. Aquella fiebre de NFTs que se apoderó de todo el mundo quedó igual que la relación entre ambos: en poco más que risas.

Y dinero, claro. La expareja llegó a invertir 3 millones de euros a finales de 2020 en Sorare, una empresa creadora de estos criptoactivos que diseñaba cromos de futbolistas coleccionables. Esto le garantizó a Piqué un puesto en el consejo de administración. Luego, anunció la comercialización de sus propios NFT a través de Sorare Y Shakira hizo lo mismo al revelar la colección que creó junto al artista Bosslogic.

"Me divertí muchísimo trabajando en mis primeros NFTs y quiero compartirlos con ustedes", escribió la artista al compartir su primera remesa de Tokens No Fungibles en redes sociales. Estos eran una serie de ilustraciones que mostraban a la cantante colombiana como una heroína espacial en un mundo de ciencia ficción.

La colección, llamada La Caldera, ilustraba "el fantástico mundo de Caloris, gobernado por mujeres en un paisaje intergaláctico en el que se lidia con la llegada de visitantes amistosos y hostiles". El dinero recaudado iría a parar a una fundación solidaria llamada "Pies Descalzos" para la construcción de un colegio en Colombia.

En otro de esos diseños, la cantante aparece envuelta en los brazos de un ángel salvador sin camiseta que tiene la cara de Gerard Piqué, expareja y padre de sus hijos Milan y Sasha. En este caso el futbolista llevaba unas sandalias con espinilleras, como si fuera un gladiador, y y unas telas que le cubren las partes íntimas. El NFT se llama "Save Me From Myself" (sálvame de mí misma).

Las piezas tenían entonces valores de entre 1 y 20 Ethereums (ETH), lo que equivale a entre 3.000€ y 60.000€ cada una según la cotización de aquel año. Según Makers Place, la plataforma donde se vendían, uno fue adquirido por 30.000€ y en el que posan ambos fue vendido por 60.000€.

Mucho ha cambiado desde entonces. Ni los NFT se han mantenido como activos digitales de valor ni la pareja duró mucho tiempo hasta su separación a finales del año pasado. Hace unos días, las redes estallaban con el nuevo single de la cantante colombiana y el productor argentino Bizarrap, cuya letra es un arma arrojadiza al futbolista.

Al pasado quedaron relegadas aquellas imágenes angelicales en busca de hacer fortuna. Igual que se enterró todo eso, se enterró su proyecto en común: "Una loba como yo no está pa tipos como tú".

Imágenes: Shakira / Bosslogic