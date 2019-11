Greta Thunberg viaja en el tiempo: la loca teoría de la conspiración en torno a una foto de 1898

A finales del siglo XIX la humanidad podía imaginar a duras penas la emergencia climática que afrontaría apenas cien años después. Por aquel entonces las economías industrializadas apuntalaban su transición hacia la modernidad extrayendo y quemando carbón, y las nuevas tecnologías convertían al petróleo en una fuente de riqueza esencial. Europa, lanzada a la conquista de cuantos territorios existieran, se adentraba en tierras tan remotas como el Yukón canadiense.

Y por allí, en medio de la nada y enfrascada en la búsqueda de un puñado de pepitas de oro sobre las que cimentar una fortuna, se encontraba Greta Thunberg.

La foto. Durante los últimos días una teoría de la conspiración ha recorrido las cuatro esquinas de la red: Thunberg no es una activista de quince años que en un puñado de meses se ha colocado al frente del movimiento global contra el cambio climático, sino una viajera en el tiempo que, proveniente del pasado y turista en el futuro, ha aterrizado en 2019 con un mensaje de alarma y premura. Si ha visto el pasado y ha visto el futuro, quién mejor que ella para advertir sobre las consecuencias del calentamiento global.

