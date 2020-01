"Hostia pilotes", la frase que ha convertido a Miguel en embajador de albóndigas y el medio rural

En pleno auge de la sostenibilidad y defensa de la España vaciada, internet ha coronado como fenómeno viral a un niño de 13 años que vive en una aldea de Mallorca y se ilusiona por un guiso de albóndigas. Tal ha sido su éxito que, en tan solo dos semanas, ha conseguido 400.000 seguidores y ha "protagonizado" una campaña de Ikea.

"Hostia pilotes". Esta es la frase que ha convertido a Miguel Montoro en el primer fenómeno viral nacido en 2019 y consagrado en este 2020. La naturalidad con la que el youtuber expresó su amor hacia las albóndigas (pilotes en mallorquín) llevó a un usuario de Forocoches a compartir un fragmento del vídeo en cuestión. Sin embargo, no fue hasta la llegada la cuenta de Twitter @ostiapilotes cuando la viralidad de este fenómeno comenzó a eclosionar. Y es que, este perfil consigue miles de retuits a costa de subir el momento "Hostia pilotes que son de bones me encantan" cada día.

pic.twitter.com/pX0I0nKCkj — OSTIA PILOTES tots els dies (@OstiaPilotes) January 17, 2020

La autoría del vídeo de la frase anterior pertenece a Miguel Montoro, un mallorquín de 13 años que lleva subiendo contenido a YouTube desde hace casi tres años. Sus publicaciones giran en torno a su vida en el campo y lo mismo comparte cómo hacer una ensaimada con su abuela, que publica sus rutinas como ganadero y agricultor. Los más de 133.000 suscriptores que le siguen en YouTube y el casi medio millón que tiene en Instagram avalan su apuesta por la capitalización de la vida rural.

Crecimiento exponencial. Aunque Miguel ya era conocido en el entorno local de Mallorca por grabar un videoclip junto al youtuber Lo Pau de Ponts, la fama digital no le llegó hasta la semana pasada, cuando The Grefg le dedicó un vídeo rindiendo homenaje a su hit "Hostia pilotes" en el que pedía a sus followers que comenzasen a seguirle en Instagram. Teniendo en cuenta que The Grefg tiene más de 12 millones de suscriptores en YouTube y más de 4 millones en Instagram, de un día para otro Miguel había ganado más de 200.000 seguidores.

Aunque el auge del fenómeno podía haberse detenido perfectamente con la anécdota anterior, durante la entrevista de La Resistencia a La Zowi esta madrugada, Broncano mencionó el fenómeno "hostia pilotes" consiguiendo despertar la curiosidad de la audiencia que aún no estaba al tanto. ¿Resultado? "Hostia pilotes" registró el mayor resultado en búsquedas de la última semana.

Eslogan de Ikea. Por si no fuese suficiente con todo lo anterior, la compañía sueca también ha querido subirse al carro utilizando la frase del youtuber para promocionar sus famosas albóndigas. Como era de esperar, esta improvisada campaña ha supuesto otro pequeño empujón para la popularidad del youtuber. El mismo día que Ikea hizo suya su frase, Miguel ganó 80.000 nuevos adeptos.

<Hòstia pilotes!> del mallorquín: ¡No puedo vivir sin mis albóndigas!

¿Alguien más que no pueda dejar de repetir la frase? pic.twitter.com/kgPgBf3RY7 — IKEA España (@IKEASpain) January 14, 2020

Anti-influencer. Si hace unos meses hablábamos del auge de la estética unfluencer en Estados Unidos, el éxito de perfiles como el de Miguel Montoro no hacen otra cosa que confirmarlo. Llevamos tanto tiempo consumiendo contenido impostado en redes sociales que, de repente, entrar en contacto con la naturalidad y la ausencia de filtros resulta hasta novedoso. Si además esa espontaneidad está enmarcada en un entorno rural que vende un estilo de vida ajeno a la adolescencia made in TikTok, el impacto sobre la audiencia es aún más "hostia, pilotes".

Imagen: Miguel Montoro/YouTube