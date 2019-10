Irán no censura a las atletas con barras negras: el vídeo viral tiene tres años y es falso

Doha acoge durante esta semana el mundial de atletismo y en apenas cuatro días de competición ya han surgido un par de polémicas. Por un lado, ha reflotado un falso vídeo que acusa a la televisión iraní de censurar con barras negras los cuerpos de las atletas. Y, aunque sí existe censura en los países musulmanes más conservadores, ésta no se aplica utilizando recursos de este tipo. Simplemente, cuando una prueba no encaja en los códigos de vestimenta femeninos, no la emiten.

¿Qué ha pasado? Con motivo del mundial de atletismo que se está celebrando en Doha ha comenzado a circular un tuit donde se denuncia la censura de la televisión iraní. Según este vídeo, Irán estaría encubriendo la silueta de las atletas que compiten en las pruebas femeninas. Así, unos asteriscos ocultan sus cuerpos cuando están en movimiento y una serie de rectángulos tapan sus piernas y brazos mientras se preparan en la posición de salida.

Televisión iraní: censura en transmisión de atletismo femenino. En algunas partes del mundo es donde deberían darse las verdaderas batallas por la libertad. pic.twitter.com/cGl4HNxjSH — Manuel Adorni (@madorni) October 1, 2019

Es falso. El vídeo que está circulando actualmente ni corresponde al mundial de atletismo de Doha ni ha sido emitido por la televisión iraní. En realidad, se trata de un vídeo de los Juegos Olímpicos de Río que fue creado y pensado como un fake, durante el verano de 2016. Ahora, cuando ha vuelto a recircular por redes como Imgur, Facebook o Twitter, el portal Truth or Fiction lo ha desmentido recogiendo algunas declaraciones de usuarios iraníes que aparecen en Facebook:

"Esto no se muestra en la televisión iraní. Las barras censoras han sido colocadas por alguien para mofarse de nosotros. Confiad en mí, he visto los juegos olímpicos desde Teherán. Es cierto que a veces no se muestran escenas como, por ejemplo, el momento en el que una jugadora de fútbol se cambia la camiseta, pero nunca utilizan recursos como esas barras negras que aparecen en el vídeo. Las mujeres pueden hacer el deporte que quieran aquí. Esto no es Arabia Saudí", explica.

Origen de las imágenes. En un primer lugar fueron asociadas a la televisión iraní para luego señalar directamente la censura de Arabia Saudí. Pero, la realidad tiene más forma de bulo de internet que de censura real. Según los comentarios de Imgur, el vídeo tampoco procede de Arabia Saudí, sino que es una reinvención de otro fake sobre deportes olímpicos y censura femenina creado y subido a YouTube en 2013.

Existe la censura, pero no así. Según este reportaje publicado en Slate, los países musulmanes más conservadores como Arabia Saudí o Irán sí censuran una parte de eventos deportivos como los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en el caso de Arabia Saudí las pruebas de acuáticas, el volley playa o las competiciones gimnásticas directamente no se emiten. Por el contrario, aquellas competiciones donde el cuerpo femenino aparece cubierto (Judo o Hípica) son aceptadas sin problemas.

En Irán el código es algo más flexible y las pruebas donde las mujeres aparecen con pantalones cortos sí son retransmitidas, pero disciplinas como la natación o gimnasia también son omitidas.

Polémica actual en Doha. Un grupo de atletas liderado las alemanas por Gina Lückenkemper y Tatjana Pinto han escrito un comunicado para solicitar que dejen de grabar imágenes que las incomodan a la hora de competir y que, además, les parecen "estúpidas". Como novedad, esta edición del mundial de atletismo incorpora un primer plano de la expresión de cada una de las atletas y también de la parte posterior de las piernas y los glúteos.

Dada la repercusión generada por las mujeres que se sumaron a esta denuncia, la realización de la competición no incluirá más ninguno de estos planos ni en las emisiones en directo ni tampoco en los resúmenes.

