El padre que protestó genialmente porque el colegio de su hija había viajado hasta 1968

Es 2017 y aún hay colegios segregando a sus alumnos en función del género. Eso debió pensar, al menos, Steve Callaghan, padre australiano de una niña de doce años, cuando se enteró de que su hija iba a asistir a una actividad destinada exclusivamente a las chicas. A Callaghan el asunto le pareció tan surrealista que decidió escribir al director del centro planteando sus quejas.

Gracias a un agudo sentido del humor, la carta se difundió por redes, y se convirtió en un pequeño hit viral. Antes que plantear sus términos enrabietado o indignado, Callaghan optó por establecer una ficción muy divertida y muy inteligente para definir lo que había pasado en el colegio: un viaje en el tiempo. "Cuando mi hija salió por la mañana al colegio era 2017, pero cuando volvió por la tarde era 1968", rezaba la carta, que se puede leer íntegramente aquí.

Al parecer, la niña iba a participar en una actividad segregada por los profesores y la administración del colegio. Las niñas atenderían un curso de maquillaje, exclusivamente femenino, en la librería municipal, mientras que los niños serían llevados a una ferretería local. Dado que su hija desea ser ingeniera y estaba entusiasmada ante la posibilidad de acudir a la ferretería, la segregación provocó la consternación de Callaghan, de 51 años, tan mayor como para recordar tiempos peores.

He aquí la carta al completo:

Tanto Stephen como su hija viven en la rural villa de Wongarbon, al norte de Sidney, en la muy conservadora Australia interior. "Mi reacción fue de decepción", explicó en Bored Panda al día siguiente de que su carta se hiciera viral. Callaghan mimetizaba la propia decepción de su hija, cuya pasión por la ingeniería la llevó, como es lógico, a interesarse más por una ferretería llena de trastos mecánicos apasionantes que por un taller de maquillaje y peluquería. Para colmo de males, sólo los chicos disfrutarían de una barbacoa posterior.

Never said it wasn't...but you've missed the point. Why "girl things" or "boy things"...Why not just "things anyone can do?"