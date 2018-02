Las 19 mejores películas heteropatriarcales para ver en San Valentín

¿Cuál es la mejor forma de rendir tributo a la fiesta mayor del amor romántico? Por supuesto, señalar aquello en lo que ya estamos todos pensando cuando llega esta fecha tan problemática para la era feminista en la que vivimos.

En el contexto actual San Valentín es la celebración absoluta del capitalismo y del patriarcado. Del amor en pareja que todo lo puede y domina. De mostrarte como ser incompleto ante los demás si no tienes novio o novia y poner, por tanto, en un pedestal la dependencia hacia otro, reproduciendo así una viejísima estructura tóxica que, cosas del orden social, ha beneficiado a los hombres durante siglos y ha creado estas dinámicas de poder entre géneros que tan poco nos gustan.

En resumen, que lo mejor que podemos hacer en San Valentín es tomárnoslo con ironía y humor. Te dejamos una lista que funciona tanto para disfrute en compañía como para los solteros.

Y como ya nos vamos conociendo, recordamos aquello que decía Anita Sarkeesian: señalar cuestiones ideológicas de determinadas obras no es lo mismo que despreciarlas desde el punto de vista artístico. Aunque, bueno, tampoco vamos a negar que a este respecto algunas de las pelis listadas no tienen perdón de Dios.

Pretty Woman

Ricachón corteja alardeando de posición y dinero a joven dama de buenos genes para crear progenie. Hasta ahí todo normal. Típica estructura por la que se rigen una inmensa mayoría de matrimonios dignos de aparecer en el Hola.

Lo que hace a Pretty Woman especial, además del fenómeno fan que generó en nuestro país, es que su galán es capaz de superar el tabú último por el que una mujer queda desclasada. Julia Roberts será una prostituta, pero Gere tiene tan buen corazón que es capaz de sacarla de ese negocio turbulento e inmoral (según la película) en el que tienen que caer algunas pobres desdichadas. La fantasía escapista definitiva para millones de mujeres pobres dentro del heteropatriarcado.

Love Actually

Perfecta película para San Valentín y también una oportunidad de oro para echar un drinking game a medias con tu pareja. Cada vez que vez un comportamiento sexista, chupito. Te garantizamos una velada mágica.

Manhattan

Si es que Woody Allen tiene razón, las mejores siempre son las jovencitas, las de 16, 17, 18 años, donde aún se nota tensión de la carne y están limpias. Lo mejor, lo más importante, es que todavía no son unas neuróticas, como le acaba pasando a toda mujer inteligente a medida que envejece. Lo bueno es también que, aunque seas un señor feo de mediana edad, es más que probable que puedas acabar con alguna de ellas.

Dieciséis velas

Son adolescentes. Son adorables. Es una película del adorado John Hughes. Los chicos van por ahí presumiendo de las tías a las que se han tirado, claro signo de estatus. Hay un momento en el que se nos hace entrever que un nerd ha violado a una chica medio inconsciente, pero es gracioso porque es un nerd y bueno, podemos anotarlo casi como una victoria simbólica de los perdedores.

La mujer explosiva

Aquí hay que reconocer que Hughes fue un adelantado a su tiempo. Supo ver perfectamente el futuro del desarrollo de la tecnológica aplicada al campo de la producción de bienes sexuales liberados de la pesada carga del plano real, desvinculándonos de seres con emociones, imperfecciones y demandas propias como son las mujeres de carne y hueso. O como dirían los japoneses, pónganos un Gatebox.

Los padres de ella

Aunque las risas no nos dejen ver el bosque, no deja de ser una demostración del funcionamiento de los mecanismos del patriarcado a pleno rendimiento: ese suegro que le hace la vida imposible al futuro hombre del hogar y le pone mil y un pruebas de valía para ver si es merecedor de la honra de su hija (lo que opine ella de este asunto tampoco es que nos importe mucho).

Gigli

Ey, joven mujer lesbiana, que sepas que un puñado de noches al lado de Ben Affleck pueden mágicamente curar ese problemilla y volverte hetero.

Pd: puntos extra por los estilismos.

El diablo dijo no

Nada dice patriarcado como una película de los años 40 donde toda la trama culmina en la confirmación de que el adulterio masculino no es pecado a los ojos del Dios católico. Milagros inesperados del Código Hays.

La Bella y la Bestia

Intercambiable por la mayoría de películas Disney, esas fábulas que han educado ya a tres generaciones de occidentales en los mismos mitos que regulaban social y moralmente a las gentes de la era medieval. Con tres o cuatro cambios cosméticos para hacerlos más aceptables en la época, claro. La Bella y la Bestia va sobre la belleza interior, no sobre la aceptación de las mujeres de una vida confinada y el sometimiento a sus maridos de conveniencia.

Virgen a los 40

Señores inmaduros no enfrentándose a las consecuencias de sus actos y provocando, de manera indirecta, que las mujeres se conviertan en máquinas de destruir el buen rollo. Lo hemos pillado señor Judd Apatow, el auténtico romance es el bromance.

Lío embarazoso

¿En serio había que repetirlo Apatow? Vale, las tías son un rollo, lo hemos pillado.

Paso de ti

Apatow. Para. Qué haces.

Último tango en París

La mejor manera que tiene una adolescente de alcanzar la madurez sexual es liarse con un señor mayor que, entre otras cosas, la sodomiza sin su consentimiento. Una película que parece ir sobre la liberación femenina y en la que, curiosamente, la chica acaba yendo en cueros el 80% del tiempo mientras el hombre va por ahí vestido. Por si había dudas al porqué de esta incongruencia narrativa, ya habló Bertolucci, su director: “me terminé identificando tanto con Brando que corté sus desnudos por vergüenza hacia mí mismo. Exhibirlo desnudo hubiera sido como mostrarme a mí mismo de esa forma”.

Los tres días del Cóndor

Venga, todo el mundo acaba queriendo acostarse con su propio secuestrador.

Labor day

Y cuando digo todo el mundo, digo gente como la protagonista de esta película, una mujer tan rota que sólo la llegada de un asesino perseguido por la justicia que los retiene a ella y a su hijo consigue enderezarla, hacer que caiga rendida a sus brazos y acabe renegando de toda su vida pasada. Para rematar, ¡ella le acaba pidiendo disculpas por ser estéril!

¿Has visto alguna vez el tráiler de broma de Mary Poppins como película de terror? Esto es como si alguien hubiese hecho una peli romántica de un thriller psicológico.

El Club de los Poetas Muertos

Da igual que esa chica tenga novio, tú picoypala aunque ella no quiera hasta que al final decida darte una cita.

Beautiful Girls

Beautiful Girls es todo mirada heteropatriarcal. La crisis del tío adulto, las mujeres como objeto para los hombres, la Lolita de 13 años. Es cierto que los personajes femeninos son potentes y están bien escritos, pero al final nada de lo que hacen los hombres es negativo o extrapolable a otros: son clichés y la película les perdona por su condición de cliché, no porque se lo merezcan.

Cashback

Una pequeña obra de culto dentro del subgénero de peli indie á la Sundance que trata de lo siguiente: un chico resentido con su ex novia descubre tener la habilidad para parar el tiempo y lo aprovecha para desnudar a mujeres de que luego dibuja porque, bueno, es un artista y un alma sensible. Sólo dibuja (y desnuda) a tías de diez porque, como todo el mundo sabe, el canon es la única medida de belleza y por tanto de verdad. Una película con tono surrealista e intento de poso filosófico que se revela como el espacio seguro, como fantasía de poder de ese adolescente pajillero con sobredosis de Palahniuk y un poco de odio a las chicas que no le hacen caso.

Passengers

Lo sentimos por el spoiler, pero allá va.

Es bastante increíble que a ningún responsable de estudio le hayan saltado las alarmas en ninguna fase de un proyecto multimillonario en pleno 2017 por el cual el protagonista termina condenando a la lenta muerte y cohabitación forzosa a una chica sólo porque el chaval desea liarse con ella. La solución de esta perversidad es un bonito giro argumental por el que el gesto del chico no sólo es perdonado, sino que ha funcionado como feliz coincidencia que hace que millones de personas sobrevivan a una catástrofe espacial.

Así que ya sabes, no pasa nada por acosar un poco a esa chica que te gusta. Total, puedes acabar salvando a la humanidad.