La loca historia del Britannia, el crucero que terminó en una batalla campal entre ingleses borrachos

Imagínate un barco capaz de alojar a más de tres mil pasajeros y donde lo mismo puedes jugar a la ruleta de la fortuna, tomar el sol que asistir a una fiesta. Bien, pues en mitad de este contexto de ocio y disfrute, los pasajeros del crucero Britannia fueron testigos de una pelea en la que vieron volar platos y cubiertos, y donde nueve personas resultaron heridas.

A pocos días de concluir la travesía que había comenzado en Reino Unido rumbo a Noruega, las altas dosis de alcohol presentes en la eslora del barco sacaron a relucir la parte menos racional de los pasajeros. Y es que, el pasado viernes 26 de julio después de celebrar el orgullo británico en un fiesta patriótica a ritmo de David Bowie, las cosas se pusieron un poco feas.

Las banderas británicas dieron paso más tarde a una fiesta donde la etiqueta era rigurosa: tuxedo negro para ellos y look de cóctel para ellas. Tal como cuenta el periodista inglés Richard Gaisford en este hilo de Twitter, el transcurso del evento se desvió cuando uno de los pasajeros decidió saltarse la etiqueta y aparecer vestido de payaso. Su particular indumentaria molestó particularmente a otro de los pasajeros que reconoció haber elegido ese crucero porque no había fiestas de disfraces.

¿Resultado? Tenedores y platos por los aires, familias desalojadas a sus camarotes y sangre por los diferentes rincones del barco. O, al menos, así lo relata Gaisford a través de testigos del crucero con los que tuvo la ocasión de hablar después del incidente: "nunca habíamos visto nada como esto en un crucero", confesó un miembro de la tripulación al periodista británico que se encontraba también dentro del barco.

Britannia left Bergen at 1430 on Thursday, the violence occurred 12 hours later after a black-tie evening. It followed an afternoon of ‘patriotic’ partying on deck, with large amounts of alcohol being consumed by many guests. pic.twitter.com/zQcEXGDJeg