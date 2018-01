Los putosamos de 2017: la recopilación definitiva de todos los personajes que han importado este año

Nuestros compañeros de Vidaextra recogen los mejores juegos del año. Los de Espinof, las películas imprescindibles. Xataka opta por la mejor tecnología. ¿Y nosotros? Por la coña, por supuesto. Por aquellos personajes virales que, con su bizarría, involuntaria en la mayoría de los casos, han marcado la agenda viral.

Ellos son los perdedores pero también los ganadores. Ellos han sobrepasado lo humano durante unos segundos y han conseguido inyectar algo de energía en nuestras tristes vidas. Peguemos ese repaso para no olvidarnos nunca de ellos.

Paco Sanz

Era un enfermo terminal. Necesitaba de nuestra solidaridad. Y tras las cámaras se mofaba de los incautos que le apoyaban. Es difícil imaginar una versión más jodida de la thug life.

Los vídeos en los que Paco Sanz se burla de sus donantes: "Necesito vuestro dinerito, vuestra Visa, 'flus flus'". https://t.co/pSfKjPOiQJ pic.twitter.com/K2XvhZyV5t — EL PAÍS (@el_pais) March 29, 2017

James Damore

Un slow burn que le llaman. Si ya era algo amargo que te echaran de Google peor aún fue su continua demostración del bochorno a través de sus siguientes comunicados públicos. Un camino lleno de flores hacia la cúpula ideológica de la Rana Pepe.

El chico del tranvía

Murciano enamorado, persecutor machirulo, pringado sin carisma, generador de debates simbólicos. Artista del cieno sintáctico. Ninja.

Sergio tiene 23 años y es de Blanca. "Me enamoró su forma de ser, tuvimos una pequeña mirada" @7murciaconecta #LaChicaDelTranvía pic.twitter.com/3VJxNE8oae — Fran Sáez (@fran_saez) April 25, 2017

El ruso antiindependentista

El hombre que bajó de su BMW para firmar la llamada a la paz más extraña que vivimos durante el conflicto de Cataluña.

@perezreverte Este vídeo habla de historia real y es un aviso. Si aún no lo ha visto

pic.twitter.com/cU9gUIfLW6 — Ja (@joseantonioloal) October 3, 2017

Pilar Abel

Remueves, literalmente, cielo y tierra y consigues que exhumen el cadáver de Don Salvador Dalí para descubrir que tu demanda por paternidad es falsa. Bueno, algo de familiaridad tal vez sí que haya, por lo del gusto de por gestos surrealistas.

DaddyOFive

Enhorabuena. No era fácil ganar el puesto a youtuber más dañino y tóxico del mundo, pero padre y madre lo consiguieron.

Damien Chazelle

Porque todos hemos sido Damien Chazelle descubriendo que todo era un sueño en algún momento de nuestras vidas.

El señor de las 80.000 resoluciones pendientes de la Comisión de Garantías de Vistalegre II

80.000 resoluciones, cómplices contraplanos de Echenique, un gallo y un piano de smooth-jazz. El simposio que ha señalado el inicio de la caída de Podemos nos ha dejado, al menos, una de las cumbres audiovisuales de la historia política de España.

Marichalar

Sospecho que todos los gifs que circulan del agente Dale Cooper en la tercera temporada de Twin Peaks son bastante intercambiables con distintos episodios de Marichalar durante el procés.

DIRECTO | Los Mossos introducen a Álvaro de Marichalar en el Palau de la Generalitat https://t.co/5VNXXdppRn pic.twitter.com/QzpIFUP3HY — EL PAÍS (@el_pais) October 26, 2017

María Cañas

Deseando ver la versión Celebrities de la artista. ¡Te resignifico si me da la gana!

La portada del Fantastic Story Magazine 1954 (Walter Popp) Vs. el cartel del @festivalcinesev de María Cañas. Incluso le habrán pagado. pic.twitter.com/w5C0EAk4WE — Antonio de la Mano (@delamano) September 9, 2017

Soy Copérnico

El arte de callarle toda la boca a alguien con la más espléndida de las sonrisas.

Susana Díaz

Una líder. Una estrella del ROCK.

El genocida suicida

Slobodan Praljak, bosniocroata y responsable de la muerte de cientos de miles de personas, nos devolvió a la exaltación patriótica muy del estilo de la de los criminales nazis. Le condenaron a 20 años de prisión y él optó por un teatro consistente en una fuerte teatralidad y una dosis de cianuro. Ahora es el meme predilecto de Twitter para interpretar el Haber si me muero.

“Tenéis que grabaros bailando para un vídeo que le vamos a poner a los novios en la boda“. pic.twitter.com/CKlvtwoVlv — Kim Jong-un (@norcoreano) November 29, 2017

No me estés picoteando

QUIETO PUTO.

El señor de la contaminación

Icono escéptico de aquí a 2030.

¿Machismo? ¿Dónde ves tú el machismo? ¿Cómo va a haber machismo si ya pueden votar? Enseñame dónde está eh yo no lo veo ENSEÑAMELO pic.twitter.com/DZGmFQQBwd — sad misty (@acidicsilence) December 29, 2016

Ben Affleck

Ben Affleck no está bien. No lo está desde hace ya un tiempo. Pero eso no quita que nos haya dejado una escena de humor de un cinismo premium, capaz de hacernos olvidar a todos por un momento ese amago de película que se supone estaban promocionando.

the jl cast’s reactions to ben affleck dropping a joke about all the sexual assault allegations in hollywood is like a renaissance painting pic.twitter.com/HHWjPxPkt5 — darth tiddious gracelord (@rickdeckards) November 14, 2017

El Fyre Festival

Gracias a todos y cada uno de los participantes y organizadores de ese apocalipsis del postureo. Gracias a la gente, al lodo, a las tiendas de campaña a medio montar. A los sándwiches de tranchete.

Stuck at #fyrefestival trying to leave for the last 8 hours. barley any food or water or security or electricity pic.twitter.com/jHPMnJw5gx — Lamaan (@LamaanElGallal) April 28, 2017

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Trevor DeHaas (@trev4president) April 28, 2017

Liam Gallagher

¿Has visto el documental Anvil! The Story of Anvil? Es buenísimo, habla sobre la tragedia de la decadencia del estrellato, de las consecuencias de haber conocido la cumbre cuando hace mucho tiempo que eres irrelevante. Estos 36 segundos es un Anvil condensado que conecta directamente con todos los que amaron/odiaron a Oasis.

Liam Gallagher making tea is the best thing you'll see today. As you were. pic.twitter.com/JaAB0p6Qr2 — BBC Three (@bbcthree) September 20, 2017

Myla Reservas

Myla Reservas no está para bromas. Myla se pasa por el forro toda esa hipocresía de los tripadvisers y con ello se convierte en la reina de las reviews. "Milagros a Lourdes, gracias".

No sé quién es Myla, de reservas, pero no está para bromas... pic.twitter.com/ouA4aRUmPI — Sarina (@SarayArVi) July 27, 2017

Silvia Charro y Simón Pérez

La campanada de última hora y la prueba fehaciente de a) que en España ha habido una fuerte simbiosis entre la cultura inmobiliaria y la drogadicción; y b) que Internet está lleno de grandes joyas que mueren en el silencio del ruido digital sin que nadie los recontextualice y rescate.

qué Silvia Charro te sientes hoy? pic.twitter.com/ky2byCk26V — ⛄🎅🎄Ser Claus🎄🎅⛄ (@ser_piente_) December 14, 2017

Categoría Kids:

El niño piscina

Nunca supinos su nombre o procedencia. El año de realización de la foto. Dónde vivía aquel niño de la piscina, pero desempolvó nuestras dotes de cálculo de dimensiones y volúmenes y nos hizo soñar con vivir en 3017.

We all living in 2017 and this kid is already in 3017 pic.twitter.com/yf1TUMoZXm — kk (@goatino_) June 18, 2017

La niña de la lotería

Todo el mundo demuestra tener corazón de vez en cuando.

Los niños de la BBC

Ya sí, ya hemos llegado al primerísimo puesto. A la crisis familiar retransmitida en directo más divertida y cinematográfica que vayamos a presenciar jamás. Corretead libres, queridos niños de la BBC. Sois los espíritus más puros a este lado del viral.