La Navidad ya dura más de dos meses: así ha colonizado octubre "All I Want For Christmas Is You"

No eres tú, no estás solo. La Navidad lleva años adelantándose a sus fechas tradicionales. Lo sabemos por una variedad de motivos, pero muy especialmente porque disponemos de un medidor muy preciso para identificar su principio y final año a año: 'All I Want For Christmas Is You'. La composición de Mariah Carey, un emporio en sí mismo y la canción-oficial-no-oficial de las festividades, baña/tortura/machaca durante semanas a nuestros oídos. Y cada vez lo hace antes.

En cifras. Lo ilustra este análisis de NBC en base a las escuchas acumuladas en Last FM, una aplicación tan antigua que ya nos permite establecer comparaciones y patrones de consumo musical a una década vista. A principios de la pasada década, en torno a 2020, 'All I Want For Christmas Is You' sonaba durante 31 días del año. La totalidad de diciembre, aproximadamente. Durante los últimos años ese marco temporal ha aumentado, llegando a los 78 en 2019.

Colonizando. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto exacto en el que la búsqueda de "all i want for christmas is you" comienza a despegar en Google, inicio oficioso de la Navidad, se ha adelantado al mes de octubre. Las festividades se prolongan de un modo u otro durante casi tres meses. En 2019 incluso rozó las semanas finales de septiembre. La mezcolanza de adornos navideños, Acción de Gracias y temporada de rebajas (desde el Single's Day hasta el Ciber Monday, pasando por la propia Navidad) es año a año una masa cada vez más uniforme e indistinguible.

Las luces. Podríamos pensar que este es un fenómeno exclusivamente anglosajón. Estaríamos equivocados. Durante los últimos años España también ha adelantado su particular inicio-oficioso de la Navidad: el encendido de luces. Vigo, la ciudad que más empeño ha puesto en hacer de su alumbrado festivo un acontecimiento interplanetario, inaugurará oficialmente la Navidad el próximo 20 de noviembre. La realidad es que los preparativos comenzaron mucho antes. La obra inmortal de Abel Caballero es tan compleja que ha requerido de semanas de trabajo.

Los turrones, el ruido. Un paso por el centro de cualquier ciudad ilustra patrones similares. Los supermercados hicieron hueco a los turrones y a los dulces tras el puente de Todos los Santos; las pastelerías se llenaron de motivos navideños poco después; y el ciclo consumista de la Navidad, como sabemos, se ha fusionado con los tres grandes días de ofertas de noviembre (Single's Day, Black Friday, Ciber Monday), tan largos que ya son semanas de ofertas. Poco a poco, la Navidad, también en todos estos aspectos, está pisando a octubre. Nos está conquistando.

La culpable. Podríamos apuntar a la lógica de consumo capitalista... Pero sería mucho menos divertido que acusar a Mariah Carey de todo esto. La voz que invariablemente te acompaña todas las Navidades ha generado un emporio a partir de la canción de marras, uno valorado en más de $60 millones de dólares y que le lleva invierno tras invierno a posicionarse en las listas de los singles más vendidos. 'All I Want For Christmas Is You' le ha granjeado tres récord Guinness y le ha colocado en el panteón de los Artistas Que No Abandonan La Esfera Pública Ni Con Aguarrás.

Y lo peor es que cada año la turra se anticipa, se intensifica.

Imagen: Kamran Jebreili/Unsplash